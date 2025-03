Malý „Karlův most“ u Broumova nakonec přežije. Místo bourání ho kraj opraví

Záměr most strhnout zazněl z kraje už v červenci minulého roku. To, že ho krajští silničáři nakonec opraví, řekli v úterý novinářům zástupci Údržby silnic Královéhradeckého kraje (ÚSKHK). K takovéto změně plánů došlo i na základě petice. Stovky podpisů přiměly kraj znovu přezkoumat, zda by se stavba ve špatném stavu nedala přece jenom opravit.

„Vedení kraje rozhodlo, že půjdeme cestou zachování stávajícího mostu. Budeme muset zadat novou projektovou dokumentaci, která bude řešit opravu mostu, což nám bude trvat zhruba dva roky. Pak přijde na řadu výběrové řízení na zhotovitele, takže za tři čtyři roky dojde k rekonstrukci,“ řekl náměstek ředitele ÚSKHK Jiří Koutník.

Původní kalkulace na stržení mostu a stavbu nového, po němž proudí na silnici druhé třídy do a z Broumova veškerá doprava, byla zhruba 55 milionů. Oprava bude zhruba o osm milionů dražší. „Oprava bude náročnější, vedle mostu vznikne mostní provizorium, protože mostní svršek bude kompletně vyměněn. Oprava může zabrat dva roky,“ řekl Koutník.

Stavbaři na mostě v 70. letech 20. století nešetrně k historické stavbě dobetonovali mostní svršek, který rozšířil most o chodníky. Pískovec znehodnotili vysokotlakým nástřikem betonu s ocelovou kotvenou výztuží.

1. července 2024

„Nejlevnějším řešení by bylo postavit nový most. Na základě petice a památkářů jsme ale důkladně prozkoumali stávající konstrukci, jestli most lze opravit. Ukázalo se, že ano, za předpokladu, že některé prvky pískovce budou vyměněny a spojovací malta nahrazena. Projektant dospěl k závěru, že most lze opravit bez omezení tonáže,“ uvedl Koutník.

Petice se stovkami podpisů na záchranu mostu přiměla vedení kraje, aby zvážil opravu. Hejtmánkovický most je hodnotnou památkou místního významu, který patří s mosty v Meziměstí a Jetřichově do skupiny klasicistních mostů na Broumovsku, uvedli organizátoři petice na webu.

Most je podle nich součástí souboru klasicistních lidových, industriálních staveb, které utváří charakter Broumovska, jež je chráněnou krajinnou oblastí. Autoři petice označili demolici mostu za zbytečnou.

„Zájem o tuto problematiku je značný, netýká se to jen mostu, ale i přístupu k památkám i toho, jak se řeší takové realizace. Někdo v Hradci od stolu rozhodne, že se zbourá most. Kdybychom rychle nereagovali, bez mrknutí oka už mohl být zbourán. Není jediný listinný důkaz, že most je ve špatném stavu. Není technická zkouška, statický posudek, chemická zkouška, nic,“ upozornil loni regionální badatel Petr Bergmann.