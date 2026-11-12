Soud zamítl návrh na neplatnost voleb v krkonošském Harrachově

Krajský soud v Hradci Králové dnes zamítl návrh na neplatnost voleb v krkonošském Harrachově. Stížnost podal současný starosta města Tomáš Vašíček (SNK - Změna pro Harrachov), jehož uskupení skončilo ve volbách druhé a směřuje do opozice.
Vašíček v podání především tvrdil, že v předvečer voleb lidé dostali do schránek anonymní tiskovinu s názvem Harrachovské listy, která hanobila stávající vedení města a údajně uváděla lži. Volby se podle něj neodehrály čestně a poctivě. Argumentoval i tím, že pokud by 18 ze 722 voličů hlasovalo pro jeho uskupení, výsledek voleb by byl jiný. Dnešního vyhlášení rozhodnutí se Vašíček nezúčastnil.
Soud se podle předsedkyně senátu Magdaleny Ježkové námitkami podrobně zabýval, a to především distribucí Harrachovských listů.
"Ačkoliv anonymně šířená tiskovina Harrachovské listy zvláštní volební vydání vykazovala určité prvky netransparentnosti a nebyla z hlediska volební kampaně zcela korektní a byla distribuována bezprostředně před volbami, nebylo prokázáno porušení volebního zákona takové intenzity, která by odůvodňovala zásah soudu do výsledku voleb," řekla soudkyně. Podle soudu se neprokázalo, že by takové jednání hrubě ovlivnilo rozdělení mandátů.
Právní zástupce ve volbách vítězného uskupení Starostové pro Liberecký kraj Mikuláš Halás rozhodnutí soudu přivítal. "Výsledek voleb obstál. Potvrdil se tím náš postoj, který jsme v řízení hájili: nebyly prokázány důvody pro opakování voleb nebo hlasování," uvedl.
Vašíčkovo uskupení SNK - Změna pro Harrachov skončilo druhé, když získalo dva z devíti mandátů v zastupitelstvu. Starostové pro Liberecký kraj získali čtyři mandáty a na koalici se domluvili s hnutím STAN, které má jeden mandát. Po jednom mandátu mají ODS a hnutí ANO.