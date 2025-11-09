Laser i kompresní zábaly. Restaurátoři obnovili část hřbitovní brány v Hořicích

Tomáš Plecháč
  7:42
Jedna z nejvýznamnějších památek podkrkonošských Hořic prokoukla. Odborníci zrestaurovali horní třetinu hřbitovního portálu na Gothardě z přelomu 19. a 20. století včetně sochařských prvků. Poškodila je nebývale vysoká koncentrace solí, degradaci kamene urychlily neodborné zásahy.

Restaurování víc než čtrnáct metrů vysoké pískovcové brány potrvá až do roku 2027, Hořice vyjde na pět milionů korun.

Restaurátoři začali na dominantě nového hřbitova pracovat v létě, zaměřili se na horní část portálu, která byla v nejhorším stavu. Nejenže museli sochařské prvky očistit, ale také vyspravit a doplnit chybějící části.

Restaurátor Petr Gláser se svým týmem vycházel z dobových fotografií, pohledů a archivních dokumentů. Opravy ve 20. století v některých případech sochařským a kamenickým prvkům spíš uškodily.

Restaurátoři pracují na hřbitovním portálu v Hořicích. (20. října 2025)
Hořice nechávají opravit hřbitovní bránu po etapách. (20. října 2025)
Restaurátoři pracují na hřbitovním portálu v Hořicích. (20. října 2025)
Restaurátoři pracují na hřbitovním portálu v Hořicích. (20. října 2025)
8 fotografií

„Restaurátorských zpráv se mnoho nedochovalo. Předpokládáme, že došlo ke třem větším opravám. Ukázalo se, že ne vždy byly zvoleny vhodné metody a prostředky. Zpevňovali to velice nevhodným materiálem, to samé se dá říci o čištění soch. Když se to všechno spojilo dohromady, vznikla problematická místa,“ podotýká Petr Gláser.

Odborníci očistili nánosy usazeného prachu a lišejníky. Některé části hřbitovního portálu, například skulptury sov, byly téměř černé. „Exogenní nečistoty jsou dobře pojené a není jednoduché je odstranit. U sochařských prvků se nám osvědčilo laserové čištění, které tady fungovalo skvěle,“ poznamenává. Větší plochy pulírovali mikropískováním.

Soli trhají kámen

Nejvíc práce restaurátoři měli se solemi, jejich koncentrace byla na řadě míst, třeba v pásu pod římsou, nebývale vysoká. Způsobilo to velké množství síry.

„Soli mají takovou sílu, že dokážou kámen postupně roztrhat. Bohužel nahoře byla speciální zálivka, která měla zaizolovat vrchní pódium. Z velké části se skládala ze síry, bylo jí tam asi padesát kilogramů, a z nějakých důvodů se uvolnila,“ vysvětluje Petr Gláser.

Na narušená místa restaurátoři opakovaně umístili speciální kompresní zábaly, jež sůl z kamene vytáhnou. V některých případech rekonstruovali chybějící části z umělého kamene, vytmelili trhliny, předělali celé spárování a popraskané bronzové kramle, které drží těžké pískovcové bloky, nahradili nerezovou ocelí.

Restaurátorské práce trvaly do konce října, odborníci ještě monument ošetřili hydrofobním postřikem, který ho ochrání před vlhkostí a nečistotami. Příští rok budou pokračovat ve střední části a v roce 2027 přijde na řadu dolní patro brány.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Hřbitovní portál je výkladní skříní kamenické práce, ale posledních minimálně třicet let se zde žádné větší opravy nedělaly. Takto komplexním restaurátorským zásahem od doby svého vzniku pravděpodobně neprošel,“ uvádí starosta Hořic Martin Pour (nestraník, Hořičtí patrioti).

Zásahu předcházel detailní průzkum, horní část brány monitoroval dron. „Dva až tři roky jsme vhodný postup diskutovali s památkáři. Čekali jsme, jestli se neobjeví nějaká větší dotace, nakonec jsme usoudili, že portál necháme zrestaurovat z vlastních peněz po etapách, podobně jako v případě koupaliště Dachova. Každá vyjde na asi milion a půl,“ poznamenává Martin Pour.

Novorenesanční portál

Novorenesanční brána na vrchu Gothard je vysoká 14,5 metru, vznikla podle projektu profesorů hořické sochařsko-kamenické školy Bohuslava Moravce a Antonína Cechnera mezi lety 1893 až 1907.

Je společným dílem pedagogů a studentů. Sochu Anděla a církevní emblémy vytvořil Mořic Černil, secesní plastiky Smrt a Vzkříšení po stranách neméně významný sochař Quido Kocián. Nalevo od portálu stojí barokní plastiky sv. Gotharda a Panny Marie Celenské, napravo na nároží je socha sv. Václava.

Portál je vstupní branou na nový hřbitov, kde se pohřbívá od roku 1892. Kromě operní pěvkyně Pavlíny Erbanové nebo příslušníků významné lékařské rodiny Levitů zde odpočívají i sochaři Quido Kocián, Mořic Černil a Josef Wagner.

Vitráže i podlahy. Husitská církev vrací synagoze v Hořicích původní tvář

Vedle hřbitovního portálu stojí kostel sv. Gotharda z první poloviny 18. století, vznikl na místě původního dřevěného kostelíka z 12. století, který založili pražští premonstráti. Výzdobu interiéru tvoří obraz sv. Gotharda, sochy dvanácti apoštolů a čtyř zemských patronů od sochaře Jana Vávry. Kolem kostela se rozkládá starý hřbitov, kde jsou pochováni významní hořičtí starostové, kněží i důstojníci padlí v bitvě u Sadové v roce 1866.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Studio Perspektiv zvítězilo v architektonické soutěži na revitalizaci...

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

Čtenáři rozhodli. V anketě zvítězila žlutá tramvaj s džusem, porazila pivo a hokej

Tramvaj Škoda 15T s reklamním polepem Happy Day

Pražané rozhodli o nejhezčí tramvaji Škoda 15T. V hlasování čtenářů Metro.cz vyhrál žluto-zelený vůz s reklamou Happy Day, který získal 212 hlasů. Druhá skončila černá tramvaj Sparty, třetí pak vůz...

Ve Starém Kolíně hořel statek s ubytovnou. Jeden člověk požár nepřežil

Ilustrační snímek

Ve Starém Kolíně na Kolínsku hořel v noci na neděli statek s ubytovnou. Hasiči evakuovali více než deset lidí, uvnitř našli člověka bez známek života. Příčinu požáru i úmrtí vyšetřovatelé zjišťují,...

9. listopadu 2025  19:12,  aktualizováno  19:12

Agresivita ve společnosti roste. Sebeobrana začíná v hlavě, říká lektorka Linda Štucbartová

Cestu Lindy Štucbartové jako lektorky sebeobrany započal strach o dceru, která...

Napětí ve společnosti roste. Co bývalo výjimečnou situací, se stává běžnou součástí pracovního dne. Zdravotníci čelí výhrůžkám pacientů, učitelé urážkám rodičů, sociální pracovnice ponižování či...

9. listopadu 2025  19:03

Olšovský se rozloučil s plzeňský divadlem, s herci podél Mže vysázel Muzikálovou alej

Členové souboru muzikálu divadla J. K. Tyla společně se současným šéfem Jozefem...

Plzeň má od soboty Muzikálovou alej. Zhruba dvě desítky různých druhů ovocných stromů si zasadili členové muzikálového souboru plzeňského divadla J. K. Tyla. Alej vede od pláže u řeky Mže v...

9. listopadu 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

Dálnici D5 těsně před Prahou uzavřela nehoda pěti osobních aut. Tvořily se kolony

Více než pětikilometrová kolona aut se táhla od dálničního mostu u Rokycan až...

Dálnici D5 na druhém kilometru před Prahou uzavřela v neděli v podvečer nehoda pěti osobních aut. Obešla se bez zranění. Dálnice byla ve směru na Prahu zhruba hodinu neprůjezdná, poté se podařilo...

9. listopadu 2025  17:52,  aktualizováno  18:20

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Čechům se na mistrovství světa v mushingu v Pardubicích dařilo

ÄŚechĹŻm se na mistrovstvĂ­ svÄ›ta v mushingu v PardubicĂ­ch daĹ™ilo

Českým závodníkům se na mistrovství světa v mushingu, tedy jízdě nebo běhu se psem, dařilo. Závod v canicrossu vyhrál Ondřej Svěchota. Ženy v kategorii...

9. listopadu 2025  16:36,  aktualizováno  16:36

Pionýr si zvolil nové vedení

9. listopadu 2025  18:14

Muzeum Prahy se po pěti letech znovu otevírá. Langweilův model dostal novou tvář i technologie

Hlavní budova Muzea Prahy se nachází na Florenci.

Pražané se konečně dočkali. Po pětileté rekonstrukci za téměř 300 milionů korun se znovu otevírá hlavní budova Muzea Prahy na Florenci. Velkolepý návrat proběhne v sobotu 6. prosince a o víkendu se...

9. listopadu 2025  17:40

Řidič ujel policistům s kradenou dodávkou za hranice, pomohli kolegové v Polsku

Transportersraz 2024

Polská policie pomohla kolegům z Česka při dopadení dvojice mužů, kteří ujížděli ukradenou dodávkou Volkswagen Transporter. S odvoláním na policii v polském Slezském vojvodství o tom informují polská...

9. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Místo šedého eternitu oranžové bobrovky. Šikmý kostel v Karviné promění střechu

Karvinsko má být s koncem šachet dobrou adresou. Podle zástupců měst by k tomu...

Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné, známější pod lidovým názvem šikmý kostel, se částečně promění. Svatostánek známý z trilogie spisovatelky Karin Lednické už nutně potřebuje opravy, zejména je...

9. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Brtnice

Brtnice

Kousíček od Prahy. V Brtnici v okrese Jihlava v Kraji Vysočina se dnes v neděli 09.11.2025 uskutečnila Svatohubertská mše.

vydáno 9. listopadu 2025  16:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Připomínka architekta Eislera nabídla i prohlídku domu v brněnské Lipové ulici

PĹ™ipomĂ­nka architekta Eislera nabĂ­dla i prohlĂ­dku domu v brnÄ›nskĂ© LipovĂ© ulici

Dílo brněnského architekta židovského původu Otty Eislera dnes v souvislosti s výročím nacistického protižidovském pogromu v listopadu 1938, známém jako...

9. listopadu 2025  14:47,  aktualizováno  14:47

Chcete mít doma Goldflama? Loutka Dědečka z Pohádek po babičce pomáhá měnit smutek v naději

Malý a velký dědeček Arnošt Goldflam (na snímku) ve Zlíně. Loutková animace je...

Film Pohádky po babičce, inspirovaný knihou Arnošta Goldflama O nepotřebných věcech a lidech, vstoupil do českých kin před pár dny. Replika loutky Dědečka podle podoby Arnošta Goldflama nyní míří do...

9. listopadu 2025  16:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.