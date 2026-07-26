Hasiči v hradeckém kraji bojovali s požáry v přírodě, nikomu se nic nestalo

Hasiči v Královéhradeckém kraji dnes odpoledne bojovali se dvěma požáry v přírodě, zásah jim komplikoval vítr. V obou případech vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Jeden požár byl na okraji Náchoda v městské části Babí, kde hořel les a druhý v Hoděčíně v Olešnici na Rychnovsku, tam hořelo pole s obilím. Nikomu se nic nestalo, vyplynulo z informací hasičů na sociální síti X. Meteorologové dnes rozšířili výstrahu před vznikem požárů také na východní Čech.
Na Rychnovsku byl požár pole nahlášen 14:26 a zásah skončil v 15:30. Plameny tam zasáhly plochu o rozloze 400krát 400 metrů. Hořelo tam sklizené pole i část pole s obilím, zasahovalo osm hasičských jednotek.
Požár lesního a keřového porostu u Náchoda o rozloze 50krát 150 metrů byl oznámen po 14:45 a hasiči jej dostali pod kontrolu zhruba po hodině. Také tam bylo nasazeno osm jednotek hasičů. Zásah tam stále pokračuje, řekli v 17:00 ČTK hasiči. Příčinami obou požáru se hasiči zabývají.