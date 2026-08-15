H. Králové měl od roku 2022 rekordní investice, obce v kraji hospodařily dobře

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Stotisícový Hradec Králové v uplynulých čtyřech letech investoval rekordních 3,1 miliardy korun. Zásadní investicí bylo dokončení fotbalové arény za tři čtvrtě miliardy korun v roce 2023, vyplývá ze závěrečných účtů města. Některé dlouho připravované velké investice, a to opravu Velkého náměstí, rekonstrukci zchátralé panelákové Benešovy třídy a opravu severních teras, se radnici zahájit nepodařilo. Hospodaření všech obcí v kraji bylo v uplynulém období v rámci Česka nadprůměrně dobré, uvedla společnost CRIF v analýze hospodaření obcí.

Rozpočty Hradce Králové skončily v letech 2022 až 2025 v souhrnném přebytku 80 milionů korun. Do záporných hodnot se rozpočtové hospodaření města dostalo v letech 2022, 2023 a 2025, vše však vyvážil kladný výsledek rozpočtu v roce 2024 ve výši 458 milionů korun.

Kromě stadionu byly v uplynulých čtyřech letech významnými investicemi pořízení systému inteligentního řízení dopravy, lávky přes Labe a přestavba křižovatky Mileta na silničním okruhu. Téměř půl miliardy korun město investovalo do škol, především do rekonstrukce pavilonové Základní umělecké školy Střezina, která je s téměř 2500 žáky největší školou svého druhu v Česku.

U rekonstrukce Velkého náměstí, kterou město chystá téměř 20 let, radnice loni zadala projektové práce. Město odhaduje, že stavba za více než 600 milionů korun by mohla začít v roce 2029. U Benešovy třídy radnice opustila záměr přestavět bulvár najednou a začala chystat stavbu po etapách. Učinila tak proto, že by k rozsáhlé stavbě s odhadovanými náklady kolem miliardy korun nedokázala sehnat souhlas majitelů dotčených nemovitostí. Na opravu severních teras Hradec Králové ani na čtyři pokusy nenašla projektanta.

Zadlužení Hradce Králové ke konci roku 2025 stouplo na 691 milionů korun z 524 milionů korun ke konci roku 2022. V parametrech rozpočtové odpovědnosti, zadlužení a likvidity bylo město ke konci loňského roku výrazně pod hraničními hodnotami. Pro roky 2026 až 2028 má město vyjednaný bankovní úvěr 700 milionů korun, které chce použít zejména na stavbu a rekonstrukce škol.

Trutnov, který je s 30.000 obyvateli druhým největším městem Královéhradeckého kraje, v letech 2022 až 2025 investoval v souhrnu 878 milionů korun. Rozpočet města končil každý rok v přebytku, který za celé čtyři roky dosáhl 218 milionů korun. Dvacetitisícový Náchod v minulých čtyřech letech investoval 680 milionů korun a šestnáctitisícový Jičín 868 milionů korun. Jedenáctitisícový Rychnov nad Kněžnou dal na investice v minulých čtyřech letech 445 milionů korun, vyplývá z dat v aplikaci ministerstva financí.

Obce a města v Královéhradeckém kraji, kterých je 451, měly v uplynulých čtyřech letech v souhrnu rozpočtové příjmy 78,4 miliardy korun. Příjmy měly vyšší než výdaje. Do budoucích let si ušetřily 2,7 procenta příjmů, což představovalo 2,1 miliardy korun. Příjmy obcí v kraji mezi lety 2022 až 2025 vzrostly o 20 procent, zatímco průměrný růst příjmů všech krajů byl 22 procent, uvedla společnost CRIF.

Z celkových příjmů daly obce Královéhradeckého kraje v letech 2022 až 2025 v průměru ročně 30 procent na investice, což odpovídalo republikovému průměru. Loni investiční aktivitu zvýšily, když se investice na příjmech podílely 34 procenty. "V průměru obce ročně investovaly částku 10.831 korun na obyvatele, což bylo o 486 korun na obyvatele méně než průměr," uvedla CRIF. Z dotací obce v kraji financovaly 26 procent investic, což byl mezi kraji třetí nejvyšší podíl.

Nadprůměrné příjmy obce v hradeckém kraji stále získávají z daně z nemovitých věcí, což je jedna z mála příjmových položek, které může vedení obce nastavením sazeb přímo ovlivnit. Výnos daně z nemovitostí se na celkových příjmech obcí Královéhradeckého kraje podílel v průměru ročně pěti procenty, což byl mezi kraji pátý nejvyšší podíl.

Obce a města v Královéhradeckém kraji na konci roku 2025 vykázaly v přepočtu na obyvatele úspory ve výši 21.427 korun. Úspory tak měly obce téměř čtyřikrát větší než dluh, který činil 5962 korun na obyvatele.

Průměrný rating finančního zdraví obcí a měst v kraji byl v roce 2025 v celostátním porovnání čtvrtý nejlepší. "V posledních čtyřech letech hospodařily obce hradeckého kraje poměrně dobře. Vykázaly průměrnou jak míru úspor, tak i míru zadlužení. I míra investic byla na úrovni průměru. Pomoc ve formě investičních dotací byla nadprůměrná," uvedl CRIF.

Hospodaření Hradce Králové v letech 2014 až 2025 v milionech korun:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Příjmy: 2010 1981 1964 2080 2264 2499 2317 2447 2992 3283 3468 3450

Výdaje: 2024 1847 1783 1745 2201 2114 2146 2446 3094 3336 3010 3673

Saldo příjmů a výdajů: -15 +134 +180 +335 +60 +385 +171 +1 -102 -53 +458 -223

Investice: 546 297 256 149 315 240 257 489 926 1027 432 717

Zdroj: Magistrát Hradce Králové

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