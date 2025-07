„Festival má ambici propojovat hudební publikum různých žánrů i generací a šířit dál povědomí o přehlídce i mezi posluchači, kteří si ke klasické hudbě cestu teprve hledají. I proto každoročně pořádá hudební podvečer na kopečku nad Jízdárnou Hejtmánkovice,“ říká mluvčí Pokladů Kateřina Ostradecká z Agentury pro rozvoj Broumovska.

Hejtmánkovické rodinné odpoledne nabídne v pátek od 14:00 do 19:00 představení Jak chodil Kuba za Markytou v podání Naivního divadla Liberec, výtvarné dílny i koncert jazzového tria. Chybět nebudou ani stánky s občerstvením a rukodělnými výrobky či jízdy na ponících. Akce se koná za každého počasí, v případě deště se přesune přímo do Jízdárny Hejtmánkovice. Vstupné je 150 korun, děti do 7 let neplatí. Vstupenky lze zakoupit na www.zapoklady.cz nebo na pokladně prohlídkového okruhu broumovského kláštera.

V sobotu v 18:00 se Poklady vrátí ke klasickému programu. V martínkovickém kostele sv. Jiří a Martina vystoupí Pavel Bořkovec Quartet s hornistkou Zuzanou Rzounkovou. Reminiscenci na české baroko nabídne kvintet s lesním rohem na téma Jana Jakuba Ryby současného skladatele Jiřího Kabáta, základem večera bude Ravelův impresionisticky laděný jediný smyčcový kvartet F Dur.

Zazní také premiéra rezidenčního skladatele Miloše Orson Štědroně, jenž na objednávku přehlídky napsal trojvětou skladbu 481 seconds of emotion. Těleso navazuje na to nejlepší z odkazů, co česká kvartetní tradice nabízí.

Doporučené dobrovolné vstupné činí 150 korun, výtěžek jde na opravy kostelů broumovské skupiny, které se zrodily v autorské dílně slavných architektů Dientzenhoferů.

Festival má čerstvě za sebou vyprodaný sobotní koncert v otovickém kostele sv. Barbory, kde Bacha, Hindemitha, Griega i Bartókovy Rumunské tance provedl proslulý maďarsko-slovenský Orchestr Beliczay, i čtvrteční broumovský recitál sborů Zvonky Praha a komorního Abbellimenta.