Heliport Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK) získal nové osvětlení pro noční provoz, má vyšší nosnost i systém vyhřívání pro zimní provoz. Přestavba vyšla na 26,75 milionu korun, uvedla dnes mluvčí nemocnice Nikola Bánská. Heliport slouží letecké přepravě pacientů od roku 2007, původní přistávací plocha už nesplňovala požadavky na nepřetržitý provoz. Vrtulníky po dobu modernizace přistávaly na heliportu v sousedství nemocnice, nedalekého sídla Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje (ZZS KHK).
"Vrtulníky záchranných služeb opět dosedají na modernizovaný heliport FN HK od 4. listopadu," uvedla Bánská.
Heliport na střeše budovy pohotovosti patří podle zástupců nemocnice mezi nejvytíženější nemocniční heliporty v Česku. "Ročně je k nám letecky transportováno kolem 600 pacientů prostřednictvím ZZS KHK, dalších přibližně 50 pacientů za rok do FN HK přilétá vrtulníky jiných zdravotnických záchranných služeb," uvedl přednosta Kliniky urgentní medicíny FN HK Jaromír Kočí.
Nemocnice je zařazená mezi pracoviště Urgent I. typu, která musejí splňovat podmínky certifikace Úřadu pro civilní letectví pro nepřetržitý provoz. Původní heliport už je nesplňoval. "Oficiální provoz heliportu byl povolen pouze od 07:00 do občanského soumraku a bylo jen na uvážení daného pilota, zda v nepříznivých podmínkách v případě akutního ohrožení života pacienta přistane. To ovšem neznamená, že zde po setmění vrtulníky přistávaly nelegálně," uvedl Pavel Tomášek z FN HK.
Společnost DSA, která záchranářské vrtulníky provozuje, má pro jejich posádky výjimky. "Piloti jsou vycvičeni pro lety v noci a vybaveni systémy pro noční vidění. Díky tomu mohou bezpečně přistávat i ve zcela neosvětleném terénu. Modernizace heliportu FN HK však umožní splnit podmínky vyhlášky pro Urgent I. stupně," sdělil Tomášek.
Přistávací plochu nejčastěji využívají vrtulníky ZZS KHK, podle potřeby na ní ale mohou přistávat i další vrtulníky. "Vzhledem k požadavkům na záchranářské a zdravotnické vrtulníky bylo nutné navýšit nosnost heliportu z původních 3,5 tuny na čtyři tuny," dodal Tomášek. Součástí stavebních úprav byla i výměna systému vyhřívání plochy, protože část vyhřívání již nefungovala.
Modernizace heliportu měla dvě etapy. V roce 2024 byla dokončena instalace bezpečnostního zařízení a doplněno únikové schodiště za 3,5 milionu korun. Letos v létě a na podzim následovaly úpravy umožňující noční provoz a vytápění heliportu, jejichž náklady dosáhly 23,25 milionu korun.
Úprava heliportu je součástí investičního projektu Modernizace urgentního příjmu ve FN HK s celkovým rozpočtem přes 123 milionů korun. Z toho 66,3 milionu tvoří dotace z EU, 11,7 milionu dotace ze státního rozpočtu a 45,5 milionu korun vlastní zdroje FN HK.