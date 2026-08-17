Horským záchranářům přibylo zásahů o 27 pct, hlavně kvůli cyklistům a vedrům

Horská služba ČR (HS) měla o letních prázdninách od začátku července do dnešního dne okolo 1400 zásahů, což je meziročně o 27 procent více - tedy asi o 300 zásahů. Velký podíl na tom mají nehody cyklistů, přičemž mnohé se stanou ve specializovaných bikeparcích. ČTK o tom dnes informoval mluvčí Horské služby (HS) Marek Fryš. Podle něj počty zásahů narůstají i díky užší spolupráci se zdravotnickou záchrannou službou.
"Vytíženost horských záchranářů se v letošní letní sezoně výrazně zvýšila oproti loňsku. Díky nastavenému systému služeb, odborné a technické připravenosti nemá ani takovýto nárůst výjezdů vliv na kvalitu a rychlost poskytované péče," uvedl Fryš.
Za nárůstem počtu případů jsou podle HS také letní vedra. "S jejich účinky na organismus se horští záchranáři setkávají především při řešení kolapsových stavů u pěších turistů, ale s fenoménem vysokých teplot také nepřímo souvisí mnoho poranění pohybového aparátu, anebo hlavy po pádu v horských oblastech," uvedl Fryš.
Vysoké teploty stejně jako v zimě chladné počasí odebírají podle něj množství energie a člověk je náchylnější k nepozornosti a pádu při pohybu v kamenitém terénu.
Otevřené poranění břicha utrpěl například 12. srpna večer dvacetiletý cyklista při pádu na Bruntálsku. Sjížděl z Pradědu v Jeseníkách a po nehodě skončil ve strži mimo silnici mezi Ovčárnou a Hvězdou v Karlově Studánce. Zraněného museli záchranáři z nepřístupného terénu vynést zpět na silnici, odkud ho vrtulník přepravil do nemocnice.
Horská služba poskytuje první pomoc, zajišťuje transport zraněných, spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému. Rovněž informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách, hlídkuje na hřebenech a v zimě na sjezdových tratích. Horskou službu zřizuje stát, financuje ji ministerstvo pro místní rozvoj.
Horská služba působí v Krkonoších, Jeseníkách, na Šumavě, v Krušných, Jizerských a Orlických horách a v Beskydech.