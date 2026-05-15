Vyšetřovatelé zjistili příčinu požáru bateriového úložiště, škoda je nakonec menší

Hořelo ve čtvrtek odpoledne v podniku při Komenského ulici v centru města. Vyšetřovatelé jsou na místě od pátečního dopoledne.
„Příčinou požáru byla zatím blíže nespecifikovaná technická závada, přesný mechanismus se pokusí objasnit vyšetřovatelé hasičského záchranného sboru ve spolupráci s odborníky z Institutu ochrany obyvatelstva Hasičského záchranného sboru (HZS) ČR. Ti na místě odebrali potřebné vzorky, které podrobí odborné expertize,“ sdělila mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.
Bateriové úložiště bylo podle ní ve výstavbě v souladu s projektovou dokumentací a nebylo dosud uvedené do provozu.
„Uvnitř byly požárem zasaženy stovky LiFePO4 bateriových článků, které se postupně vlivem vysokých teplot zahřívaly jedna po druhé, požár se tak šířil dominovým efektem. Postupným intenzivním ochlazováním se podařilo této řetězové reakci zabránit,“ řekla mluvčí.
Požár byl nahlášen ve čtvrtek ve 13:16 a před 16:00 hasiči informovali, že se už nešíří. Večer hasiči po uhašení požáru zásah přerušili a na místo události přes noc dohlíželi. Nikomu se nic nestalo.
Požár bateriového úložiště v Nové Pace způsobil škodu za 20 milionů korun
Hořelo bateriové úložiště umístěné v samostatně stojícím kontejnerovém skladu o délce přibližně čtyřikrát deset metrů. V okolí areálu jsou obytné domy. Kolem Komenského ulice hasiči preventivně doporučovali lidem, aby kvůli šíření toxických zplodin nevětrali.
Odborníci z Institutu ochrany obyvatelstva z Lázní Bohdanče později přijeli na místo s mobilní laboratoří, ale vzhledem ke zlepšení situace a lokalizaci požáru další měření nebylo potřeba, sdělili dnes zástupci hasičů.