Hospitál v Kuksu hlásí slibnou sezonu, pomáhá tomu i bylinková zahrada

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Návštěvnická sezona v barokním hospitálu v Kuksu na Trutnovsku se v polovině prázdnin vyvíjí slibně. Počet návštěvníků expozic je v červenci meziročně mírně vyšší. Klíč k udržitelnému provozu památek je široká nabídka služeb, lákat jen na prohlídky už nestačí, řekl ČTK kastelán Libor Švec. Hospitál je nejnavštěvovanější státní památkou v Královéhradeckém kraji, za celý loňský rok zavítalo do jeho expozic přes 55.000 lidí.

"Letní sezona je srovnatelná s tou předchozí, jsme spokojeni. Za červenec k 27. červenci máme návštěvnost expozic 9835, meziročně o 180 návštěvníků více, což ale považujeme zhruba za srovnatelný výsledek. Od začátku roku do 27. července máme návštěvnost expozic 28.474, což je pro změnu meziročně o 198 méně," řekl ČTK Švec. Loni v červenci a srpnu hospitál navštívilo 23.711 lidí

Zájem o Kuks podle něj roste hlavně u polských návštěvníků, naopak klesají počty německých turistů. Za rostoucími počty Poláků vidí nejen cílenou propagaci Kuksu v Polsku, ale i zlepšující se dopravní infrastrukturu. "Až dálnice D11 povede kolem Kuksu, což má být za pár let, tak očekáváme, že návštěvnost ještě vzroste," řekl ČTK Švec. Připomněl, že stále většinu návštěvníků tvoří Češi.

Polská dálnice končí na česko-polské hranici u Trutnova. Navazující úsek mezi Trutnovem a státní hranicí silničáři začali budovat předloni, měl by být hotový v roce 2028. Z Kuksu na česko-polskou hranici u Královce je to téměř 40 kilometrů. Dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové a na hranici s Polskem začal stát stavět v roce 1978, teď končí za Jaroměří. Navazující úsek z Jaroměře do Trutnova začali silničáři stavět letos na jaře, hotový by měl být na podzim 2029, což má být i termín dokončení celé dálnice.

"Hodně lidí si k nám jezdí jen tak odpočinout a vrací se. O tom svědčí trvale vysoká návštěvnost Bylinkové zahrady, která je od jara do podzimu velkým lákadlem," řekl ČTK Švec. Počty návštěvníků zahrady nezjišťují. Ve volně přístupné zahradě rozdělené do více než 140 čtverců je k vidění přes 200 druhů rostlin.

Památka nabízí služby včetně ubytování či možnosti uspořádat v areálu vzdělávací či kulturní akce. "Dnešní návštěvník nehledá jen historické poznání skrze expozice, ale chce strávit čas v místě, které je mu příjemné. Snažíme se proto nabízet co nejširší portfolio služeb, aby návštěvníci měli důvod se vracet" řekl ČTK Švec. Příkladem je podle něj oblíbené Bylinkářství na nádvoří, kde si lze zakoupit kromě produktů z bylinek i regionální produkty. "Někteří lidé si spojují návštěvu Kuksu s nákupem v Bylinkářství, a to nás těší," dodal.

Barokní komplex v labském údolí v Kuksu začal stavět František Antonín Špork v roce 1692. Stavební činnost vyvrcholila kolem roku 1710. Z původního rozsáhlého lázeňského areálu se dochoval pouze špitál s kostelem Nejsvětější Trojice a kryptou. Zámek a některé další budovy na levém břehu Labe vzaly zasvé při povodních a požáru. Kuks je známý svojí barokní výzdobou. Stěžejním dílem barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna v areálu jsou alegorické sochy Ctností a Neřestí. Jejich originály jsou v lapidáriu hospitálu.

Braunovo dílo lze vidět i v nedalekém Novém lese v Braunově betlémě. Jde o skupinu soch a reliéfů vytesaných do skály a zakomponovaných do krajiny.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Srovnávač cen i akční letáky na jednom místě

Správné skladování potravin

Zpravodajský portál iDNES.cz rozšiřuje svůj obsah o novou sekci iDNES Spotřebitel. Reaguje tak na rostoucí poptávku čtenářů po praktických informacích, které mají přímý dopad na rodinný rozpočet....

Nabídky, vzkazy, varování. Co všechno si přečtete v pražských ulicích? To by jeden nevěřil

Je ti to jasný?!

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo. Výklady, vchody do domů, letáky na sloupech, upozornění za stěračem auta. Město je samo o sobě...

Utajené místo v Praze se konečně otevřelo veřejnosti. Objevte skrytý poklad u Nuseláku

Dominantou parku se stalo umělecké dílo ZPŘÍTOMNĚNÍ autorů Jana Darkse a Davida...

Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez povšimnutí. Karlovské předmostí prošlo rozsáhlou revitalizací a z někdejšího průchozího prostoru se proměnilo...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho filmovou čtvrť. Jenže k dokonalosti to tady některá místa mají hodně daleko. Projděte se s námi...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka

Rothmayerova vila. Oválná věž v sobě skrývá točité schodiště. Přístavba...

Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do funkcionalismu zamilovaná. Tahle láska se přetransformovala do mnoha domů, vil nebo dopravních...

OBRAZEM: Podívejte se s námi na Prahu z výšky, kam se většina lidí nikdy nedostane

Z terasy Albatrosu na Národní třídě. Máj ještě bez motálů.

Novinářská práce s sebou nese jednu příjemnou stránku. Že se při ní dostanete do míst, která jsou většinou lidem zapovězena. Nebo že vás nenapadne tam zajít, i když jsou přístupná. Konají se tu...

Křišťálové údolí zve do Liberce: České sklářství zazáří zde

Komerční sdělení
Křišťálové údolí zve do Liberce: České sklářství zazáří zde

Křišťálové údolí je unikátní sklářský a šperkařský kraj, který se rozkládá od Kamenického Šenova až po Harrachov a spojuje Krkonoše, Jizerské i Lužické hory a Český ráj. Výrobky, které v tomto...

3. srpna 2026

Bělkovice-Lašťany, dvě původní obce, jeden domov

Komerční sdělení

Historie dnešních Bělkovic-Lašťan se začala psát dávno před vznikem samotné obce. Lašťany jsou v písemných pramenech doloženy již v roce 1078 a patří mezi nejstarší sídla na Olomoucku.

3. srpna 2026

Navštivte Zlatohorsko, kouzelný kraj pokladů

Komerční sdělení

Zlatohorsko je malebný region v podhůří Jeseníků, který je známý svou bohatou historií, panenskou přírodou a množstvím historických i přírodních zajímavostí.

3. srpna 2026

Policie prověřuje úmrtí seniora na Strakonicku, našli ho v zahradním jezírku

ilustrační snímek

V zahradním jezírku u Závišína, místní části obce Bělčice na Strakonicku, našli dnes odpoledne mrtvého seniora. Policie nařídila zdravotní pitvu, informovala...

2. srpna 2026  20:13,  aktualizováno  20:13

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha Andel

Praha Andel

Vyvazeni odpadků v lete nejak vazne

vydáno 2. srpna 2026  20:07

Cenu diváků na festivalu Litomyšl Fest získal dokument Bára Basiková

ilustrační snímek

Na letošní ročník filmového a hudebního festivalu Litomyšl Fest vydali pořadatelé přes 22.000 vstupenek. Proti loňsku je to o 3000 až 4000 víc, i když počet...

2. srpna 2026  17:49,  aktualizováno  17:49

Rockové Hranice přivítají německé Freedom Call i české metalové kapely

ilustrační snímek

Hranice na Přerovsku budou příští sobotu patřit fanouškům rocku a metalu, chystá se tam festival Rockové Hranice. V areálu u letního kina během...

2. srpna 2026  17:44,  aktualizováno  17:44

V Mladé Boleslavi vlak srazil a usmrtil člověka, provoz byl zastaven

ilustrační snímek

Vlak dnes odpoledne v Mladé Boleslavi nedaleko hlavního nádraží srazil a usmrtil člověka. Provoz na trati byl v úseku z Boleslavi do Katusic a mezi zastávkami...

2. srpna 2026  17:38,  aktualizováno  17:38

Klášterní hudební slavnosti nabídnou v srpnu novou scénu i Šporclův koncert

ilustrační snímek

Koncerty písničkářů, šansonu, swingu i klasické hudby nabídne během srpna festival Klášterní hudební slavnosti, který ve druhé polovině prázdnin vstupuje do...

2. srpna 2026  16:47,  aktualizováno  16:47

Manévry na Vinohradech. Psychicky nemocný muž zaměstnal desítky policistů

Zásah jednotek IZS na pražských Vinohradech. (2. srpna 2026)

Velké množství policistů vzbudilo pozornost v Čáslavské ulici na Vinohradech. Podle mluvčího Richarda Hrdiny se na místě muž trpící psychickou poruchou zabarikádoval v bytě a odmítal otevřít. Na...

2. srpna 2026  18:12

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

V Řimicích se při požáru domu zranili dva lidé, jeden je v kritickém stavu

ilustrační snímek

Dva lidé, z toho jeden těžce, se dnes časně ráno zranili při požáru rodinného domu v Řimicích, místní části obce Bílá Lhota na Olomoucku. Zasahoval tam také...

2. srpna 2026  16:29,  aktualizováno  16:29

Zatmění Slunce míří na Česko. Kde ho budete ve středu 12. srpna sledovat?

Úplné zatmění Slunce je fascinující a oblíbený nebeský úkaz, který – máte-li...

Ještě pár dnů a Měsíc zakryje až 88 procent Slunce. Nad Českem tak bude vidět nejvýraznější částečné zatmění za poslední roky, hvězdárny kvůli němu chystají mimořádná pozorování.

2. srpna 2026  17:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.