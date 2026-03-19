Hlavní lyžařské areály v hradeckém kraji dál v provozu, otevřeno 46 km sjezdovek

Hlavní lyžařské areály v Královéhradeckém kraji v Krkonoších a v Orlických horách jsou i po jarních prázdninách v provozu a nabízejí dobré lyžování. Na sjezdovkách leží od 20 do 80 centimetrů sněhu. Aktuálně je v kraji otevřených 46 kilometrů sjezdovek z celkových 115 kilometrů. Nejvíce sjezdovek mají lyžaři k dispozici v Krkonoších ve Špindlerově Mlýně a ve střediscích SkiResortu Černá hora - Pec pod Sněžkou, zjistila dnes ČTK u vlekařů.
V největším českém lyžařském středisku Špindlerův Mlýn je otevřeno 18 z 29 kilometrů sjezdovek a v provozu jsou lanovky a vleky v areálech Svatý Petr, Medvědín a Horní Mísečky. Mimo provoz jsou areály Labská a Stoh. "Podmínky na sjezdovkách zůstávají nadále ideální pro jarní lyžování. Noční teploty se stále drží kolem bodu mrazu," uvedl ředitel špindlerovského skiareálu René Hroneš.
Ve SkiResortu Černá hora - Pec se lyžuje na 20 kilometrech sjezdovek v areálech Černá hora, Pec pod Sněžkou a Malá Úpa. "Na sjezdovkách je od 40 do 80 centimetrů sněhu, v noci mají možnost promrznout. Na Černé hoře je upraveno osm kilometrů běžeckých tras," uvedla mluvčí SkiResortu Zina Plchová. V Krkonoších v hradeckém kraji se ještě lyžuje v Dolním Dvoře.
V Orlických horách se lyžuje v Deštném, Říčkách a v Šerlišském Mlýně. V Deštném jezdí šestisedačková lanovka, lyžuje se na modré, červené i černé sjezdovce. Na sobotu vlekaři připravili zábavní program se sjezdem masek, soutěžemi, přejezdem Rampušákovy vodní vany a koncertem kapely Vypsaná Fixa. V Říčkách v Orlických horách jsou otevřené všechny tři sjezdovky, leží na nich od 40 do 60 centimetrů sněhu. Od pátku do neděle bude v provozu také areál Orlické Záhoří na východní straně Orlických hor.
Na hřebenech Krkonoš leží 50 až 70 centimetrů sněhu. V lavinových katastrech platí nejnižší, první stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné mezinárodní stupnice. Více sněhu leží na severních svazích, závětrných svazích a ve žlabech. Hřebeny Orlických hor jsou již bez sněhu.