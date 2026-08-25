Zastupitelé Hradce Králové dnes schválili převod areálu kempu Stříbrný rybník do majetku společnosti Městské lesy Hradec Králové. Hodnota převáděných pozemků a budov kempu je 208 milionů korun a město převod učiní formou vkladu majetku do základního kapitálu Městských lesů. Městským lesům, které kemp od roku 2020 provozují, by to mělo přinést jednodušší správu kempu a rychlejší investice do jeho rozvoje.
Městské lesy kdysi zanedbaný kemp za posledních téměř sedm let investicemi za desítky milionů korun výrazně vylepšily a zcela změnily jeho vzhled. Pro letošní sezonu kemp zvýšil lůžkovou kapacitu zhruba o pětinu téměř na 250 lůžek. Přibylo pět chat a jurta. Dřevěné chatky kemp vybudoval na poloostrově rybníka a nedávno je začal nabízet turistům.
Součástí převodu zatím není vodní plocha Stříbrného rybníka, který je v areálu kempu a koupání v něm je zdarma. Podle náměstka primátorky Pavla Vrbického (Piráti) by rybník mohl přejít do majetku městských lesů do konce roku, a to také formou navýšení základního kapitálu. Rozloha kempu je 13 hektarů, z toho asi polovinu zabírá vodní plocha.
"Městské lesy budou mít větší autonomii v nakládání s majetkem (kempu) a také zodpovědnost," uvedla dříve primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub). Dosavadní správa kempu pro Městské lesy byla složitější například v tom, že každou záležitost musely řešit s odborem majetku magistrátu.
Město si současně vymínilo, že bude mít k nemovitostem předkupní právo. Po převodu nemovitostí Městské lesy přestanou městu platit za kemp nájemné, které nyní činí 1,28 milionu korun bez DPH.