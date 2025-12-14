Z ruiny Hirschovy vily se stala ozdoba Hořic, bude v ní denní stacionář

Tomáš Plecháč
  7:42aktualizováno  7:42
Bývalá Hirschova vila, která dlouhé roky hyzdila centrum Hořic na Jičínsku, se proměnila v moderní centrum sociálních služeb. Po dvou letech skončila rekonstrukce za víc než 120 milionů korun. Denní stacionář Klokan zde bude od ledna provozovat celkem tři sociální služby, zázemí tu najdou senioři i mentálně postižení.
Hirschova vila v Hořicích má za sebou náročnou rekonstrukci. (7. listopadu 2025)

Hirschova vila v Hořicích má za sebou náročnou rekonstrukci. (7. listopadu 2025) | foto: Tomáš Plecháč, MF DNES

Za války bylo v Hirschově vile židovské ghetto.
Citlivá rekonstrukce zachovala původní prvky včetně kleneb a výzdoby na fasádě, budovu doplnily moderní technologie na výrobu elektřiny a tepla.

Rekonstrukce vily postavené židovským podnikatelem Bedřichem Hirschem byla velkou výzvou. Tovární vila vznikla spojením tří starých budov, po letech chátrání byla v téměř havarijním stavu. Po zahájení stavebních prací se ukázalo, že třetina objektu nemá základy.

„Pod všemi nosnými stěnami bylo nutné znovu udělat základy. Během rekonstrukce se také zřítila část klenby. Přestavba na konci 19. století byla trochu na oko. Když se přizdívka odbourala, tak šla klenba k zemi,“ popisuje starosta Hořic Martin Pour (nestraník, Hořičtí patrioti).

Město při rekonstrukci vycházelo i z dobových plánů a fotografií. Přestože stavbaři použili moderní materiály a budovu prošpikovali pokročilými technologiemi, vila si uchovala historický vzhled.

„Podařilo se zachovat celý původní půdorys, obvodové stěny, sklepy, klenby a obnovili jsme vstupní portál,“ vyjmenovává starosta.

Původní jsou také pískovcové krakorce podpírající zastřešenou pavlač, která se proměnila ve spojovací chodbu. U vstupu do budovy z Karlovy ulice jsou zase někdejší sloupy a zrestaurované zdobné prvky fasády včetně erbu. Dobový vzhled domu dodávají dřevěná okna.

Solární panely a čerpadlo

Hirschova vila je díky výtahu kompletně bezbariérová, k bývalé pavlači vede kovové únikové schodiště.

Včetně skladů je uvnitř skoro 90 místností: pokoje s kuchyňskou linkou a sociálním zařízením, společné místnosti, koupelny se stropním závěsným systémem pro přesun imobilních klientů, kanceláře, terapeutické a technické místnosti.

Budova je zateplená, výrobu elektřiny zajišťují solární panely a teplo dodává tepelné čerpadlo. Dešťová voda nekončí v kanalizaci, ale je svedena do podzemních nádrží a zpětně se používá například pro splachování.

Město v listopadu vilu otevřelo veřejnosti, během jediného dne si budovu přišly prohlédnout stovky lidí. Někdejší bytový dům, kde žili sociálně nepřizpůsobiví, někteří skoro ani nepoznali.

„Dřív to byla hrůza, člověk se skoro bál jít kolem. Byl tady rachot, rozbitá okna, občas i rvačky. Teď je to jako nový dům. Kdo se tam nastěhuje, tak bude mít krásné pohodlí. I zvenku to je moc hezké,“ zhodnotila paní Ilona.

Rekonstrukce a vybavení vily vyšly na více než 120 milionů korun. Město však zaplatí jen 15 procent nákladů, získalo totiž dotaci 80 milionů z Národního plánu obnovy a 30 miliony korun přispěl Královéhradecký kraj. Další peníze na dovybavení získal stacionář Klokan z veřejné sbírky.

Odlehčovací služba zvýší kapacitu

Vilu bude mít v dlouhodobém pronájmu, umístí sem denní stacionář a odlehčovací službu pro osoby s mentálním postižením a také denní stacionář pro seniory. Odlehčovací služba má k dispozici dvanáct lůžek, denní stacionář je pro 24 klientů a stacionář pro seniory má místo pro osm lidí.

Součástí Hirschovy vily je snoezelen (multisenzorická) místnost, nácviková kuchyň, fyzioterapie a prostory pro individuální terapie.

„Získáváme opravdu důstojné prostory pro naše klienty, stávající budova v Janderově ulici už kapacitně nevyhovovala. Díky přestěhování zvýšíme kapacitu odlehčovací služby, která je v kraji žádaná a potřebná. Úplně novou službou bude denní stacionář pro seniory,“ uvádí ředitel organizace Petr Jakl.

Denní stacionář je obsazený

Nový stacionář je určen pro seniory starší 55 let s chronickým duševním onemocněním a pro seniory nad 65 let. Odlehčovací služba pomáhá rodičům, kteří nepřetržitě pečují o děti s mentálním postižením a autismem.

„Většina rodičů nám posílá klienty na víkendové nebo týdenní pobyty, aby měli prostor řešit vlastní věci a mohli si odpočinout,“ poznamenává ředitel.

Kapacita denního stacionáře je už dnes plná, odlehčovací služba bude najíždět postupně. „Počítáme, že do roka by měla fungovat na sedmdesát pět procent,“ dodává Petr Jakl. Vysoký zájem předpokládá i o denní stacionář pro seniory.

Klokan má v současnosti 17 zaměstnanců, postupně se chce dostat na 26. Starají se o klienty z Jičínska, Trutnovska, Náchodska i Hradecka.

Město převzalo opravenou Hirschovu vilu na konci října, stacionář se po kolaudaci začne stěhovat a zabydlovat nové prostory. Naplno zde začne fungovat od ledna. Nynější budovu v Janderově ulici Klokan zcela opustí.

Zastupitelé Hořic dali projektu zelenou v roce 2021, o dva roky později začala rekonstrukce. Pro osmitisícové město je to největší investice od roku 2011, kdy skončil projekt Město bez bariér za 161 milionů korun.

„Objevovaly se názory, že nejjednodušší by bylo vilu zbourat. Jsem rád, že se podařilo přesvědčit i některé zastupitele, že stojí za to budovu zachránit a dát jí novou náplň,“ poznamenal starosta Hořic.

Židovské ghetto

Dvoupodlažní vilu v Karlově ulici nechal ve druhé polovině 19. století vybudovat textilní podnikatel a bývalý starosta Hořic Bedřich Hirsch podle návrhu architekta Františka Karažeje. Ten mimo jiné projektoval také hořickou radnici v novorenesančním slohu a městské muzeum.

Rodina Hirschů v Hořicích provozovala 80 let tkalcovnu. Nacházela se mezi vilou a židovskou synagogou.

V roce 1940 se vila proměnila v židovské ghetto, kam se přemístily všechny zbývající židovské rodiny na Hořicku. O dva roky později byli Židé deportováni do koncentračních táborů v Terezíně a Osvětimi.

Po druhé světové válce byla vila přestavěna na byty, stejně tak po roce 1989, kdy budova přešla do majetku města. Většina nájemníků se vystěhovala v roce 2013, poslední rodina před šesti lety.

„Pokoje byly v dezolátním stavu a vybydlené,“ přiznává starosta Martin Pour.

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod". Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Poslední tramvaj jela po Václavákem před 45 lety. Praha chce provoz obnovit do roku 2027

Václavské náměstí ve 20. století. Rok 1961.

Provoz tramvají na Václavském náměstí, který po více než století patřil k samozřejmé součásti pražské dopravy, byl ukončen před 45 lety, 13. prosince 1980. Tehdy se soupravy naposledy vydaly po...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují je nošením sov do Atén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

14. prosince 2025

Kumpáni vezli ze Slovenska léky na výrobu pervitinu, vůz zastavila policie

Třiapadesátiletý muž vyráběl v dílně v sousedství rodinného domu v obci...

Terénní auto, jehož posádka vezla se Slovenska zásilku léků potřebných k výrobě pervitinu, zastavila policie v Kyjově na Hodonínsku. Kumpáni léky nakoupili v tamních lékárnách. Zakázanou látku...

14. prosince 2025  11:42,  aktualizováno  11:42

Obyvatelé Lukova odmítli v sobotním referendu stavbu větrných elektráren

ilustrační snímek

Obyvatelé Lukova na Znojemsku odmítli v sobotním referendu stavbu větrných elektráren. Hlasování se zúčastnilo téměř 67 procent oprávněných obyvatel, z 226...

14. prosince 2025,  aktualizováno 

Chcete koupit zříceninu? Stát chce dát do aukce hrádek v Mikulově, radnice je v šoku

K vycházkám láká v Mikulově Kozí hrádek

Zřícenina, která se tyčí nad jihomoravským Mikulovem, patří mezi jednu z dominant města. Kozí hrádek dříve sloužil k jeho ochraně, dnes je oblíbeným výletním místem turistů i místních. Brzy však...

14. prosince 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Keramik, který staví kachlová kamna: Každá jsou životním příběhem, vypráví

Martin Hadrava vyzdvihuje u kamen i jejich skvělou výhřevnost. Stačí v nich...

Patnáct let u kamen a pořád s jiskrou v očích – tak působí Martin Hadrava z Klikova na Třeboňsku, který se zamiloval do kachlových pecí a nakonec i do samotného stavění kamen. Původní profesí je však...

14. prosince 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Jaro plné novinek i velkých návratů. Premiérová sezona TV Nova a Oneplay rozhodně nebude nudit

Z O2 TV a Voyo je Oneplay

Televizní skupina Nova a streamovací služba Oneplay vstupují do jara s nejpestřejší nabídkou posledních let. Diváky čeká řada velkolepých návratů, premiér i originálních projektů. Od odvážných...

14. prosince 2025

Drony hledají v obci na Zlínsku pohřešovaného chlapce, vrtulník vzlétnout nemohl

Pohřešovaný dvanáctiletý chlapec Marek Hejhal z Halenkovic. (12. prosinec 2025)

Policie pokračuje v pátrání po dvanáctiletém Marku Hejhalovi z Halenkovic na Zlínsku. Situace se nezměnila ani po druhé noci. V neděli policisté nasadili na pátrání přímo v Halenkovicích velké...

14. prosince 2025  8:32,  aktualizováno  10:55

Po roce radní změnil názor. Přibyslav konečně schválila rekonstrukci náměstí

Místostarosta Přibyslavi Michael Omes (vlevo) a starosta Martin Kamarád ukazují...

Po více než roce od uzavření architektonické soutěže schválili přibyslavští radní vítězný návrh na proměnu Bechyňova náměstí. Během té doby se nemohli shodnout, zda podle něho skutečně postupovat, či...

14. prosince 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

U přehrady Harcov hořel v noci neobydlený dům, škoda je milion korun

U přehrady Harcov hořel neobydlený dům (14. prosince 2025)

K požáru dvoupodlažního domu u přehrady Harcov vyjížděli v sobotu v noci hasiči z Liberce. Oheň se podařilo poměrně rychle zlikvidoval, v objektu nikdo nebyl. Škodu hasiči předběžně odhadli na milion...

14. prosince 2025  10:12

Po porodu dvojčat udeřila rakovina v plné síle, péči o šest dětí zvládá už jen stěží

Po porodu dvojčat udeřila rakovina v plné síle. Péči o 6 dětí zvládá už jen...

Rakovinu prsu lékaři diagnostikovali Markétě Zaoralové v roce 2019. Od té doby téměř nepřetržitě podstupuje léčbu. Nemoc se letos vrátila v agresivní podobě, s metastázami v kostech i na mozku. Do...

14. prosince 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Rudou věž smrti povede k záchraně a oživení nový správce Dominik Jandl

Novým správcem Rudé věže smrti se stal Dominik Jandl.

Národní památkový ústav vybral správce kulturní památky Rudá věž smrti v Ostrově. Obnovu připomínky uranových lágrů v Jáchymově bude spravovat Dominik Jandl. I když pracuje už od 8. prosince,...

14. prosince 2025  9:02

Kdy nejpozději objednat vánoční dárky? Přinášíme přehled posledních termínů u hlavních dopravců

Otevírání sítě jiným logistickým hráčům je součástí širší strategie skupiny...

Češi nakupují vánoční dárky online každým rokem intenzivněji a předvánoční doručovací špička se tak stala jedním z klíčových momentů pro e-shopy i dopravce. Každý zákazník i prodejce řeší stále...

14. prosince 2025

