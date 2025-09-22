Hasiči ukáží záchrannou techniku i vyproštění osob z auta při požáru

Na místě bude k vidění technika záchranného útvaru, odolná vozidla Triton, Titan a Taurus, vyprošťovací tank, obojživelné vozidlo a rypadlo. V programu jsou ukázky vyproštění osob u nehody z hořícího auta a další zásahy hasičů.
Bude tu i skákací hrad a občerstvení. Z města pojede na letiště a zpět od 10 do 15 hodin kyvadlová doprava.
„Přijďte oslavit 80 let profesionální požární ochrany v Hradci Králové. Jako dárek jsme připravili ojedinělou akci s ukázkou speciální záchranné techniky, která by mohla mít do budoucna základnu právě v Hradci. Techniku si bude možné prohlédnout velmi zblízka, prozradíme zajímavosti, odpovíme na otázky a techniku uvidíte v akci při dynamických ukázkách,“ uvedli hasiči na Facebooku.