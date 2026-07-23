Horší voda ke koupání je ve Vejsplachách a v Dolcích na Trutnovsku

Horší vodu ke koupání má v Královéhradeckém kraji přírodní koupaliště Vejsplachy ve Vrchlabí na Trutnovsku. Lidé by se tam po koupání měli osprchovat čistou vodou. Nevhodné ke koupání je koupaliště Dolce u Trutnova, voda v něm představuje zdravotní riziko hlavně pro děti, těhotné ženy a lidi s oslabenou imunitou a trpící alergií. Voda v ostatních kontrolovaných koupalištích by měla být v pořádku, vyplývá z informací na webu Krajské hygienické stanice (KHS) Královéhradeckého kraje.
Hygienici dnes zveřejnili výsledky rozborů vody odebraných 20. července také z přehradní nádrže Rozkoš u Velké Jesenice na Náchodsku a z koupališť v přírodě Dachova u Hořic a Pecka na Jičínsku, ve kterých je voda v pořádku.
"V Oborském rybníku v Jinolicích na Jičínsku došlo ke zlepšení jakosti vody, je také vhodná ke koupání, pouze je třeba počítat s její sníženou průhledností," uvedla dnes mluvčí KHS Veronika Krejčí.
Voda vhodná ke koupání bez omezení je podle vzorků odebraných v druhé polovině minulého týdne také v Tyršově koupališti ve Dvoře Králové nad Labem na Trutnovsku a v přírodních koupalištích Koupálo v Janovičkách a v Teplicích nad Metují na Náchodsku.
Kvůli nevhodné vodě již dříve ukončil koupací sezonu Stříbrný rybník v Malšově Lhotě v Hradci Králové. Koupání v něm je od poloviny června na vlastní nebezpečí. Kemp Stříbrný rybník je v provozu bez omezení.
Hygienici sledují kvalitu vody jen na vodních plochách uvedených na jejich webu. Jinde kvalitu vody nemonitorují, koupání je tam tak na vlastní nebezpečí. Hygienici upozorňují na to, že u koupališť ve volné přírodě, nádrží a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.
Pokud lidé zaznamenají zdravotní potíže v souvislosti s koupáním, kvůli kterým museli vyhledat lékařskou péči, měli by o tom hygieniky informovat prostřednictvím dotazníku.