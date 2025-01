Sáňkaři v Peci nabourali do svodidel, bobista do sloupu. Horská služba varuje

Zimní podmínky přitáhly do hor tisíce návštěvníků, což s sebou nese i vyšší počet zásahů horské služby. Za vánoční svátky vyráželi na pomoc ke 112 případům, z toho 48 se jich stalo v Krkonoších. Nejde jen o běžné lyžaře, zranění si přivodili i ti, kteří se vydali na svahy či cesty se saněmi, boby nebo plastovými „lopatami“.

Koncem prosince se například vážně zranila dvojice, která sjížděla na saních cestu v blízkém okolí Pece pod Sněžkou a narazila do svodidel.

„Náraz saní znamenal pro oba aktéry těžká zranění, zlomené dolní končetiny, poranění pánve a tržnou ránu v třísle. Ošetření těchto zranění museli řešit záchranáři na místě nehody. V totéž ráno kolegové ze stejného střediska vyjížděli k resuscitaci a odpoledne ke zlomenině kotníku,“ uvedl mluvčí Horské služby Krkonoše Marek Fryš. Všechny zraněné si pak převzali zdravotničtí záchranáři.

„Nárazy sáňkařů, to je nynější fenomén. Jsou z toho špatné úrazy. Na Nový rok bobista narazil hlavou do sloupu. Při neuváženém sjezdu Lysé hory na plastových talířích se koncem prosince zranily po nárazu do svodidel dvě jezdkyně, utrpěly poranění v oblasti obličeje a otřes mozku a musely být převezeny do zdravotnického zařízení,“ upozornil Marek Fryš.

Podle něj se sáňkaři vydávají tam, kde je jejich jízda riskantní, tedy na sjezdovku, zledovatělý terén nebo nebezpečnou trať.

„Lidé nedomýšlí, že musí sáňky také zastavit. Sedají i na plastové pekáče nebo různé posuvné boby, ze kterých se ani třeba nedá vystoupit. Následkem jsou zlomeniny stehenní kosti, poranění pánve a obličeje, otřesy mozku, velké tržné rány i transporty pacientů do nemocnice v bezvědomí,“ varoval záchranář. Jako osvětu horská služba nedávno vydala komiks pro sáňkaře.

Kvůli špatnému počasí za minulé zimy vyjelo na hory jen málo lidí, takže je jisté, že meziročně úrazů bude víc.

Na hřebenech Krkonoš momentálně leží 50 až 80 centimetrů starého sněhu, platí nejmírnější stupeň z pětibodové škály lavinového nebezpečí. Podle předpovědi může už během čtvrtka napadnout až 20 centimetrů nového sněhu za působení silného větru, další sněhové přeháňky se čekají i v pátek, až do soboty bude i přes den mrznout.

Do hor nyní míří znovu i řada nevybavených turistů. Web Gazeta Wroclawska v pondělí připomněl třeba fotografii mladé ženy v minisukni a nízkých botách, kterou směrem na Sněžku podpírali dva muži. List také upozornil, že děti a dospělí na plastových „lopatách“ se teď objevují na příliš strmých a uklouzaných cestách, kde ohrožují pěší turisty. Jde například o stezky nad střediskem Karpacz nebo u Slezského domu. Excesem byl i jezdec na elektrokole, který zdolával Sněžku po uzavřené cestě.

Loni přitom na severním svahu Sněžky zemřeli po pádu z vrcholu dva muži, jeden se chystal fotit.