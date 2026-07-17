H.Králové převede kemp Stříbrný rybník Městským lesům, investice budou rychlejší

Město Hradec Králové převede areál kempu Stříbrný rybník do majetku společnosti Městské lesy Hradec Králové. Městským lesům, které kemp od roku 2020 provozují, by to mělo přinést jednodušší správu kempu a rychlejší investice do jeho rozvoje. ČTK to řekla primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub). Hodnota převáděných pozemků a budov kempu je přibližně 200 milionů korun.
Městské lesy kdysi zanedbaný kemp za posledních téměř sedm let investicemi za desítky milionů korun výrazně vylepšily a zcela změnily jeho vzhled. Pro letošní sezonu kemp zvýšil lůžkovou kapacitu zhruba o pětinu téměř na 250 lůžek. Přibylo pět chat a jurta. Dřevěné chatky kemp vybudoval na poloostrově rybníka a v minulých dnech je začal nabízet turistům.
"Městské lesy budou mít větší autonomii v nakládání s majetkem (kempu) a také zodpovědnost," uvedla primátorka. Dosavadní správa kempu pro Městské lesy byla složitější například v tom, že každou záležitost musely řešit s odborem majetku magistrátu.
Nemovitosti kempu město převede Městským lesům formou vkladu do jejich základního kapitálu, schválili v úterý zastupitelé. Dalším krokem bude rozhodnutí rady města o zvýšení základního kapitálu Městských lesů. Hodnotu převáděného majetku určí znalec. Město si současně vymínilo, že bude mít k nemovitostem předkupní právo. Po převodu nemovitostí Městské lesy přestanou městu platit za kemp nájemné, které nyní činí 1,28 milionu korun bez DPH.
Součástí převodu nebude vodní plocha Stříbrného rybníka, který je v areálu kempu a koupání v něm je zdarma. Radnice se ve Stříbrném rybníku snaží různými opatřeními zlepšit kvalitu vody, která trpí velkým množením sinic. Město plánuje vybudování nové výpustě a potrubí, které by umožnily úplné vypuštění rybníka, jeho vyčištění a také výměnu rybí obsádky.
Problémem rybníka je to, že jej plní pouze voda z dešťů a zcela vypustit ho nelze. Obnova vody v rybníku je nepravidelná, hladina v létě kolísá až o jeden metr. Letos koupací sezona ve Stříbrném rybníku kvůli nekvalitní vodě skončila 18. června. Koupání v něm je od té doby na vlastní nebezpečí.
Rozloha kempu je 13 hektarů, z toho asi polovinu zabírá vodní plocha.