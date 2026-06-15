H. Králové po zásahu ÚOHS udělá nové hodnocení stomilionového tendru na náměstí

Město Hradec Králové udělá po rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nové hodnocení nabídek v soutěži na stavbu náměstí v areálu Gayerových a Vrbenského kasáren. Radnice to dnes oznámila v tiskové zprávě. Město podle ÚOHS při hodnocení stomilionové soutěže postupovalo v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Městem udělaný výběr sdružení, které nabídlo cenu o 46 milionů korun vyšší než druhý v pořadí, ÚOHS 8. června zrušil.
Město nyní vyčká na nabytí právní moci rozhodnutí ÚOHS a pak znovu zasedne hodnoticí komise. "S rozhodnutím (ÚOHS) jsme se seznámili a respektujeme jej. Úřad konkrétně chce, aby byla podrobněji posouzena část týkající se referencí stavbyvedoucích," uvedl náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09). Rozklad proti rozhodnutí ÚOHS město podávat nebude. Rada města by mohla vybraného dodavatele z nového hodnocení schvalovat v polovině července. Do skončení správního řízení ÚOHS zakázal městu uzavřít smlouvu na stavbu náměstí.
Radnice v první reakci na verdikt ÚOHS uvedla, že si k věci nechá udělat právní analýzu. Radní za ODS Martin Soukup to označil za alibismus s tím, že radnice by měla udělat nové hodnocení tendru. S kritikou postupu města na sociálních sítích vystoupily opoziční hnutí ANO a Rozvíjíme Hradec.
Původní hodnocení podle Řádka proběhlo standardním způsobem. "Posuzovala ho hodnoticí komise, a to v souladu se zákonem a na základě schválené zadávací dokumentace, proti které ÚOHS neměl námitky," uvedl dnes Řádek.
V tendru vypsaném loni v květnu město jako vítěze vybralo sdružení firem Gardenline a BAK stavební společnost, které nabídlo cenu 138 milionů korun bez DPH. Výběr u antimonopolního úřadu napadlo sdružení stavebních firem Stako a Smola HK, které nabídlo cenu 92 milionů korun bez DPH.
V prvoinstančním řízení ÚOHS firmám Stako a Smola HK nevyhověl, ale předseda úřadu Petr Mlsna prvostupňové rozhodnutí v dubnu zrušil. Případ se vrátil na první stupeň, přičemž úřad byl vázán právním názorem předsedy úřadu, že rozhodnutí o výběru zadavatele spočívalo na nesprávném výkladu zadávací podmínky a zadavatel současně neposoudil hodnocené reference stavbyvedoucích.
Sdružení Stako a Smola HK dříve vyjádřilo přesvědčení, že po případném novém vyhodnocení nabídek a započítání bodů za zkušenosti stavbyvedoucích zakázku získá. Kritérium zkušeností stavbyvedoucích mělo váhu 40 procent, cena měla váhu 60 procent. Firmy Stako a Smola HK tvrdí, že zkušenosti stavbyvedoucích doložily. Podle dřívějšího vyjádření jednatele firmy Stako Petra Kuldy byl výběr nezákonný a učiněný za podivných okolností.
Stavba náměstí měla podle původního záměru radnice začít na počátku letošního roku, hotová by měla být v roce 2027. Na stavbu má město evropskou dotaci téměř 32 milionů korun z programu IROP.
Stavbou náměstí radnice naváže na čtyřsetmilionovou rekonstrukci Vrbenského kasáren, kterou udělal Královéhradecký kraj. Přeměnou by měl vzniknout prostor pro volný čas, setkávání a odpočinek obyvatel města. Dosud slouží prostor mezi kasárnami hlavně jako parkoviště. Rekonstrukci Gayerových kasáren za 310 milionů korun kraj dokončil již v roce 2021. Vzniklo v nich odborné pracoviště Muzea východních Čech. Vrbenského kasárna kraj také využije jako muzejní budovu.