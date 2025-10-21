Hořice bojují za osmileté gymnázium, radní zvažují utlumit i další dvě

Tomáš Hejtmánek
  15:42aktualizováno  15:42
Opozice v zastupitelstvu Královéhradeckého kraje se bouří proti rychlému rušení osmiletých gymnázií v Hořicích, Nové Pace a Hostinném. Rada kraje o něm chce rozhodnout už za týden. Opatření zasáhne především Jičínsko, kde chybí alternativa.
Budova osmiletého gymnázia v Šalounově ulici v Hořicích

Budova osmiletého gymnázia v Šalounově ulici v Hořicích | foto: Zemědělská akademie a Gymnázium Hořice – střední škola a vyšší odborná škola

Protest studentů hořického gymnázia v Hradci Králové (2. listopadu 2010)
Náměstkyně hejtmana pro školství Jana Berkovcová (ANO) navštívila školní statek...
Náměstkyně hejtmana pro školství Jana Berkovcová (ANO) se setkala s ředitelem...
Studenti v Hostinném demonstrují proti záměru vedení Královéhradeckého kraje...
Je to právě 80 let, kdy v Hořicích na Jičínsku vzniklo státní reálné gymnázium. Teď město znovu bojuje o jeho budoucnost.

V roce 2010 radnice neúspěšně čelila Královéhradeckému kraji, který o rok později gymnázium sloučil se zemědělskou školou a obchodní akademií. Tehdy Hořice přišly o čtyřletý gymnaziální obor a tamní učitelé si na protest založili soukromé čtyřleté gymnázium.

Teď chce kraj ve městě utlumit i obor osmiletý a místo něj na školu vrátit čtyřleté studium.

Stůjte při nás. Studenti v Hostinném protestovali proti rušení osmiletých gymnázií

To se však nelíbí krajské opozici, městu, pedagogům ani studentům. Na pondělním zasedání krajského zastupitelstva si k tomu vymohli téměř dvouhodinovou diskusi. Argumentovali například tím, že dvě čtyřletá gymnázia se v 8,5tisícových Hořicích nenaplní.

„Máme z toho vážné obavy. Po zrušení navíc zůstane jedno jediné víceleté gymnázium v okrese, a to šestileté v Jičíně. To není pro rodiče příliš komfortní,“ zdůraznila pedagožka Lenka Šulcová, která na gymnáziu v Hořicích učí 17 let. Když nastupovala, měla škola osmileté i čtyřleté studium a navrch ještě obor sociální činnost.

Hlavně argumentace dostupností vzdělávání zněla na plénu nejčastěji. Opoziční zastupitel, starosta nedalekého Tetína a nově i poslanec Matěj Hlavatý (STAN), připomněl, že kraj chce utlumit tři osmiletá gymnázia v sousedství, kromě Hořic také v Nové Pace a Hostinném.

„Mrzí mě, že se bavíme o školách, které jsou v jednom malém regionu. V okolí zbývá osmileté gymnázium ve Vrchlabí, kam od nás dostupnost opravdu není jednoduchá. Vznikne tedy nějaké posílení dopravy? V okruhu 20 kilometrů je ještě Jaroměř, ale tam od nás prakticky žádné spoje nejezdí. Proto mě zajímá, proč se vybraly zrovna školy vedle sebe,“ hřímal Hlavatý.

Podle náměstkyně hejtmana pro školství Jany Berkovcové (ANO) rozhodla data z posledních tří let. Na zmíněná osmiletá gymnázia se hlásí málo dětí a k přijetí stačí slabší výsledky v přijímačkách.

„Pokud se na gymnázia dostávají děti, které mají u přijímacích zkoušek 30 až 40 bodů ze sta, to přece není nadané dítě,“ argumentovala Berkovcová, podle které má hořické gymnázium dlouhodobě málo žáků, navíc poměrně dost jich po čtyřech letech odchází jinam a škola musí třídy doplňovat.

„Loni jste nabrali do primy pouze 18 žáků, zatímco ostatní praskají ve švech a mají jich 30 až nastoupil 33. Ve třetím ročníku máte 22 žáků, v sedmém 21. To jsou podprůměrně naplněné třídy,“ upozornila zástupce školy. V moderním vzdělávání je přitom trendem sestavovat menší třídy, díky čemuž se mohou učitelé více věnovat nadaným studentům.

„Zohledněte spádovost“

Starosta Hořic Martin Pour (Hořičtí patrioti) upozornil, že město bylo vždy školským centrem. Kraj by se měl dívat i na spádovost školy a regionální dopad:

„Hořické školství si prošlo dost zásadními změnami a vždy v tom figurovalo gymnázium. Je to sedmiletá perioda, v roce 2018 už nebylo gymnázium ani v názvu. Žádáme o jednoduchou věc: Dejte Hořicím trochu delší čas, aby si to místo na mapě našlo.“

U mikrofonu vystoupili také studenti Klára Máslová a Jiří Němeček, kteří se obávají, že zrušení osmiletého oboru přinese úplné zrušení gymnázia v Hořicích.

„Uvědomujeme si, že nám škola dala skvělý základ k dalšímu studiu. Na základních školách je spousta dětí, které se učit nechtějí, a pro nás, kteří se učit chceme, nebylo to prostředí příjemné,“ řekla Máslová.

„Pokud budou žáci nuceni dojíždět do vzdálenějších gymnázií, nebudou moci dál rozvíjet třeba své hudební vzdělání nebo sportovní činnosti,“ argumentoval Němeček.

Zástupce rodičů upozornil, že zachování oboru je podporou venkova, aby mladí neodcházeli do velkých měst.

Odložení o rok opozice neprosadila

Královéhradecký kraj plánuje v Hořicích, Nové Pace a Hostinném už od následujícího školního roku zastavit přijímání dětí na osmiletá gymnázia a místo toho otevřít nové třídy čtyřletého studia.

V Hořicích půjde o gymnázium, v Nové Pace o obor pedagogické lyceum a v Hostinném se nové třídy příští čtyři roky vůbec neotevřou.

2. října 2025

„Z kraje jsme slyšeli, že škola má nevyhovující prostory a nemůže mít proto dvě třídy v ročníku. Proto bude následující čtyři roky pouze doplňovat stávající třídy a teprve za čtyři roky otevře novou,“ vysvětlil místostarosta Hostinného Petr Bartoš (Pro Zdravé Hostinné).

Kraj chce tímto krokem nabídnout více míst pro žáky z devátých tříd. K tomu však zatím nedojde. Na konci studia bude stejný počet maturantů jako nyní, jen místo osmileté a čtyřleté třídy budou dvě čtyřleté. „Tři třídy zatím nejsou v plánu, už i kvůli demografickému poklesu,“ uvedla Berkovcová.

Opozice žádala odložení plánu o rok a podrobnější diskusi. To však koalice při hlasování odmítla. O změnách má rozhodnout rada kraje příští týden.

