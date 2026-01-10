Protože areál potřebuje zásadní rekonstrukci a přitom je kvůli místu u Orlice vyloučen další růst, začíná si město připouštět vizi nového hokejového komplexu.
Konkrétní umístění ani náklady zatím nezná, určitě se však nevydá cestou Pardubic, kde by už příští rok měla začít růst nejmodernější multifunkční aréna v Evropě s kapacitou přes 22 tisíc diváků a s odhadovanou cenou přes deset miliard korun.
Studie proveditelnosti, která prověří možnosti revitalizace i případnou proměnu lokality, má být hotová na začátku příštího roku. Jedno je však téměř jisté: zmíní možnost upustit od rozvoje stávajícího stadionu a současně navrhne výstavbu na jiném místě.
„Studie vede k závěru, že v místě, kde je postaven celý areál, se v delším časovém horizontu hokej rozvíjet nemůže. To znamená, že pravděpodobně budeme muset přistoupit k opravám a zároveň přemýšlet, kde Hradec postaví nový zimní stadion. Je to především z důvodu, že stojí v památkové zóně. Také nám tam komplikuje život doprava,“ řekl předseda výboru pro územní plánování a radní Martin Soukup (ODS).
Areál není v dobrém stavu
Studie, kterou bude mít město už brzy k dispozici, se původně měla zabývat spíš opravami a dosud nejodvážnějším nápadem nejspíš bylo vybudování malé haly v místě dosluhujícího hotelu Stadion.
Když Hradec studii proveditelnosti zadával, jedním z nápadů bylo také otevření nábřeží Orlice podél zimního stadionu. Ulice od Moravského mostu k Jiráskovým sadům dosud slouží jen jako obslužní ke stadionu a pro veškerou další infrastrukturu je uzavřená. Právě dokončené opravy sociálních zařízení v hale jsou jen kapkou v moři dalších nutných investic.
„Není žádným velkým tajemstvím, že zimní stadion je ve špatném stavu a že stojíme před velmi zásadní investicí. Bylo by rozhodně vhodné, aby v příštích pěti až sedmi letech začala zásadní rekonstrukce hlavní haly. Druhá hala byla od začátku brána jen jako dočasná, na ní pravděpodobně budeme řešit pouze opravy střechy, aby se její životnost prodloužila,“ popsal náměstek primátorky pro oblast investic a rozvoje Lukáš Řádek (TOP 09) první možný scénář, co si počít s hokejovým areálem.
Neodkladná je hlavně oprava střechy druhé haly, která se narychlo dodělávala kvůli pořadatelství hokejového mistrovství světa juniorů na přelomu let 2001 a 2002.
„Střecha je největší problém, ale hala je zatím provozuschopná. Pochopitelně je však její stav potřeba řešit co nejdříve, protože problémů by mohlo přibývat,“ potvrdil generální manažer klubu Mountfield HK Aleš Kmoníček.
„Uvidíme podle ceny“
I náměstek primátorky pro rozvoj města zmínil druhý scénář, se kterým pravděpodobně studie proveditelnosti brzy přijde. Ten mluví o velkém hokejovém stěhování mimo centrum Hradce Králové.
„Je na místě bavit se také o nové územní koncepci, tedy jestli je úplně optimální, abychom měli hokejový areál zrovna v tom nejcennějším místě. Jestli by nebylo lepší vybřednout z klasických konzervativních schémat a podívat se, jestli by nebylo rozumnější, aby celý areál byl jinde,“ míní Lukáš Řádek.
„Výnos ze stávajících pozemků by pak mohl být investován do některého z pěkných míst, která si to zaslouží. Asi se shodneme i na tom, že zvlášť hala číslo dva nepatří k tomu nejlepšímu z architektury, co Hradec Králové nabízí,“ říká Řádek.
„Uvidíme, co nám ukáže studie proveditelnosti. Zásadním parametrem bude cena případné rekonstrukce, časová náročnost a možné rozdělení na etapy. Pokud by se ukázalo, že je daleko racionálnější bavit se o zcela novém projektu – a ta verze může být na stole – potom je to otázka konzultace územního plánu. Ale toto bych rozvinula, až budeme mít tvrdá data. Uvidíme, o jakých financích se bavíme,“ doplnila primátorka Pavlína Springerová (HDK).
Hřiště tu bylo už před 95 lety
Hradec Králové zatím nemá vytipovanou lokalitu, kde by mohl nový hokejový areál vystavět. Na podobný problém naráží i myšlenka na stavbu velké fotbalové akademie, kterou nadhodili noví vlastníci klubu FC Hradec. Obě akce mají i jinou společnou potíž – obrovské finanční náklady, které nyní nejsou v možnostech města.
„Ideálním řešením by skutečně bylo přesunout celý hokejový komplex mimo centrum, to ale není ekonomicky reálné. Podle mě je tedy třeba zásadně a architektonicky citlivě zrekonstruovat stávající areál, přesunout druhé hřiště blíž k hlavní hale a celou lokalitu odpovědně využít pro další urbanistický a sportovní rozvoj našeho města,“ soudí senátor Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec), člen výboru pro územní plánování.
„Zimní stadion a související budovy již nesplňují moderní standardy a jejich technický stav vyžaduje okamžité zásahy. Plánujeme rozsáhlou rekonstrukci,“ zdůrazňuje Adam Záruba (Změna), náměstek primátorky pro architekturu a urbanismus.
Hradecký hokej je s areálem u Jiráskových sadů svázán už 95 let. Hřiště s umělým osvětlením na místě dnešní haly vzniklo v roce 1930. Stadion s hledištěm pro osm tisíc diváků se však otevřel až v roce 1976 a druhá ledová plocha přibyla v roce 1980. Rozsáhlá modernizace začala v roce 2007.
Navzdory obrovským investicím je potřeba učinit zásadní rozhodnutí: Buď zůstane areál u soutoku, nebo se najde jiné místo ve městě a současně i peníze na nový hokejový komplex.
Mountfield má podporu až do roku 2028
Příznivci hradeckého extraligového hokejového klubu Mountfield HK si mohou oddechnout. Akcionářská smlouva mezi městem a společností Mountfield, která má po této sezoně skončit, bude platit ještě nejméně další dvě hokejové sezony. Nezmění se ani výše dosavadního příspěvku. Oba partneři ročně do klubu přisypou každý po 24,75 milionu korun.
„Nejvýraznější změnou je, že náš partner zřídil dceřinou společnost s názvem Mountfield sportovní, která vše zastřešuje kvůli sjednocování svých sponzorských aktivit ve sportu a kultuře. Všechny marketingové aktivity, práva a povinnosti vyplývající z akcionářské dohody přebírá společnost Mountfield sportovní ve stejném rozsahu jako dosud. Nemění se ani výše stávající podpory, ale jsou tam i úhrady dalších nákladů na provoz zimního stadionu,“ řekla primátorka a předsedkyně dozorčí rady klubu Pavlína Springerová (HDK).
Obě strany také čekají, s čím přijde studie proveditelnosti a rozhodnutí o budoucnosti hokejového areálu u Jiráskových sadů. Expertiza spolupráci s určitou pravděpodobností ovlivní.
„V tomto roce nás čeká s druhým akcionářem diskuse, která bude navazovat na studii proveditelnosti stadionu. Budeme se bavit o dalších plánech, o možném posouvání spolupráce i o dalším prodlužování smlouvy končící v roce 2028,“ doplnila primátorka.