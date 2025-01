Recidivista se vyhýbal soudu, policistům se marně zkusil schovat v seně

Oznámení o pohybu hledaného muže přijali policisté v sobotu krátce po 14. hodině. Ve Smidarech na Hradecku měl údajně ohrožovat nožem jiného muže. Na místo vyrazily tři policejní hlídky včetně psovoda.

„Nejprve policisté nemohli muže najít, až když vylezli na půdu, muže objevili zahrabaného v seně. Nůž u něho při prohlídce nenašli, ale zjistili, že na něj soudce v polovině loňského prosince vydal příkaz k zatčení, protože se vyhýbal soudnímu líčení,“ uvedla hradecká policejní mluvčí Iva Kormošová.

Zadrženému hrozí u soudu až osm let vězení. Obžalovaný je z vydírání, přečinů výtržnictví, krádeže a porušování domovní svobody. Těch se měl dopustit v listopadu 2023 v Hradci Králové. Obdobné trestné činnosti se dopustil v červenci na Jičínsku.

„Policisté muže umístili do policejní cely a dále na příkaz soudce převezli do vazební věznice,“ doplnila mluvčí. Zadržený má v rejstříku už 6 záznamů. Ve vězení byl naposledy do září 2022.