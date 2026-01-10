Hradec přemítá, co s hokejovým komplexem. Může i stavět na zelené louce

Petr Záleský
  8:42aktualizováno  8:42
Stovky milionů korun stály za posledních osmnáct let opravy zimního stadionu v Hradci Králové. Přestože se uvnitř i zvenčí kompletně proměnil a práce nekončí, město uvažuje o přelomovém řešení. Ve hře je zásadní proměna, ale i stěhování z centra. Rozhodnou peníze.
Malá hala zimního stadionu v Hradci Králové dostala provizorní střechu před...

Malá hala zimního stadionu v Hradci Králové dostala provizorní střechu před třiadvaceti lety, na zásadní opravu zatím čeká. (3. května 2024) | foto: Martin Veselý, MAFRA

Vpravo je malá hala hradeckého zimního stadionu, vlevo velká hala.
Malá hala hradeckého zimního stadionu
Hradec vs. Sparta. Mela před brankou hostů
Malá hala hradeckého zimního stadionu
14 fotografií

Protože areál potřebuje zásadní rekonstrukci a přitom je kvůli místu u Orlice vyloučen další růst, začíná si město připouštět vizi nového hokejového komplexu.

Konkrétní umístění ani náklady zatím nezná, určitě se však nevydá cestou Pardubic, kde by už příští rok měla začít růst nejmodernější multifunkční aréna v Evropě s kapacitou přes 22 tisíc diváků a s odhadovanou cenou přes deset miliard korun.

Vpravo je malá hala hradeckého zimního stadionu, vlevo velká hala.
Malá hala hradeckého zimního stadionu
Hradec vs. Sparta. Mela před brankou hostů
Malá hala zimního stadionu v Hradci Králové dostala provizorní střechu před třiadvaceti lety, na zásadní opravu zatím čeká. (3. května 2024)
14 fotografií

Studie proveditelnosti, která prověří možnosti revitalizace i případnou proměnu lokality, má být hotová na začátku příštího roku. Jedno je však téměř jisté: zmíní možnost upustit od rozvoje stávajícího stadionu a současně navrhne výstavbu na jiném místě.

„Studie vede k závěru, že v místě, kde je postaven celý areál, se v delším časovém horizontu hokej rozvíjet nemůže. To znamená, že pravděpodobně budeme muset přistoupit k opravám a zároveň přemýšlet, kde Hradec postaví nový zimní stadion. Je to především z důvodu, že stojí v památkové zóně. Také nám tam komplikuje život doprava,“ řekl předseda výboru pro územní plánování a radní Martin Soukup (ODS).

Areál není v dobrém stavu

Studie, kterou bude mít město už brzy k dispozici, se původně měla zabývat spíš opravami a dosud nejodvážnějším nápadem nejspíš bylo vybudování malé haly v místě dosluhujícího hotelu Stadion.

Když Hradec studii proveditelnosti zadával, jedním z nápadů bylo také otevření nábřeží Orlice podél zimního stadionu. Ulice od Moravského mostu k Jiráskovým sadům dosud slouží jen jako obslužní ke stadionu a pro veškerou další infrastrukturu je uzavřená. Právě dokončené opravy sociálních zařízení v hale jsou jen kapkou v moři dalších nutných investic.

„Není žádným velkým tajemstvím, že zimní stadion je ve špatném stavu a že stojíme před velmi zásadní investicí. Bylo by rozhodně vhodné, aby v příštích pěti až sedmi letech začala zásadní rekonstrukce hlavní haly. Druhá hala byla od začátku brána jen jako dočasná, na ní pravděpodobně budeme řešit pouze opravy střechy, aby se její životnost prodloužila,“ popsal náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje Lukáš Řádek (TOP 09) první možný scénář, co si počít s hokejovým areálem.

Sportovní haly v Hradci potřebují nové střechy, oprava čeká i zimní stadion

Neodkladná je hlavně oprava střechy druhé haly, která se narychlo dodělávala kvůli pořadatelství hokejového mistrovství světa juniorů na přelomu let 2001 a 2002.

„Střecha je největší problém, ale hala je zatím provozuschopná. Pochopitelně je však její stav potřeba řešit co nejdříve, protože problémů by mohlo přibývat,“ potvrdil generální manažer klubu Mountfield HK Aleš Kmoníček.

„Uvidíme podle ceny“

I náměstek primátorky pro rozvoj města zmínil druhý scénář, se kterým pravděpodobně studie proveditelnosti brzy přijde. Ten mluví o velkém hokejovém stěhování mimo centrum Hradce Králové.

„Je na místě bavit se také o nové územní koncepci, tedy jestli je úplně optimální, abychom měli hokejový areál zrovna v tom nejcennějším místě. Jestli by nebylo lepší vybřednout z klasických konzervativních schémat a podívat se, jestli by nebylo rozumnější, aby celý areál byl jinde,“ míní Lukáš Řádek.

„Výnos ze stávajících pozemků by pak mohl být investován do některého z pěkných míst, která si to zaslouží. Asi se shodneme i na tom, že zvlášť hala číslo dva nepatří k tomu nejlepšímu z architektury, co Hradec Králové nabízí,“ říká Řádek.

„Uvidíme, co nám ukáže studie proveditelnosti. Zásadním parametrem bude cena případné rekonstrukce, časová náročnost a možné rozdělení na etapy. Pokud by se ukázalo, že je daleko racionálnější bavit se o zcela novém projektu – a ta verze může být na stole – potom je to otázka konzultace územního plánu. Ale toto bych rozvinula, až budeme mít tvrdá data. Uvidíme, o jakých financích se bavíme,“ doplnila primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Hřiště tu bylo už před 95 lety

Hradec Králové zatím nemá vytipovanou lokalitu, kde by mohl nový hokejový areál vystavět. Na podobný problém naráží i myšlenka na stavbu velké fotbalové akademie, kterou nadhodili noví vlastníci klubu FC Hradec. Obě akce mají i jinou společnou potíž – obrovské finanční náklady, které nyní nejsou v možnostech města.

4. února 2020

„Ideálním řešením by skutečně bylo přesunout celý hokejový komplex mimo centrum, to ale není ekonomicky reálné. Podle mě je tedy třeba zásadně a architektonicky citlivě zrekonstruovat stávající areál, přesunout druhé hřiště blíž k hlavní hale a celou lokalitu odpovědně využít pro další urbanistický a sportovní rozvoj našeho města,“ soudí senátor Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec), člen výboru pro územní plánování.

„Zimní stadion a související budovy již nesplňují moderní standardy a jejich technický stav vyžaduje okamžité zásahy. Plánujeme rozsáhlou rekonstrukci,“ zdůrazňuje Adam Záruba (Změna), náměstek primátorky pro architekturu a urbanismus.

Spor Hradce a ABD Invest o čtvrt miliardy pokračuje, strany smíru nedosáhly

Hradecký hokej je s areálem u Jiráskových sadů svázán už 95 let. Hřiště s umělým osvětlením na místě dnešní haly vzniklo v roce 1930. Stadion s hledištěm pro osm tisíc diváků se však otevřel až v roce 1976 a druhá ledová plocha přibyla v roce 1980. Rozsáhlá modernizace začala v roce 2007.

Navzdory obrovským investicím je potřeba učinit zásadní rozhodnutí: Buď zůstane areál u soutoku, nebo se najde jiné místo ve městě a současně i peníze na nový hokejový komplex.

Mountfield má podporu až do roku 2028

Příznivci hradeckého extraligového hokejového klubu Mountfield HK si mohou oddechnout. Akcionářská smlouva mezi městem a společností Mountfield, která má po této sezoně skončit, bude platit ještě nejméně další dvě hokejové sezony. Nezmění se ani výše dosavadního příspěvku. Oba partneři ročně do klubu přisypou každý po 24,75 milionu korun.

„Nejvýraznější změnou je, že náš partner zřídil dceřinou společnost s názvem Mountfield sportovní, která vše zastřešuje kvůli sjednocování svých sponzorských aktivit ve sportu a kultuře. Všechny marketingové aktivity, práva a povinnosti vyplývající z akcionářské dohody přebírá společnost Mountfield sportovní ve stejném rozsahu jako dosud. Nemění se ani výše stávající podpory, ale jsou tam i úhrady dalších nákladů na provoz zimního stadionu,“ řekla primátorka a předsedkyně dozorčí rady klubu Pavlína Springerová (HDK).

Obě strany také čekají, s čím přijde studie proveditelnosti a rozhodnutí o budoucnosti hokejového areálu u Jiráskových sadů. Expertiza spolupráci s určitou pravděpodobností ovlivní.

„V tomto roce nás čeká s druhým akcionářem diskuse, která bude navazovat na studii proveditelnosti stadionu. Budeme se bavit o dalších plánech, o možném posouvání spolupráce i o dalším prodlužování smlouvy končící v roce 2028,“ doplnila primátorka.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení Dvoreckého mostu a prací na tramvajové trati bude obousměrně přerušen provoz v úseku Podolská vodárna...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa, věnovaný...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se to projevilo na Petříně, kde je již několik měsíců mimo provoz lanová dráha. I přesto však...

Počátky letos zprovozní svoji první fotovoltaickou elektrárnu

ilustrační snímek

Počátky na Pelhřimovsku chtějí uvést do provozu svoji první fotovoltaickou elektrárnu. Podle starosty Karla Štefla (SNK Počátky) vyjde asi na čtyři miliony...

10. ledna 2026  9:15,  aktualizováno  9:15

Kožené opasky z dílny živnostnice z Ústecka má v šatníku i prezident Pavel

KoĹľenĂ© opasky z dĂ­lny Ĺľivnostnice z Ăšstecka mĂˇ v ĹˇatnĂ­ku i prezident Pavel

Živnostnice Petra Valešová z Chuderova na Ústecku vyrábí kožené výrobky včetně věcí na míru. Dva její opasky dostal prezident Petr Pavel. Materiály má z České...

10. ledna 2026  8:40,  aktualizováno  8:40

Lavinové nebezpečí v Krkonoších kleslo na nejmírnější první stupeň z pěti

ilustrační snímek

Lavinové nebezpečí v Krkonoších dnes kleslo na první, nejmírnější stupeň z pětidílné stupnice. Na hřebenech Krkonoš je 30 až 70 centimetru sněhu, více ho je na...

10. ledna 2026  8:36,  aktualizováno  8:36

Provoz na 26. kilometru dálnice D1 komplikoval uvázlý kamion, kolona se rozjíždí

Provoz na 26. kilometru dálnice D1 komplikuje uvízlý kamion, tvoří se kolony....

Dálnici D1 na 26. kilometru ve směru na Ostravu zablokoval v sobotu ráno kvůli kluzkému povrchu kamion, blokoval všechny tři jízdní pruhy. Provoz levým jízdním pruhem se podařilo obnovit asi po 20...

10. ledna 2026  9:52,  aktualizováno  10:14

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Napečeno od Janči. Z kanceláře zběhla do světa domácího pečiva, dortů a dezertů

Ač Jana Blahová vystudovala zemědělský obor, v němž pak i pracovala, nakonec...

Méně cukru = více chuti. Té skutečné, autentické, bez chemie a zbytečných přísad. Takové heslo razí Jana Blahová ze Žďáru nad Sázavou. Před časem opustila kancelářskou práci, která ji už...

10. ledna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Sníh na tratě vyrobí přímo na olympijském festivalu. Školy mají velký zájem

Tak by mohlo vypadat budějovické výstaviště v době konání olympijského...

Do zahájení olympijského festivalu zbývá už jen necelý měsíc. Nejdřív začne na českobudějovickém výstavišti za dva týdny stavba ledových ploch. Organizátoři ladí program, velký zájem je mezi školami...

10. ledna 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Zásah hasičů u hořící budovy v Trutnově komplikoval mráz. Uzavřeli hlavní silnici

Zásah hasičů u hořící budovy v Trutnově komplikoval mráz a uzavřeli silnici....

V Trutnově v Polské ulici v noci na sobotu hořela neobývaná budova, nikomu se nic nestalo. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř, nasadili i výškovou techniku. Hasičům komplikoval...

10. ledna 2026  8:12,  aktualizováno  10:10

Na Pustevnách bude festival ledových soch, tématem je Ledový svět pohádek

ilustrační snímek

Na Pustevnách v Beskydech budou opět k vidění sochy z ledu. Chystá se tam festival ledových soch, začne 17. ledna a potrvá do 8. února, půjde o 26. ročník....

10. ledna 2026  8:08,  aktualizováno  8:08

Na západě Čech opět mírně sněží, hlavně na horách jsou silnice pod sněhem

ilustrační snímek

V Karlovarském a Plzeňském kraji dnes nad ránem opět mírně sněžilo. Hlavní tahy jsou sice chemicky ošetřené a sjízdné, na vedlejších silnicích a hlavně na...

10. ledna 2026  8:06,  aktualizováno  8:06

Celou čekárnu vystřílím! vykřikoval muž v nemocnici. Policie jej zajistila

ilustrační snímek

Zásah policie si v pátek dopoledne vyžádal incident ve strakonické nemocnici. Čtyřiačtyřicetiletý muž se v čekárně ambulance choval agresivně a vyhrožoval střelbou. Policisté jej následně zajistili....

10. ledna 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Zlín hledá způsob, jak dostavět Kongresové centrum. Chce to dělat po etapách

Pohled na Zlín s Kongresovým centrem a částí Gahurova prospektu (červenec 2021)

Město Zlín hledá způsob, jak dostavět Kongresové centrum od světoznámé architektky Evy Jiřičné, ačkoliv na to ve svém rozpočtu aktuálně nemá dostatek peněz. Oslovilo architektonický ateliér Jiřičné s...

10. ledna 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Zásah hasičů u hořící budovy v Trutnově komplikoval mráz a uzavřeli silnici

ilustrační snímek

V Trutnově v Polské ulici v noci na dnešek hořela neobývaná budova, nikomu se nic nestalo. Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř, nasadili i...

10. ledna 2026  7:50,  aktualizováno  7:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.