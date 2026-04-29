Hasiči bojují s požárem lesa na Jičínsku, zásah komplikuje silný vítr

Ve Slavhosticích na Jičínsku zasahuje deset jednotek hasičů u požáru asi čtyř hektarů lesa. Práci jim komplikuje silný vítr, vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř možných, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Radek Mencl. Požár byl nahlášen krátce po 14:00 a hasiči jej dostali pod kontrolu v 15:42. Nikdo nebyl zraněn.
"Jedná se o požár hrabanky ve vysokokmenném lese. Z důvodu silného větru a potřeby zajištění velkého množství vody na hašení bylo zřízeno čerpací stanoviště v obci Vršce. Odtud kyvadlově vozíme vodu," řekl ČTK Mencl.
V Česku se dnes nejedná o jediný lesní požár. U hořícího lesa v obtížně přístupném terénu zasahovali hasiči také v Oseku na Teplicku. Také tam komplikoval zásah silný vítr.