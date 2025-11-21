Turistka se v Krkonoších pokusila o extrémní otužování, skončila v bezvědomí

Autor: poš
  11:12aktualizováno  11:12
O tom, že se nic nemá dělat bez rozmyslu, obzvlášť na hřebenech Krkonoš, se přesvědčila německá příznivkyně otužování, kterou zachraňovali na Slezském domě nedaleko Sněžky. Její pokus o nácvik extrémní formy otužování skončil vážným podchlazením a bezvědomím.
Fotogalerie4

Horská služba Krkonoše zachraňovala německou turistku, která se pokusila o extrémní otužování na hřebenech hor. (20. listopadu 2025) | foto: Horská služba ČR

Záchranná mise začala ve čtvrtek odpoledne. „Dvě posádky čtyřkolek s horskými záchranáři z Pece pod Sněžkou a záchranná služba z Temného dolu vyrazily spolu s polskými kolegy na hřebeny ke Slezské boudě, kde poskytly první pomoc šedesátileté německé turistce, které se vymklo z rukou otužování,“ uvedla Horská služba ČR na facebookovém profilu.

Na hřebenech Krkonoš panovaly ve čtvrtek nehostinné podmínky, vál silný vítr, byla vysoká vlhkost a teplota kolem minus pěti stupňů. Záchranáři však dodali, že pocitová teplota byla až minus 16 stupňů.

Horská služba Krkonoše zachraňovala německou turistku, která se pokusila o extrémní otužování na hřebenech hor. (20. listopadu 2025)
Horská služba Krkonoše zachraňovala německou turistku, která se pokusila o extrémní otužování na hřebenech hor. (20. listopadu 2025)
Záchranná mise německé turistky v Peci pod Sněžkou (20. listopadu 2025)
Záchranáři pečují o německou turistku, která se pokusila o extrémní otužování na hřebenech hor. (20. listopadu 2025)
4 fotografie

„Chování turistiky hraničilo s hazardováním se zdravím. Její stav byl při příjezdu záchranářů velmi vážný. Naměřená tělesná teplota 28 °C a bezvědomí si žádalo urychlený transport do nemocnice,“ sdělil mluvčí horské služby Marek Fryš.

Kvůli nepříhodným klimatickým podmínkám nemohl na hřebeny vzlétnout vrtulník. Ženě proto záchranáři zabezpečili tepelný komfort a převezli ji do údolí, kde už ji vyzvedl vrtulník. „Otužování je zcela jistě přínosné pro zdraví člověka, ale pokud se pouštíte do takto extrémní formy otužování, mějte na paměti, že je třeba vše dobře naplánovat a zabezpečit,“ poznamenal Fryš.

Podle serveru Novinky.cz byla žena jen lehce oblečená a na sobě měla kraťasy.

Do hor vyrazila z polské strany Krkonoš. „Byla v druhém stupni podchlazení, nemohla pokračovat,“ uvedla polská horská služba na Facebooku.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Pardubické Gulášobraní opět v akci

ilustrační snímek

Fanoušci fotbalu i dobrého jídla se mohou těšit na návrat oblíbené akce. V sobotu 22. listopadu před domácím utkáním FK Pardubice proti Slovanu Liberec proběhne na Stadionu Arnošta Košťála tradiční...

21. listopadu 2025  10:53

Ve Varnsdorfu se řidiči dopravním omezením nevyhnou

21. listopadu 2025  10:48

Výroba ptačího krmítka ve Sféře

ilustrační snímek

V sobotu 22. listopadu čeká návštěvníky vzdělávacího centra Sféra tvořivé odpoledne plné dřeva, šroubků a nápadů. V rámci víkendového workshopu Dílny pro přírodu – Ptačí krmítko si lze vlastnoručně...

21. listopadu 2025  10:46

Vědci vyvinuli membránu, která bez energie odstraní z vody bakterie i těžké kovy

ilustrační snímek

Čeští vědci vyvinuli filtrační membránu, která dokáže odstranit z vody nebezpečné bakterie i toxické těžké kovy. Funguje bez nutnosti zdroje energie a...

21. listopadu 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jabkance provoní Českou Třebovou

ilustrační snímek

Česká Třebová zve na oblíbenou Jabkancovou pouť, která každoročně spojuje staročeskou gastronomii, lidovou zábavu a duchovní tradici.

21. listopadu 2025  10:44

Pardubický kraj zvažuje další úvěr od Evropské investiční banky

ilustrační snímek

Pardubický kraj zvažuje, že si vezme další úvěr od Evropské investiční banky (EIB). V minulosti si od ní půjčil na klíčové projekty čtyřikrát, prozatím...

21. listopadu 2025  8:49,  aktualizováno  8:49

Budějovické adventní trhy začaly, zdobí je socha Popelky z loňského stromu

Vánoční strom bude rozsvícený v sobotu o prvním adventním víkendu.

V Českých Budějovicích tento týden začaly adventní trhy, na které jen loni přijely statisíce domácích i zahraničních návštěvníků. Letošní novinkou je socha Popelky vyrobená z loňského vánočního...

21. listopadu 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

Dům v Libišanech ozáří více než 300.000 LED světel, zve návštěvníky

DĹŻm v LibiĹˇanech ozĂˇĹ™Ă­ vĂ­ce neĹľ 300.000 LED svÄ›tel, zve nĂˇvĹˇtÄ›vnĂ­ky

Rodina z Libišan na Pardubicku připravuje na adventní období osvětlený dům a zahradu. Ozáří je více než 300.000 LED světýlek. Pracuje na tom od konce září. ČTK...

21. listopadu 2025  8:40,  aktualizováno  8:40

Dobrá volba, chválí brněnská kulturní scéna nového šéfa Národního divadla

Petr Štědroň

Pod vedením ředitele Martina Glasera prožívá Národní divadlo Brno zlatou éru lemovanou četnými mezinárodními cenami. Když byl letos v únoru úspěšný principál zvolen šéfem Národního divadla v Praze,...

21. listopadu 2025  10:12,  aktualizováno  10:12

Společnost Czech Inn Hotels podporuje péči o dětské pacienty

21. listopadu 2025  10:04

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hrozilo zřícení, záchrana kasáren v pevnosti Josefov konečně začala

Chátrající Čtvercová kasárna v Josefově (29. září 2021)

Práce na záchraně začaly, Královéhradecký kraj však musel přehodnotit plány. Asi tři roky hejtmanství rozvíjelo myšlenku na zřízení centrálního muzejního depozitáře v chátrajících čtvercových...

21. listopadu 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Videodiskotéka v Josefově Dole

Huť Marie poblíž kostela v Josefově Dole po rekonstrukci. Nyní je z ní...

Večer plný zábavy a skvělé hudby zažijí v sobotu lidé v Josefově Dole.

21. listopadu 2025  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.