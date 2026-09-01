Hnutí ANO chce volby v Hradci Králové opět vyhrát a vyjít z opozice

Hnutí ANO by v říjnových komunálních volbách v Hradci Králové chtělo opět zvítězit a překonat výsledek z roku 2022. Po volbách by hnutí chtělo stanout v čele města. Při dnešním zahájení volební kampaně ANO v Hradci Králové to řekl kandidát hnutí na primátora advokát Lukáš Fiedler. V roce 2022 ANO v Hradci Králové získalo za 24,52 procenta hlasů 13 mandátů v sedmatřicetičlenném zastupitelstvu. Po volbách skončilo v opozici.
"Máme ambici výrazně vyhrát a být v čele města," uvedl Fiedler. Dodal, že při povolebním vyjednávání se hnutí nebude bránit jednání s žádnými stranami. Současně věří, že se nebude opakovat situace z roku 2023, kdy dva zastupitelé zvolení za ANO přešli k radniční koalici v čele s primátorkou Pavlínou Springerovou (Hradecký demokratický klub).
Za priority hnutí ANO v Hradci Králové Fiedler označil správu a opravy městského majetku, řešení dopravy a parkování a podporu dostupného bydlení, například výstavbou startovacích bytů pro mladé.
ANO současně dnes zahájilo i senátní kampaně svých kandidátů ve volebních obvodech Hradec Králové, Trutnov a Rychnov nad Kněžnou. V Hradci Králové bude o senátorský post usilovat náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Jana Hůlková. V případě zvolení senátorkou by krajský post opustila. V Trutnově se o místo v Senátu uchází primářka očního oddělení trutnovské nemocnice Zuzana Chovancová a v obvodu Rychnov nad Kněžnou poslanec Petr Sadovský.
V Hradci Králové do komunálních voleb kandiduje deset subjektů po 15 v roce 2022. Kromě ANO to jsou ODS, koalice HDK a TOP 09 s podporou Hradeckých kantorů a nestraníků, koalice Náš Hradec složená z Našeho Česka, MY, Rozvíjíme Hradec, Hradeckých patriotů a Volby pro město. Kandidátky mají zaregistrované také koalice Pirátů a Starostů a koalice PRO, Svobodných a Přísahy. Dále budou kandidovat hnutí Salon republiky 21, sdružení SPD, Motoristů sobě, Trikolory a nezávislých a sdružení Změna pro Hradec, Zelení a KDU-ČSL. Pod názvem Hradecká levice bude kandidovat koalice KSČM a Sociální demokracie.