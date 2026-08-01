Hospitál v Kuksu hlásí slibnou sezonu, pomáhá tomu i bylinková zahrada

Návštěvnická sezona v barokním hospitálu v Kuksu na Trutnovsku se v polovině prázdnin vyvíjí slibně. Počet návštěvníků expozic je v červenci meziročně mírně vyšší. Klíč k udržitelnému provozu památek je široká nabídka služeb, lákat jen na prohlídky už nestačí, řekl ČTK kastelán Libor Švec. Hospitál je nejnavštěvovanější státní památkou v Královéhradeckém kraji, za celý loňský rok zavítalo do jeho expozic přes 55.000 lidí.
"Letní sezona je srovnatelná s tou předchozí, jsme spokojeni. Za červenec k 27. červenci máme návštěvnost expozic 9835, meziročně o 180 návštěvníků více, což ale považujeme zhruba za srovnatelný výsledek. Od začátku roku do 27. července máme návštěvnost expozic 28.474, což je pro změnu meziročně o 198 méně," řekl ČTK Švec. Loni v červenci a srpnu hospitál navštívilo 23.711 lidí
Zájem o Kuks podle něj roste hlavně u polských návštěvníků, naopak klesají počty německých turistů. Za rostoucími počty Poláků vidí nejen cílenou propagaci Kuksu v Polsku, ale i zlepšující se dopravní infrastrukturu. "Až dálnice D11 povede kolem Kuksu, což má být za pár let, tak očekáváme, že návštěvnost ještě vzroste," řekl ČTK Švec. Připomněl, že stále většinu návštěvníků tvoří Češi.
Polská dálnice končí na česko-polské hranici u Trutnova. Navazující úsek mezi Trutnovem a státní hranicí silničáři začali budovat předloni, měl by být hotový v roce 2028. Z Kuksu na česko-polskou hranici u Královce je to téměř 40 kilometrů. Dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové a na hranici s Polskem začal stát stavět v roce 1978, teď končí za Jaroměří. Navazující úsek z Jaroměře do Trutnova začali silničáři stavět letos na jaře, hotový by měl být na podzim 2029, což má být i termín dokončení celé dálnice.
"Hodně lidí si k nám jezdí jen tak odpočinout a vrací se. O tom svědčí trvale vysoká návštěvnost Bylinkové zahrady, která je od jara do podzimu velkým lákadlem," řekl ČTK Švec. Počty návštěvníků zahrady nezjišťují. Ve volně přístupné zahradě rozdělené do více než 140 čtverců je k vidění přes 200 druhů rostlin.
Památka nabízí služby včetně ubytování či možnosti uspořádat v areálu vzdělávací či kulturní akce. "Dnešní návštěvník nehledá jen historické poznání skrze expozice, ale chce strávit čas v místě, které je mu příjemné. Snažíme se proto nabízet co nejširší portfolio služeb, aby návštěvníci měli důvod se vracet" řekl ČTK Švec. Příkladem je podle něj oblíbené Bylinkářství na nádvoří, kde si lze zakoupit kromě produktů z bylinek i regionální produkty. "Někteří lidé si spojují návštěvu Kuksu s nákupem v Bylinkářství, a to nás těší," dodal.
Barokní komplex v labském údolí v Kuksu začal stavět František Antonín Špork v roce 1692. Stavební činnost vyvrcholila kolem roku 1710. Z původního rozsáhlého lázeňského areálu se dochoval pouze špitál s kostelem Nejsvětější Trojice a kryptou. Zámek a některé další budovy na levém břehu Labe vzaly zasvé při povodních a požáru. Kuks je známý svojí barokní výzdobou. Stěžejním dílem barokního sochaře Matyáše Bernarda Brauna v areálu jsou alegorické sochy Ctností a Neřestí. Jejich originály jsou v lapidáriu hospitálu.
Braunovo dílo lze vidět i v nedalekém Novém lese v Braunově betlémě. Jde o skupinu soch a reliéfů vytesaných do skály a zakomponovaných do krajiny.