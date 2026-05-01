Horská střediska v hradeckém kraji zahájila letní sezonu, lanovky v provozu

Horská střediska v Královéhradeckém kraji dnes zahájila turistickou sezonu. Do letního provozu se rozjely lanovky v Krkonoších i Orlických horách. Areály hlásí jen za dopoledne stovky návštěvníků, vyplynulo z informací jejich zástupců. V provozu jsou také půjčovny kol či koloběžek, atrakce pro děti a další služby.
Ve východokrkonošském SkiResortu Černá hora – Pec je ode dneška v provozu kabinová lanovka z Janských Lázní na Černou horu a sedačková lanovka Portášky ve Velké Úpě. V červnu o víkendech se přidá sedačková lanovka na Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou.
"Za dnešní dopoledne zavítala do SkiResortu téměř tisícovka návštěvníků. Počasí je parádní, slunečno, i když by mohlo být tepleji," řekl dnes ČTK obchodní ředitel SkiResortu Jakub Janda. Na Černé hoře nad Janskými Lázněmi bylo v poledne okolo deset stupňů nad nulou.
"Díky lanovkám jsou horské hřebeny dostupnější i pro rodiny s dětmi nebo méně zkušené turisty. Výlet tak nezačíná náročným výšlapem, ale zážitkem s výhledy," sdělil ČTK Janda.
Vedle pěších tras mohou návštěvníci SkiResortu využít více než 60 kilometrů tras pro horské koloběžky, které lze vypůjčit v některé z pěti půjčoven u dolních i horních stanic lanovek, či u bobové dráhy v Peci pod Sněžkou. V Janských Lázních, ve Velké Úpě i v Peci si lze vypůjčit i horská elektrokola.
Střediska pokračují v zavádění letních návštěvnických karet, které k dopravě na lanovkách kombinují další služby a lze s nimi ušetřit. Ve SkiResortu nabízejí "VýLETNÍ sezonku", která platí neomezeně na lanovkách a dalších šesti atrakcích včetně Stezky korunami stromů, kde je nově v provozu Medvědí stezka s výběhem medvědů hnědých. Například ve Špindlerově Mlýně rozšířily vstupy do aquaparku letní WALK Sezonku, jejíž uživatel může využít dvě zpáteční jízdy lanovkou včetně slev do vybraných služeb ve středisku.
V největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn se lze nechat vyvézt na hřebeny lanovkou na Medvědín. Také tam je v provozu půjčovna kol a koloběžek a další atrakce.
V Peci pod Sněžkou je ode dneška v pravidelném denním provozu po jarní odstávkce kvůli údržbě také kabinová lanovka na Sněžku. Na Sněžce bylo v poledne jasno, okolo pěti stupňů nad nulou, ale pocitová teplota vlivem větru byla jen okolo nuly. Podle měřící stanice na poštovně Anežka na vrcholu hory vítr dosahoval v nárazech 55 km/h. Oba úseky lanovky jsou v provozu. Lanovka může jezdit do rychlosti větru 60 km/h, uvedla na webu společnost Lanová dráha Sněžka. V letní sezoně lanovka jezdí v závislosti na počasí denně od 08:00 do 19:00.
V Orlických horách se dnes rozjela do letního provozu sedačková lanovka v Orlickém Záhoří, v Říčkách i v Deštném. V Deštném je v provozu lanovka, všechny tři cyklistické traily a další služby včetně půjčoven kol a koloběžek.