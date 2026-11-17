Klicperovo divadlo v Hradci Králové uvede 27. a 28. listopadu ve Studiu Beseda premiéru grotesky Hérečky v režii Petra Kulta. Inscenace s humorem přiblíží herecký život i předsudky, které ho provázejí, sdělili ČTK zástupci divadla. Premiéra má dva termíny, aby divadlo vyhovělo zájmu diváků. Studio Beseda je menší scénou Klicperova divadla.
"Groteskní kabaret nabídne osobitý pohled na mýty spojené s herectvím, divadlem i uměním samotným a nebude postrádat svébytný humor," sdělil mluvčí divadla Martin Sedláček.
Na jevišti se potkají Martina Czyžová, Zora Valchařová-Poulová, Pavel Prais, Petr Kult a Karel Pešek. Autor a režisér Kult inscenaci připravuje s dramaturgyní Lenkou Smrčkovou, výtvarnicí Barborou Klenovou, která navrhla scénu a kostýmy, a Terezou Doležalovou, která se postará o hudbu.
Petr Kult se vrací do Klicperova divadla, aby navázal na Kabaret Königgrätz, který měl premiéru loni v prosinci. "Přináší dílo upřímné, laskavé a plné svébytného humoru, ale současně dílo trochu drzé, ironické a především aktuální," uvedl Sedláček.
V současné divadelní sezoně 2026/2027 uvede Klicperovo divadlo šest premiér. Hra Hérečky je druhou z nich. Zřizovateli Klicperova divadla jsou město Hradec Králové a Královéhradecký kraj.