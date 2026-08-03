Hasiči v Královéhradeckém kraji zasahovali u požáru pole i lesa,povolali i drony

Hasiči v Královéhradeckém kraji dnes odpoledne zasahovali u dvou větších požárů v přírodě. U Bačetína na Rychnovsku hořelo pole na ploše 200 krát 200 metrů, v nepřístupném terénu u trutnovské městské části Libeč hořel les o rozloze 70 krát 100 metrů. V obou případech hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř, vyplynulo z informací hasičů na sociální síti X. Nikomu se nic nestalo. Oba požáry dostali hasiči pod kontrolu do hodiny, v Bačetíně bylo v 16:00 po požáru.
K požáru v Libči vyrazilo sedm jednotek hasičů a dronová služba pro vyhledávání skrytých ohnisek požáru a k Bačetínu devět jednotek požární ochrany. Na většině území ČR přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů.
Meteorologové pro dnešek v Česku očekávají nejvyšší teploty v nižších a středních polohách mezi 31 až 36 stupni Celsia, na jihu Moravy až 38 stupňů a v úterý ještě vyšší, mezi 34 až 39 stupni a ve středu mezi 32 až 37 stupni, na jižní a střední Moravě až 39 stupňů. V dalších dnech by se mělo začít od západu ochlazovat.