Hasiči budou v Orlických horách cvičit na velký požár lesa, zavřou silnici

Hasiči, záchranáři a policisté budou 30. září cvičit hašení rozsáhlého požáru lesa v okolí prvorepublikové dělostřelecké tvrze Hanička v Orlických horách na Rychnovsku. Kvůli velkému množství techniky hasiči v oblasti uzavřou silnici II/319 a turistické stezky. ČTK to dnes řekla mluvčí hradeckých hasičů Martina Götzová.
Cvičení, která má název Orlické hory – požár lesa 2026, by se mělo zúčastnit na 200 profesionálních a dobrovolných hasičů, policistů a zdravotnických záchranářů. Vyzkouší si zásah v chráněné krajinné oblasti v těžko přístupném terénu bez blízkého zdroje vody. Cvičení začne v 07:30 a potrvá do odpoledne. Zapojí se do něj hasičské jednotky z Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého kraje. "Počítá se i se zapojením jednotek požární ochrany z Polské republiky," uvedla mluvčí.
"Kvůli riziku úrazu civilních osob bude celá oblast pro veřejnost uzavřena," uvedla mluvčí. Policie uzavře silnici II/319 v úseku od penzionu Severák v Rokytnici v Orlických horách po křižovatku v Bartošovicích v Orlických horách u odbočky na Kunvald. Zavřený bude také hraniční přechod ve směru do Polska v Bartošovicích v Orlických horách. Pro pěší turisty hasiči uzavřou modrou turistickou trasu mezi Neratovem a pěchotním srubem Na holém a červenou trasu kolem pevnosti Hanička směrem na Anenský vrch.
Při cvičení se hasiči zaměří na zásobování jednotek vodou a na přepravu vody. Nasadí i vrtulník a drony s termokamerou. "V českých podmínkách jsme čerpali zkušenosti při velkých požárech zejména v Českém Švýcarsku, dostávají se k nám ale také poznatky z hašení rozsáhlých požárů v přírodním prostředí v zahraničí," uvedl ředitel hradeckých krajských hasičů David Pouč.