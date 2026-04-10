Horská služba varuje před náledím v Krkonoších, turistům doporučuje nesmeky

Horská služba vydala výstrahu před náledím v Krkonoších v okolí Špindlerova Mlýna, Labské boudy, Pece pod Sněžkou, Pomezních Bud a Slezského domu. Doporučuje turistům, aby na zledovatělých cestách používali zimní protiskluzovou výbavu, takzvané nesmeky, vyplynulo z dnešních informací na webu Horské služby (HS) Krkonoše. Na hřebenech Krkonoš je místy souvislá půlmetrová vrstva sněhu.
"Turistické cesty vedoucí severními svahy v Krkonoších jsou silně zledovatělé. Při horských túrách doporučujeme rozšíření turistické výbavy batohu o kvalitní nesmeky. Pohybujte se prosím na zledovatělém povrchu v hřebenových partiích a po cestách s velkou opatrností," uvedla dnes Horská služba Krkonoše.
V lavinových katastrech Krkonoš stále platí první, nejmírnější stupeň lavinového nebezpečí. Podle dnešní lavinové předpovědi HS je na hřebenových loukách okolo 50 centimetrů sněhu. Souvislá sněhová pokrývka leží také na severních a stinných místech, na jižních svazích je sníh pouze ve žlabech, v některých odtrhových zónách nebo vůbec.
"Jižní úbočí Sněžky a Kozích hřbetů jsou téměř beze sněhu. Ranní teploty se na hřebenech pohybují pod nulou. Přes den se budou teploty pohybovat okolo nuly. Mohou se vyskytnout laviny z mokrého sněhu," uvedl Jan Doubek z HS. Uvolnění laviny je podle něj možné jen při velkém dodatečném zatížení, a to jen ojediněle ve velmi strmém extrémním terénu.
Lyžařská sezona v Královéhradeckém kraji skončila o Velikonocích. V Krkonoších se ještě v pondělí lyžovalo v Peci pod Sněžkou a ve Špindlerově Mlýně.