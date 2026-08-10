Když na velký nákup, tak hasičským autem. Seniory ze vsi vozí zadarmo

Tomáš Plecháč
  18:02aktualizováno  18:02
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Neobvyklou službu nabízí Hřibojedy na Trutnovsku seniorům. Obec s 220 trvale žijícími obyvateli každé dva týdny pořádá výjezd hasičským mikrobusem do nákupního centra v osm kilometrů vzdáleném Dvoře Králové nad Labem. Místní senioři berou výlet, který je pro ně zdarma, i jako společenskou událost. Starší lidé si během půlhodiny nakoupí zásoby na několik dní, auto je s plnými taškami vysadí přímo u domu.

Je středa, 8 hodin, před dvorský Kaufland přijíždí červený mikrobus s nápisem „hasiči“. Zastavuje před vstupem do supermarketu, vystupuje z něj šest seniorů, z peněženek vytahují minci a míří pro nákupní vozík.

„Jdeme na to,“ prohodí jedna z žen, zatímco vchází do prodejny. Starší muž si nejprve zaběhne do nedaleké lékárny, teprve potom přijdou na řadu potraviny.

Skupina seniorů z hasičské dodávky vzbudí pozornost hloučků před supermarketem. Za volantem sedí místostarostka Hřibojed Markéta Hamanová (nestraník). Když vyloží posádku, jede zaparkovat. V tuto dobu je před obchoďákem stále dostatek volných míst. Pak čeká ve stínu, než si senioři nakoupí.

Obec vozí seniory z Hřibojed na nákupy do Dvora Králové nad Labem.
Obec vozí seniory z Hřibojed na nákupy do Dvora Králové nad Labem.
Obec vozí seniory z Hřibojed na nákupy do Dvora Králové nad Labem.
Obec vozí seniory z Hřibojed na nákupy do Dvora Králové nad Labem.
5 fotografií

„Dá se říct, že jezdí stále stejní lidé. Občas někdo vypadne, protože musí třeba k lékaři. Většinou neřídí auto a žijí sami. Do města si autobusem dojedou, ale pro větší nákupy využívají tento čtrnáctidenní svoz, aby nemuseli tahat těžké tašky,“ říká.

Při pohledu na elegantně oblečené seniory je zjevné, že cestě do města přikládají náležitou důležitost.

„Je to pro ně i společenská událost, navíc si v autě popovídají. Na vesnici to máme jinak, v teplákách nakupovat nechodíme,“ poznamenává s úsměvem Markéta Hamanová.

Nákupní svozy Hřibojedy organizují už osm let. Obec s nápadem přišla na setkání místních seniorů, kteří se jednou za měsíc scházejí.

„Mladí lidé se stěhují do měst a zůstávají zde hlavně starší, kteří často nemají auto a je pro ně problém si udělat větší nákup. Když jsme získali dotaci a pořídili pro hasiče mikrobus, nabídli jsme ho a chytilo se to,“ uvádí starosta Miloš Dohnálek (TOP 09).

V Hřibojedech žádná prodejna není, nejbližší potraviny jsou v sousedním Dubenci. Nabídka zboží je samozřejmě ve srovnání se supermarketem mnohem menší. Kaufland si senioři podle starosty vybrali sami.

Obec vozí seniory z Hřibojed na nákupy do Dvora Králové.

Obec vozí seniory z Hřibojed na nákupy do Dvora Králové.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Mikrobus vyjíždí z vesnice, známé díky Braunovu Betlému, každých čtrnáct dní ve stejnou dobu. „Pokud je větší zájem, typicky na Velikonoce a Vánoce, jedeme třeba ob týden,“ podotýká starosta.

Dřív auto sváželo seniory do dvorského nákupního centra ve čtvrtek. Když Kaufland před dvěma lety přesunul hlavní vlnu slev na středu, přizpůsobil se tomu i jízdní řád nákupní linky. Hasičské auto záměrně vyjíždí brzy ráno, kdy je v supermarketu nejméně zákazníků. Z obecních částí Malé Hřibojedy a Hvězda zájemce sváží, v Hřibojedech je nabírá u autobusové zastávky.

Zásoba na dva týdny

Nákup seniorům zabere asi 40 minut, někdo to zvládne rychleji. Po půl deváté se začínají trousit ze supermarketu. Vozíky tlačí až k mikrobusu, kde na ně čeká místostarostka a pomáhá zboží přendávat do auta. Většinou to jsou dvě nebo tři tašky na osobu, někteří mají ještě balení minerálek.

Sedmasedmdesátiletá Hana Málková používá obecní linku už sedm let. „Auto sice mám, ale jezdím s ním už jen výjimečně. Je to výborná služba. Kupuju hlavně zboží, které je v akci.“

Pravidelnou účastnicí svozů je také Jana Voňková. Je to pro ni jediná možnost, jak si udělat objemnější nákup.

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„Manžel mi zemřel, auto nemám, takže větší nákupy bych si jinak nemohla zařídit. Nakoupím tady všechno: cukr, mouku, maso i pití. Beru toho tolik, aby mi to vystačilo na dva týdny. Když ke mně jede vnuk, cestou vezme rohlíky nebo chleba,“ vykládá, zatímco vrací nákupní vozík. Jeden nákup ji v průměru vyjde na 700 korun.

Na tašky je vyčleněn box v zadní části mikrobusu. Nad ním je skříňka s elektronářadím a další úložný prostor s hasičskými obleky, rozdělovačem a jiným vybavením. Pokud by se spodní box zaplnil, nákupní tašky lze dát i dovnitř auta. Dnes to není potřeba.

Na zpáteční cestě mikrobus vysadí každého seniora přímo u domu. Do Hřibojed přijíždí kolem půl desáté. Markéta Hamanová obyvatelům pomáhá vynést nákup. „Odneseme jim ho tak daleko, jak chtějí. Většinou ke dveřím bytu nebo domu,“ říká.

Kromě ní se seniory do obchodního centra jezdí starosta nebo pracovník obce. „Starají se o nás fakt bezvadně,“ pochvaluje si Hana Málková.

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