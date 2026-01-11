Horská služba důrazně nedoporučuje hřebenové túry v Krkonoších

V Krkonoších nadále platí první stupeň lavinového nebezpečí z pěti, na hřebenech je přes půl metru sněhu.
Podle dat z měřicí stanice Poštovny Anežka na vrcholu Sněžky rychlost větru ráno v nárazech dosahovala přes 100 km/h. Teplota na Sněžce klesla ráno k minus 14 stupňům Celsia, ale vlivem větru byla pocitová teplota až minus 28 stupňů. Větrno je i na hřebenech hor, u Luční boudy v nadmořské výšce 1415 metrů bylo ráno podle horské služby (HS) minus 13 stupňů pod nulou, zataženo a přes 30 centimetrů sněhu.
„Nedoporučujeme hřebenové túry. V hřebenových partiích je silný vítr nad 50 km/h, téměř nulová viditelnost, teploty minus 13 stupňů Celsia, pocitová teplota minus 25 stupňů a navátý sníh ztěžující pohyb,“ uvedla v nedělní výstraze HS Krkonoše.
Podle lavinové předpovědi je na hřebenech Krkonoš 30 až 70 centimetrů sněhu, více ho je na závětrných svazích a žlabech. Lavinové dráhy v Krkonoších nezasahují obydlená místa, sjezdové tratě či přístupové cesty. „Za posledních 24 hodin napadlo osm centimetrů sněhu v kombinaci se silným severozápadním větrem. V neděli budou srážky sněhové a kombinaci se silným severozápadním větrem,“ sdělil ráno v předpovědi Robert Dlouhý z HS Krkonoše.
Na závětrných svazích nad pásmem lesa se mohou vyskytnout deskové laviny z navátého sněhu. Uvolnění laviny je možné jen při velkém dodatečném zatížení, a to jen ojediněle ve velmi strmém extrémním terénu. „Je možnost samovolného uvolnění malých, nebo středních lavin, které se většinou zastaví ještě na svahu. Tendence lavinového nebezpečí je setrvalá,“ uvedl Dlouhý.
Klima na Sněžce je navzdory nevelké nadmořské výšce 1603 metrů arktické a velehorské, často neodráží ráz počasí v Krkonoších. Ostatní krkonošské lanovky v kraji vítr neomezil.
V Královéhradeckém kraji má být v neděli oblačno až zataženo, ojediněle na horách místy sněhové přeháňky, postupně odpoledne by mělo oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty budou v rozmezí od minus osmi do minus čtyř stupňů Celsia, na horách od minus devíti do minus šesti stupňů.