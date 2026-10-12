O sestavení koalice v šestnáctitisícovém Jičíně jedná ve volbách vítězné uskupení Patrioti a JDK se sdružením Aktivní Jičín, hnutím STAN a ODS. Strany v součtu disponují většinou 12 mandátů v jednadvacetičlenném zastupitelstvu. ČTK to dnes řekl lídr Patriotů a JDK Jan Zachoval. Dodal, že o případném rozšíření možné čtyřčlenné koalice chce jednat i s dalšími stranami.
Čtyři strany s 12 mandáty vidí Zachoval jako základ, který by se mezi sebou měl bez problémů domluvit. "Vidíme ale potenciál i u dalších subjektů," uvedl.
Vytvoření koalice i s hnutím ANO, které stojí v čele Jičína od roku 2014, označil Zachoval po sečtení voleb jako nepravděpodobné. "Jičíňáci výsledkem voleb jednoznačně řekli, že chtějí v Jičíně změnu. Podle toho budeme postupovat," uvedl.
Patrioti a JDK získali šest mandátů v zastupitelstvu. Aktivní Jičín má tři zastupitele, STAN dva a občanští demokraté jedno křeslo.
ANO získalo čtyři mandáty po sedmi křeslech ve volbách před čtyřmi lety. Volba pro město má dva mandáty, stejně jako lidovecké Sdružení pro Jičín. Jičín srdcem s podporou Pirátů má jeden mandát.
Po volbách v roce 2022 vytvořily radniční koalici ANO, Sdružení pro Jičín a Volba pro město. Měla nejtěsnější většinu 11 hlasů. Starostou je od roku 2014 advokát Jan Malý (ANO).