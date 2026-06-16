Holding nemocnic hradeckého kraje hledá manažera pro strategické řízení

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, který zastřešuje krajské nemocnice v regionu, vyhlásil výběrové řízení na člena představenstva společnosti s předpokladem výkonu funkce předsedy představenstva. ČTK o tom dnes informoval mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Lhůta pro podání přihlášek je do 31. srpna. Změny souvisí s nedávným úmrtím šéfa holdingu Tomáše Halajčuka.
Vybraný uchazeč bude odpovědný za strategické řízení této krajské společnosti a bude se podílet na řízení celé sítě krajských zdravotnických zařízení.
"Hledáme osobnost s výraznými manažerskými schopnostmi, strategickým myšlením, zkušenostmi s řízením investic a finančním managementem, vysokou mírou odpovědnosti a schopností vést a motivovat," sdělil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jan Kříž (ANO).
Předsedou holdingu je od 2. června bývalý místopředseda představenstva Jiří Řezníček. Pozici místopředsedy od začátku června zastává Marian Tomášik a novým členem představenstva se stal náchodský starosta Jan Birke (Jan Birke za Náchod). Řezníček byl vedením holdingu dočasně pověřen 18. května po rezignaci předsedy představenstva Tomáše Halajčuka. O tři dny později Halajčuk zemřel.
Zdravotnický holding v regionu zastřešuje krajské nemocnice. Královéhradecký kraj je vlastníkem nemocnic v Náchodě, Jičíně, Trutnově, Dvoře Králové nad Labem a Rychnově nad Kněžnou, součástí jsou také nemocnice v Novém Bydžově a Broumově.