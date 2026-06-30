Hořice na Jičínsku otevřely druhou část trailů na úbočí Hořického chlumu

Město Hořice na Jičínsku dnes otevřelo druhou část cyklistických trailů na severním úbočí Hořického chlumu. Cyklistům nabídne tři trasy o celkové délce zhruba tři kilometry. I s první etapou, kterou devítitisícové město otevřelo v květnu 2024, mají trasy téměř sedm kilometrů. ČTK to řekl ředitel Sportovních zařízení města Hořice a místopředseda spolku Traily Hořice Petr Rücker.
Vybudováním trailů chtějí Hořice podle něj nabídnout sportovní vyžití široké veřejnosti od rodin s dětmi po náročnější bikery. Do investice, která za obě etapy činila přes sedm milionů korun bez DPH, se město pustilo i proto, že chtělo zamezit nekontrolovanému ježdění po lese po ilegálně budovaných trasách. Traily také do Hořic podle Rückera lákají další návštěvníky a turisty. Odhadl, že poměr cyklistů na trailech z Hořic a odjinud je jedna ku třem.
Výchozí místo trailů, které jsou různé obtížnosti, je poblíž hořického autokempu U Věže. Traily vedou směrem k prvorepublikovému koupališti Dachova a do údolí řeky Bystřice. V první etapě vznikly tři traily, nyní k nim přibyly další tři trasy. Součástí druhé etapy bylo i vybudování spojovací stezky ke startu nových tras v lokalitě pískovcového lomu U Josefa. Na trailech je řada umělých překážek, které méně zkušení cyklisté mohou bezpečně objet.
Hořice se předloni zařadily k městům a lokalitám v Královéhradeckém kraji, které cyklisty vyhledávané terénní stezky zřídily. Například město Náchod v roce 2024 postavilo cyklistům tříkilometrový sjezdový terénní trail, který vede od Jiráskovy chaty na Dobrošově ke sportovnímu areálu s dopravním hřištěm v Náchodě - Bělovsi. Ve Dvoře Králové město vybudovalo traily v lesích nad městskou nemocnicí. Areál s více než deseti kilometry tratí vznikl ve Zdobnici v Orlických horách.
První sjezdové traily v Královéhradeckém kraji vznikly v roce 2015 díky partě nadšenců u Trutnova v oblasti Čížkových kamenů a Jestřebích hor. Postupně se tam síť stezek rozrostla zhruba na 45 kilometrů různých obtížností. Nástupním místem trutnovských trailů je Lhota u Trutnova.