H. Králové začal instalovat vánoční osvětlení, bude o 15 procent větší než loni

Pracovníci Technických služeb Hradce Králové začali instalovat vánoční výzdobu a osvětlení v ulicích města. Proti loňskému roku bude výzdoba asi o 15 procent větší a bude čítat téměř 47.000 světel. Provoz a instalace vánočního osvětlení vyjdou město stejně jako loni přibližně na dva miliony korun, uvedla dnes radnice. Výzdobu město rozsvítí o první adventní neděli 29. listopadu.
Bohatší výzdoba bude na Riegrově náměstí před hlavním železničním nádraží. Skládat se bude mimo jiné ze světelných řetězů o délce zhruba půl kilometru na platanech u autobusových zastávek. "Celkem se na stožárech veřejného osvětlení, mostech, či stromech v parcích a ulicích objeví 160 motivů spjatých s Vánoci. Naprostou většinu osvětlení tvoří úsporné LED žárovky," uvedla radnice.
Vánoční výzdobu Technické služby rozsvítí v historickém centru Hradce Králové a v dalších částech města spolu s vánočními stromy na Velkém a Masarykově náměstí. Slavnostní vánoční program začne 29. listopadu na Velkém náměstí v 17:00. Vánoční stromy budou i ve čtvrtích Slezské Předměstí a Nový Hradec Králové.