H. Králové po zásahu ÚOHS udělá nové hodnocení stomilionového tendru na náměstí

Autor: ČTK
  17:50aktualizováno  17:50
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Město Hradec Králové udělá po rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nové hodnocení nabídek v soutěži na stavbu náměstí v areálu Gayerových a Vrbenského kasáren. Radnice to dnes oznámila v tiskové zprávě. Město podle ÚOHS při hodnocení stomilionové soutěže postupovalo v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Městem udělaný výběr sdružení, které nabídlo cenu o 46 milionů korun vyšší než druhý v pořadí, ÚOHS 8. června zrušil.

Město nyní vyčká na nabytí právní moci rozhodnutí ÚOHS a pak znovu zasedne hodnoticí komise. "S rozhodnutím (ÚOHS) jsme se seznámili a respektujeme jej. Úřad konkrétně chce, aby byla podrobněji posouzena část týkající se referencí stavbyvedoucích," uvedl náměstek primátorky pro investice Lukáš Řádek (TOP 09). Rozklad proti rozhodnutí ÚOHS město podávat nebude. Rada města by mohla vybraného dodavatele z nového hodnocení schvalovat v polovině července. Do skončení správního řízení ÚOHS zakázal městu uzavřít smlouvu na stavbu náměstí.

Radnice v první reakci na verdikt ÚOHS uvedla, že si k věci nechá udělat právní analýzu. Radní za ODS Martin Soukup to označil za alibismus s tím, že radnice by měla udělat nové hodnocení tendru. S kritikou postupu města na sociálních sítích vystoupily opoziční hnutí ANO a Rozvíjíme Hradec.

Původní hodnocení podle Řádka proběhlo standardním způsobem. "Posuzovala ho hodnoticí komise, a to v souladu se zákonem a na základě schválené zadávací dokumentace, proti které ÚOHS neměl námitky," uvedl dnes Řádek.

V tendru vypsaném loni v květnu město jako vítěze vybralo sdružení firem Gardenline a BAK stavební společnost, které nabídlo cenu 138 milionů korun bez DPH. Výběr u antimonopolního úřadu napadlo sdružení stavebních firem Stako a Smola HK, které nabídlo cenu 92 milionů korun bez DPH.

V prvoinstančním řízení ÚOHS firmám Stako a Smola HK nevyhověl, ale předseda úřadu Petr Mlsna prvostupňové rozhodnutí v dubnu zrušil. Případ se vrátil na první stupeň, přičemž úřad byl vázán právním názorem předsedy úřadu, že rozhodnutí o výběru zadavatele spočívalo na nesprávném výkladu zadávací podmínky a zadavatel současně neposoudil hodnocené reference stavbyvedoucích.

Sdružení Stako a Smola HK dříve vyjádřilo přesvědčení, že po případném novém vyhodnocení nabídek a započítání bodů za zkušenosti stavbyvedoucích zakázku získá. Kritérium zkušeností stavbyvedoucích mělo váhu 40 procent, cena měla váhu 60 procent. Firmy Stako a Smola HK tvrdí, že zkušenosti stavbyvedoucích doložily. Podle dřívějšího vyjádření jednatele firmy Stako Petra Kuldy byl výběr nezákonný a učiněný za podivných okolností.

Stavba náměstí měla podle původního záměru radnice začít na počátku letošního roku, hotová by měla být v roce 2027. Na stavbu má město evropskou dotaci téměř 32 milionů korun z programu IROP.

Stavbou náměstí radnice naváže na čtyřsetmilionovou rekonstrukci Vrbenského kasáren, kterou udělal Královéhradecký kraj. Přeměnou by měl vzniknout prostor pro volný čas, setkávání a odpočinek obyvatel města. Dosud slouží prostor mezi kasárnami hlavně jako parkoviště. Rekonstrukci Gayerových kasáren za 310 milionů korun kraj dokončil již v roce 2021. Vzniklo v nich odborné pracoviště Muzea východních Čech. Vrbenského kasárna kraj také využije jako muzejní budovu.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů

V Lošanech na Kolínsku byl slavnostně otevřen Památník věnovaný třem odbojům a...

Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila perzekuci, v odboji nebyla pro pohybové postižení. Celý život nesmiřitelně vystupovala proti...

Po deštích se lesy plní houbami. Tady mají Pražané největší šanci na plný košík

ilustrační snímek

Počasí posledních dnů jako by si čeští houbaři sami vymodlili. Kombinace vydatných dešťů a následného oteplení vytvořila v lesích ideální klima, které doslova probudilo podhoubí k životu. Podle...

Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi

Kontrola jízdenek

Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního kuponu silnou ránou pro rozpočet. Dopravní podnik i samo město však poskytují jen symbolické nebo...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních hodinách. Letošní 19. ročník Pražské muzejní noci se koná v sobotu 13. června 2026. Návštěvníkům se...

Mačkáte v MHD tlačítka správně? ROPID vysvětlil, jak dávat znamení bez zmatků

Zastávky na znamení, kočárky a tlačítka... Umíte je správně používat?

Kdo někdy nervózně mačkal tlačítko v tramvaji pětkrát za sebou nebo hledal ten správný čudlík, není sám. Pražská integrovaná doprava připravila malý manuál cestujícího, který s nadsázkou vysvětluje,...

Čestní občané Henlein a Gottwald? Město se od rozhodnutí předchůdců distancovalo

Konrád Henlein v dubnu 1939 v Jihlavě, kam přijel slavit Hitlerovy padesáté

Zastupitelé Králík na Orlickoústecku v pondělí odmítli podpořit návrh na vyškrtnutí někdejšího vůdce Sudetoněmecké strany Konráda Henleina a komunistického prezidenta Klementa Gottwalda ze seznamu...

16. června 2026  11:42

Pořezání generála nožem, obžalovaný voják chce u soudu přiznat vinu

Voják Tomáš Beran obžalovaný z napadení a pořezání brigádního generála Romana...

Městský soud v Brně dopoledne začal projednávat případ vojáka, který podle spisu loni v září napadl nožem šéfa sekce zpravodajského zabezpečení armády Romana Hyťhu. Státní zástupce na muže podal...

16. června 2026  8:22,  aktualizováno  11:41

Připravovaná zastávka VRT by v Jihlavě být neměla, míní Pavel

Atmosférická observatoř Košetice na Pelhřimovsku. Zde prezidentský pár zahájil...

Proti připravované stanici v jihlavském Pávově na vysokorychlostní trati se dnes vymezil prezident Petr Pavel při debatě na místní radnici při své návštěvě Vysočiny. Pavel během prvního dne pobytu v...

16. června 2026  5:02,  aktualizováno  11:40

Evropské podniky čelí "mezeře ve viditelnosti", protože umělá inteligence přetváří vyhledávání a zjišťování zákazníků

16. června 2026  11:35

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Takový nůž policisté jen tak nevidí. Dalo se z něj i nenápadně vystřelit

Střílející nůž

Raritní kousek, který se jen tak nevidí a hlavně je kvůli zákeřnosti zcela zakázaný, ať už má člověk jakýkoliv zbrojní průkaz. Řeč je o střílejícím noži, který se dostal do rukou policistů při...

16. června 2026  11:32

HaDivadlo završí sezonu scénickým čtením nové hry, detektivky z rozhlasu

ilustrační snímek

Brněnské HaDivadlo završí sezonu scénickým čtením nové hry Jany Vaverkové a Robina Mayera s názvem Dramaturg zasahuje: Muž se slovosledem špatným. Je postavená...

16. června 2026  9:48,  aktualizováno  9:48

Weinviertelské muzejní městečko Niedersulz

16. června 2026  11:28

Větrníky v Podkrkonoší narážejí na tuhý odpor, obce napadly akcelerační zóny

Pohled na dva větrníky u Radče z louky nad Studencem nedaleko Úpice....

Jako červený hadr býka dráždí podkrkonošské obce návrh akceleračních zón pro zrychlenou výstavbu větrných elektráren. Samosprávy návrh ministerstva pro místní rozvoj torpédují připomínkami, výhrady...

16. června 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Soupeř Česka pod lupou. JAR spoléhá na sehranost „pirátů“ i útočníka z Premier League

Lyle Foster (ve žlutém dresu s číslem 9) v zápase MS 2026 proti Mexiku.

Jihoafrická republika (JAR) na fotbalové mistrovství světa postoupila opět po šestnácti letech. Reprezentace známá pod přezdívkou „Bafana Bafana“ je druhým soupeřem českého týmu ve skupině A. Kdo...

16. června 2026  11:18

Galerie moderního umění v H.Králové 18. června zahájí výstavy o pohybu krajinou

ilustrační snímek

Galerie moderního umění (GMU) v Hradci Králové ve čtvrtek 18. června zahájí dvě výstavy. Malíř a grafik Jan Pražan ve výstavě Moonlight on My Boat představí...

16. června 2026  9:43,  aktualizováno  9:43

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Strážníci v Šumperku mohou testovat žáky na návykové látky,jde o pilotní projekt

ilustrační snímek

Městská policie v Šumperku jako první městská policie v Olomouckém kraji nabízí školám systematickou odbornou podporu při řešení případů podezření na užívání...

16. června 2026  9:40,  aktualizováno  9:40

Plánovaná naučná stezka v Pardubicích staví na symbolice štafetového kolíku

ilustrační snímek

Pardubice udělají v parku Na Špici za sedm milionů korun naučnou stezku o pardubickém sportu. Bude ji tvořit soustava osmi stanovišť věnovaných hokeji, tenisu,...

16. června 2026  9:32,  aktualizováno  9:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.