Hlavní cenu festivalu české komedie v Novém Městě n.M. získal film 6 gramů

Hlavní cenu Festivalu české filmové komedie v Novém Městě nad Metuji nazvanou Zlatý prim letos od odborné poroty získal snímek 6 gramů režiséra Miroslava Ondruše. Dnes také pořadatelé udělili dvě divácké ceny, kromě tradičního Novoměstského hrnce smíchu za nejdelší čas smíchu obecenstva i cenu na základě hlasování diváků. ČTK to řekla mluvčí festivalu Kateřina Toholová. Sedmidenní přehlídka v Kině 70 nabídla 12 soutěžních českých komedií, filmové delegace, setkání s tvůrci a doprovodný program.
Cenu diváků Novoměstský hrnec smíchu 48. ročníku festivalu získala komedie Pět švestek v režii Jana Svěráka. Při jejím sledování diváci strávili smíchem 27,8 procenta promítacího času. Právě délka smíchu v soutěži rozhoduje. Druhou diváckou cenu získal snímek Někdo to rád v Plzni režiséra Martina Horského.
Cenu za výkon mladého umělce získal Matyáš Řezníček za výkon ve filmu Poberta, cenu za výtvarný počin Martin Žiarian za kameru ve filmu Dream Team a cenu za hudbu dostal Jonatán Pjoni Pastirčák za hudbu k filmu Poberta.
Cenu za nejlepší ženský a mužský herecký výkon získali Lenka Vlasáková a Ondřej Vetchý, oba za výkon ve filmu 6 gramů. Cenu za nejlepší scénář porota udělila Ondřeji Hudečkovi za scénář k filmu Poberta a cenu za nejlepší režii Miroslavu Ondrušovi za film 6 gramů. Cenu za přínos české komedii v Novém Městě nad Metují získal Jan Hřebejk, uvedli pořadatelé festivalu.
V hlavní soutěži se letos představily filmy Milion, 6 gramů, Někdo to rád v Plzni, Po večerce, Dream Team, Dovolená v Českém ráji, Dokonalý den, Nečekané léto, Pět švestek, Přání k narozeninám: Křtiny, Bardotky a Poberta. O hlavních cenách rozhodovala devítičlenná odborná porota.
Loni dostala diváckou cenu Novoměstský hrnec smíchu komedie Jak se nám to mohlo stát? v režii Petra Zahrádky. Při jejím sledování diváci strávili smíchem 28,4 procenta promítacího času. Také druhou diváckou cenu získal loni tento snímek. Rekord drží Kameňák Zdeňka Trošky z 25. ročníku v roce 2003 s 36,75 procenta.
Nultý ročník festivalu se konal v roce 1978, kdy čestné uznání získala komedie Adéla ještě nevečeřela. Tehdy se akce jmenovala Festival československé veselohry, v 90. letech se změnil název na Novoměstský hrnec smíchu a od roku 2017 nese název Festival české filmové komedie.