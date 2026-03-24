Dopravní podnik reagoval na útok hackerů laxně, zní kritika. Unikly e-mailové adresy

„Pozor na podvodné e-maily z účtu DPMHK. Z e-mailového účtu dopravního podniku byl v noci z 21. na 22. března 2026 neoprávněně odeslán podvodný (phishingový) e-mail,“ uvedl Dopravní podnik v pondělí na svém Facebooku i webu.
„Tento e-mail nebyl odeslán s naším vědomím a může obsahovat nebezpečný odkaz nebo přílohu. E-mail má předmět: ´Žádost o kontrolu a doplnění schvalovacích dokumentů´. Na tento e-mail nereagujte. Neklikejte na odkazy v něm uvedené, případně jej smažte. Pokud jste na odkaz klikli nebo zadali jakékoli údaje, doporučujeme okamžitě změnit heslo případně kontaktovat Vaše IT oddělení. Situaci jsme již zabezpečili a přijali opatření, aby se neopakovala,“ píše podnik s omluvou na webu.
Piráti kritizují, že podnik nejednal rychleji a pak i pochybil ve snaze o dodatečný e-mail poškozeným lidem.
„Neznáme rozsah útoku na dopravní podnik, jestli skutečně unikly v uvozovkách jen e-maily, nebo i nějaká další citlivější data. Už ale víme, že dopravní podnik na situaci reagoval až v podstatě po dvou dnech, byť v těchto případech rozhoduje rychlost, aby co nejméně lidí na podvodný e-mail kliklo nebo případně něco stahovalo do počítače. Je alarmující, že na takovou situaci nebyl dopravní podnik připraven,“ řekl radní a předseda komise pro IT Aleš Dohnal (Piráti).
Za největší přešlap považuje, že podnik zvolil cestu e-mailu z běžného e-mailového klienta a nechal adresáty v otevřené kopii. Každý příjemce tak nyní vidí seznam stovek e-mailů ostatních cestujících, zaměstnanců či dodavatelů. Jde podle něj o další únik dat a poškození by se na to měli připravit.
Stanovisko Dopravního podniku redakce zjišťuje.