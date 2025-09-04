Zaměstnanci ukážou celý proces výroby hodinek. Otevřený bude také podnikový butik, kde návštěvníkům nabídnou desetiprocentní slevu.
K mání budou výroční nástěnné hodiny Orlík, které odkazují na původní hodinky Prim Orlík, jež v 60. letech byly vyrobeny v počtu pouze 300 kusů. Stejný bude i celkový počet nástěnných hodin, pro den otevřených dveří jich firma vyčlenila z limitované edice sto.
Děti se mohou těšit na balonkovou a šperkařskou dílničku, bude tu skákací hrad, regionální výrobce hraček i sokolník s dravci. Zahraje Novoměstská filharmonie, vstup je zdarma.