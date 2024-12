Počasí vylákalo do hor desetitisíce lyžařů. Ve Špindlerově Mlýně zkolabovala doprava

Ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších dokonce nával lyžařů způsobil kolaps dopravy. Řidiči stáli v kolonách a parkoviště byla plná. Skicentrum Špindlerův Mlýn proto posílilo dopravu skibusy. V provozu je tam pět lanovek a pět vleků a přes 18 kilometrů sjezdovek. „Od pátku si přijelo užít zimu téměř 20 tisíc lyžařů,“ řekla mluvčí střediska Kateřina Přibylová.

Přes 20 tisíc lidí dorazilo také do východních Krkonoš, kde se lyžuje na Černé hoře, v Peci pod Sněžkou, Malé Úpě, Černém Dole a ve Velké Úpě. Otevřeno tam je více než 34 kilometrů sjezdovek a upravených je také 80 kilometrů běžeckých tras.

Policie ČR @PolicieCZ Upozorňujeme řidiče motorových vozidel, že veškerá parkovací kapacita ve středisku Špindlerův Mlýn je aktuálně na 100 % zaplněna. Vozidla mířící do střediska již nyní stojí v kolonách. Vyzýváme návštěvniky k využití hromadné dopravy z Vrchlabí. #policiehkk https://t.co/F995C8PmvE oblíbit odpovědět

Tisíce lidí zamířily o víkendu do krkonošského střediska v Rokytnici nad Jizerou v Libereckém kraji, kde pro lyžaře upravili skoro šest kilometrů sjezdovek. „Kolem 11:00 nám došly parkovací kapacity, ale pomohla městská policie,“ řekl ředitel rokytnického areálu Filip Braun. V celém kraji je k dispozici téměř 30 kilometrů upravených sjezdovek a přes 200 kilometrů běžeckých stop.

„Počasí bylo nádherné, deset let takové na Vánoce nebylo, takže jsme spokojení. Měli jsme teď čtyři tisíce lidí za den na Severáku a Špičáku,“ řekl Pavel Bažant, ředitel společnosti SKI Bižu, která provozuje jizerskohorské areály v Hraběticích, Tanvaldu a Bedřichově. Na liberecký Ještěd si v každém víkendovém dnu přišlo zalyžovat až dva tisíce lidí.

Do Horského resortu Dolní Morava na Orlickoústecku přijelo za víkend čtyři tisíce až pět tisíc lidí. Lyžuje se tam na více než šesti kilometrech tratí. V Říčkách v Orlických horách lyžovalo za víkend tři tisíce až čtyři tisíce lidí.

Táhlo i Lipno či Špičák

Skiareál Lipno na jihu Čech za víkend navštívilo také až kolem pěti tisíc lyžařů. Lyžovat tam lze dohromady na 4,5 kilometru sjezdovek. Areál Kvilda navštívilo přes tisíc lidí. Na Zadově si v sobotu a v neděli zalyžovalo přes tři tisíce lidí. Kromě sjezdovek je tam upraveno i kolem deseti kilometrů tras pro běžkaře. Areál Hochficht na rakouské straně Šumavy navštívilo více než deset tisíc lyžařů, z nichž byla podle provozovatelů asi třetina Čechů.

V největším lyžařském areálu Plzeňského kraje Ski & Bike Špičák na Šumavě se lyžuje na zhruba 2,5 kilometru sjezdovek. „Každý den u nás v těchto dnech lyžuje přes tisíc lidí, což zvládáme odbavovat plynule bez front. Počasí je velmi příjemné – slunce a modrá obloha a po většinu dne kvůli inverzi taky teploty nad nulou,“ uvedl vedoucí střediska služeb Ski & Bike Špičák Jan Kasík. V okolí Železné Rudy jsou pak v provozu i areály Nad nádražím, Alpalouka, lanovka Pancíř, Weissova louka nebo Samoty. Vyjet se dá i na běžky, před Vánoci byly rolbou upraveny hlavní tratě.

Na Klínovci v Krušných horách měli lyžaři o víkendu k dispozici 15 sjezdovek s celkovou délkou 18 kilometrů. Všechny hlavní části areálu se otevřely. V okolí Božího Daru se jezdí i v areálu Novako, na Plešivci nebo v nedalekých Potůčkách. Upravené jsou i některé běžecké stopy v okolí Božího Daru a nedalekého německého Oberwiesenthalu. V Ústeckém kraji jsou v provozu střediska Klíny na Mostecku a také Alšovka na Chomutovsku.

Lyžovalo se i v Jeseníkách

Počasí vylákalo tisíce návštěvníků i do Jeseníků. „Panovalo slunečné počasí, do rána dole mrzne, nahoře je tepleji, lidé si to opravdu užívali,“ řekl provozovatel střediska v Branné na Šumpersku Rostislav Procházka. Milovníci zimních sportů naplnili na konci roku podle webových kamer také Ski Arénu Karlov, vleky v pátek spustil také areál v Přemyslově.

Návštěvnost areálů v moravskoslezské části Beskyd byla o víkendu podle provozovatelů vysoce nadprůměrná. Přírodní sníh ale chybí. Lyžuje se zatím proto jen v Bílé a Mezivodí na Frýdecko-Místecku a provoz obou areálů je omezený. „V sobotu byla návštěvnost velká, dorazilo okolo 2 500 lidí. Dnes je to podobné,“ řekl ČTK provozovatel střediska Ski Bílá Jaroslav Vrzgula.

Ve Stupavě v části Beskyd ve Zlínském kraji otevřeli od soboty další část sjezdovky a vlek. Svahy zaplnily stovky lyžařů. Lyžovalo se také v Rališce v Horní Bečvě, provoz tam zahájili v sobotu, zatím však pouze s malým vlekem a na menší sjezdovce. Zalyžovat si mohou lidé ve Zlínském kraji již také ve Ski areálu Synot Kyčerka ve Velkých Karlovicích či v areálu v Karolince. Nejdříve, 14. prosince, začala v kraji sezona na sjezdovce Horal ve Velkých Karlovicích. Na jihu Moravy dnes zahájil provoz areál v Olešnici na Blanensku a lyžuje se také v Němčičkách na Břeclavsku.

I středočeský areál Monínec o víkendu zaplnili lidé, přijelo kolem 500 lyžařů.Na Vysočině v sobotu zahájili sezonu na Harusově kopci u Nového Města na Moravě, lyžovalo se také na Čeřínku u Jihlavy. Každé středisko navštívilo za víkend několik stovek lyžařů.