H.Králové převede kemp Stříbrný rybník Městským lesům, investice budou rychlejší

Autor: ČTK
  12:38aktualizováno  12:38
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Město Hradec Králové převede areál kempu Stříbrný rybník do majetku společnosti Městské lesy Hradec Králové. Městským lesům, které kemp od roku 2020 provozují, by to mělo přinést jednodušší správu kempu a rychlejší investice do jeho rozvoje. ČTK to řekla primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub). Hodnota převáděných pozemků a budov kempu je přibližně 200 milionů korun.

Městské lesy kdysi zanedbaný kemp za posledních téměř sedm let investicemi za desítky milionů korun výrazně vylepšily a zcela změnily jeho vzhled. Pro letošní sezonu kemp zvýšil lůžkovou kapacitu zhruba o pětinu téměř na 250 lůžek. Přibylo pět chat a jurta. Dřevěné chatky kemp vybudoval na poloostrově rybníka a v minulých dnech je začal nabízet turistům.

"Městské lesy budou mít větší autonomii v nakládání s majetkem (kempu) a také zodpovědnost," uvedla primátorka. Dosavadní správa kempu pro Městské lesy byla složitější například v tom, že každou záležitost musely řešit s odborem majetku magistrátu.

Nemovitosti kempu město převede Městským lesům formou vkladu do jejich základního kapitálu, schválili v úterý zastupitelé. Dalším krokem bude rozhodnutí rady města o zvýšení základního kapitálu Městských lesů. Hodnotu převáděného majetku určí znalec. Město si současně vymínilo, že bude mít k nemovitostem předkupní právo. Po převodu nemovitostí Městské lesy přestanou městu platit za kemp nájemné, které nyní činí 1,28 milionu korun bez DPH.

Součástí převodu nebude vodní plocha Stříbrného rybníka, který je v areálu kempu a koupání v něm je zdarma. Radnice se ve Stříbrném rybníku snaží různými opatřeními zlepšit kvalitu vody, která trpí velkým množením sinic. Město plánuje vybudování nové výpustě a potrubí, které by umožnily úplné vypuštění rybníka, jeho vyčištění a také výměnu rybí obsádky.

Problémem rybníka je to, že jej plní pouze voda z dešťů a zcela vypustit ho nelze. Obnova vody v rybníku je nepravidelná, hladina v létě kolísá až o jeden metr. Letos koupací sezona ve Stříbrném rybníku kvůli nekvalitní vodě skončila 18. června. Koupání v něm je od té doby na vlastní nebezpečí.

Rozloha kempu je 13 hektarů, z toho asi polovinu zabírá vodní plocha.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

KVÍZ: Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?

Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich...

Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v parných dnech? Otestujte si, jak dobře se vyznáte v letním stravování, a odhalte pravdu o mýtech kolem...

Nejroztomilejší fotogalerie prázdnin je tu. Zoo se chlubí novými mláďaty

Dvě květnová koťata karakalů v Zoo Praha přišla na svět pod širým nebem, a...

Zvířecí školky se během léta pořádně rozrostly. Návštěvníci mohou v Brně pozorovat šest malých manulů, zatímco pražská zoo představila koťata karakalů, prvního lachtana po sedmi letech i drobná...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Místo, kde pomáhá „prehistorické moře“. Smrdáky lákají na unikátní léčbu

Lázně Smrdáky patří mezi nejznámější slovenské lázně specializované na léčbu...

Na Záhorí existuje místo, kde se léčba neopírá o sliby, ale o přírodní zdroj s výjimečně vysokým obsahem sirovodíku a o desítky let praxe v dermatologii i balneoterapii. Lázně Smrdáky na Slovensku...

Rybářka z Prahy ulovila vysněného albína. Na jedinou rybu čekala celé roky

Albín je zpět ve vodě, kam patří.

O některých rybách rybář ví dlouho. Ví, kde se zdržují, kdy se ukazují, v jakých podmínkách by mohly zabrat. Roky kolem nich chodí, pozoruje vodu, sbírá zkušenosti a čeká na chvíli, kdy si řekne: teď...

Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích může i chyba ministerstva

V Pardubicích se srazil nákladní vlak s rychlíkem, čtyři lidé nehodu nepřežili....

Za tragickou srážku vlaků v Pardubicích v roce 2024 může kromě strojvedoucího i systémové pochybení ministerstva dopravy. Vyplývá to z návrhu závěrečné zprávy Drážní inspekce, uvedl server...

18. července 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Bývalí spolužáci založili v Kaplici pivovar. Původně chtěli vyrábět cider

Čtveřice bývalých spolužáků založila v Kaplici pivovar. Habakuk. Jejich piva už...

Potkali se v jedné třídě na střední škole ve Veselí nad Lužnicí, kde studovali technologii potravin a učili se i vařit pivo. Devětadvacetiletí přátelé Václav Šrajer, Aleš Boubelík, Vlastimil Nohejl a...

18. července 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Na Znojemsku se čelně střetly dva autobusy, na místě je asi 30 zraněných

Srážka dvou autobusů s cestujícími u Oleksovic na Znojemsku uzavřela silnici...

Dva autobusy s cestujícími se srazily dnes okolo 09:30 u Oleksovic na Znojemsku. Podle prvotních informací je na místě asi 30 zraněných, uvedla mluvčí policie Petra Hrůzová. Přijela i velkokapacitní...

18. července 2026  10:22,  aktualizováno  10:34

Návrhy vědců na vypuštění dolní nádrže na Nových Mlýnech starostové nerozporují

ilustrační snímek

Návrhy některých vědců na vypuštění přinejmenším dolní Novomlýnské nádrže starosta a starostky tří okolních obcí nerozporují. Vnímají potřebu širší debaty o...

18. července 2026  8:50,  aktualizováno  8:50

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Frýdek-Místek bude dražit šest automobilových vraků, ke kterým se nikdo nehlásí

ilustrační snímek

Město Frýdek-Místek nabídne 27. července v dražbě automobilové vraky na odstavném parkovišti, ke kterým se nikdo nehlásí. Dražit se bude šest aut - dva vozy...

18. července 2026  8:34,  aktualizováno  8:34

Plán dopravy: metro v lednu už neubere spoje, přibudou trolejbusy i vlaky

Václavské náměstí, stavba tramvajové trati u Národního muzea. Stav červen 2026

Více spojů zkraje roku, větší role pro železnici i rozšiřování trolejbusové sítě. Hlavní město zveřejnilo svůj dopravní plán na příští roky. Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID)...

18. července 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Hromadná nehoda komplikuje provoz na D1. Hořela tam dodávka

Aktualizujeme
ilustrační snímek

Dálnici D1 ve směru na Brno uzavřela nehoda několika aut. Prvotní požár dodávky na 49. kilometru dálnice způsobil kolonu, v níž posléze došlo ke srážce přibližně šesti vozidel. Podle záchranářů se na...

18. července 2026  9:12,  aktualizováno  10:05

Praha 2

Praha 2

Improvizované pietní místo poslance Filipa Turka u "jeho" křižovatky.

vydáno 18. července 2026  10:01

Praha 1

Praha 1

Aerovka ve vstupní hale ministerstva dopravy

vydáno 18. července 2026  10:01

Praha-Braník

Praha-Braník

Husy vyvedly mladé.

vydáno 18. července 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Tovární areál míval vlastní hasičskou jednotku. S ohněm bojovala i za války

Hasiči bojují s ohněm v továrním areálu po náletu v roce 1944.

Minulý týden zničil oheň budovu skladů číslo 34 v baťovském areálu ve Zlíně. Tovární zóna se s podobnými události v minulosti potýkala už vícekrát. Velký požár vypukl v areálu například v roce 1919.

18. července 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Sprejeři dostanou v Pardubicích zelenou. Město chystá další legální plochy pro street art

Vedení Pardubic plánuje vyčlenit další legální plochy, kde by se umělci mohli...

Zatímco vulgární nápisy na zdech přinášejí majitelům jen starosti a náklady na odstranění, podařené streetartové výtvory mohou veřejný prostor oživit. Vedení Pardubic proto plánuje vyčlenit další...

18. července 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.