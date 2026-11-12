Asociace krajů bude volit předsedu na další období, Holiš z ANO chce pokračovat

Rada Asociace krajů České republiky bude dnes na zasedání ve Velichovkách na Náchodsku volit svého předsedu na další dvouleté funkční období. Do čela asociace bude opět kandidovat hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO), který je předsedou od listopadu 2024. Hejtmani také budou mimo jiné řešit změny v poplatcích za odběr podzemních vod navrhované vládní koalicí, sdělila mluvčí asociace Soňa Ličková.
K jednání hejtmanů o poplatcích za odběr podzemních vod by se podle mluvčí měl on-line připojit ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Kraje by o peníze z poplatků měly přijít. Ministr dříve uvedl, že dořeší, jak krajům nadále poskytovat peníze, které mají z poplatků. Částka podle něj dosahuje zhruba 380 milionů korun ročně.
Návrh na zvýšení poplatků za odběr podzemní vody ze dvou na sedm korun za metr krychlový vznesl jako pozměňovací návrh poslanec ANO Karel Tureček, ale Sněmovna o něm zatím nehlasovala, i když státní rozpočet na rok 2027 s těmito penězi již počítá. Jeho návrh také odebírá část výnosu určenou krajům, peníze by místo toho měly dostávat ministerstvo zemědělství a Státní fond životního prostředí.
Asociace krajů ČR funguje od roku 2001. Členy čtrnáctičlenné rady asociace jsou hejtmani krajů a pražský primátor. Aktuálně má v radě asociace hnutí ANO osm hejtmanů ze třinácti. Před Holišem byl v letech 2020 až 2024 předsedou asociace jihočeský hejtman Martin Kuba (dříve ODS, nyní Naše Česko).