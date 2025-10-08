Podvody za miliony. Gang vymáhal falešnou pohledávku, padělal faktury i soudní listiny

  10:32
Kriminalisté na Náchodsku rozkryli rozsáhlou hospodářskou kauzu. Za hlavu skupiny označili jednašedesátiletého muže, který vystupoval s legendou, že je právník s vysokou školou, přitom byl už dříve soudně trestaný. Podle policie mu pomáhali čtyři lidé a tři firmy, pokoušeli se třeba o ovládnutí jiné společnosti. V případu figurují i padělané dokumenty.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Komisař z oddělení hospodářské kriminality v Náchodě už skupinu stíhá pro jedenáct skutků. Zahrnují podvody, krácení daní, zkreslování údajů o stavu hospodaření, legalizaci výnosů z trestné činnosti, padělání veřejných listin, maření spravedlnosti a poškození věřitele.

Už prověřování ukázalo sofistikovanou síť podvodů, cílem skupiny bylo získat peníze a zmanipulovat právní procesy.

Padělané usnesení náchodského okresního soudu

Falešný právník na začátku roku 2023 podle kriminalistů přesvědčil zástupkyně jedné společnosti z Náchodska, že je schopen vymoci neexistující pohledávku.

„Na základě smyšlených právních služeb vystavil sérii faktur, které společnost uhradila v celkové výši přesahující 850 tisíc korun. Aby utvrdil jejich důvěru, předložil jednatelkám společnosti padělané usnesení Okresního soudu v Náchodě s falešným razítkem a smyšleným číslem jednacím,“ popsala jeden ze skutků mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.

Zkusili daňový únik i ovládnout firmu

Kriminalisté přišli také na pokus o daňový únik. Falešný právník s dalšími obviněnými, kteří ovládali firmu, podle policie připravili fiktivní faktury, které byly zaúčtovány a uplatněny v daňových přiznáních. Tím se pokusili vylákat nadměrné odpočty DPH ve výši přes 500 tisíc korun.

Jednou z obviněných je čtyřiapadesátiletá žena, partnerka falešného právníka. Ta podle policie přijala na účty „svých“ společností víc než tři miliony korun, které pocházely z trestné činnosti. Částky vydávala za příjmy z obchodní činnosti, přestože žádný smluvní vztah neexistoval.

„Peníze byly následně použity pro osobní potřebu obviněných a provoz jejich firem,“ řekla mluvčí.

Další část případu se týká pokusu o ovládnutí jiné společnosti z Náchodska prostřednictvím padělaných a antedatovaných dokumentů. Obvinění podle kriminalistů vyhotovili falešné smlouvy o zástavě obchodního podílu, návrhy na zápis změn do obchodního rejstříku, pracovní smlouvy, výplatní pásky, výzvy k úhradě smyšlených závazků a další listiny.

Tyto dokumenty poté putovaly jako důkazní prostředky do insolvenčního řízení, cílem bylo získat neoprávněně nejméně 7,4 milionu korun.

Hlavní obviněný podle kriminalistů také pomáhal, aby jeden z obviněných získal úvěry za dva miliony korun. Peníze si nechal poukázat na účet, s nímž disponoval.

Podle policie také vyhotovil padělané listiny, které se týkaly neexistujících a smyšlených pohledávek.

Chtěli vyšachovat skutečné věřitele

Součástí spisového materiálu jsou i falešné dohody o přistoupení k dluhu a uznání dluhu ve výši pěti milionů korun. Tyto dokumenty měly následně posloužit v insolvenčním řízení tak, aby zmařily uspokojení pohledávek dalších věřitelů a došlo na vyhlášení insolvence.

„Obvinění jednali jako členové organizované skupiny, která systematicky připravovala a předkládala padělané listiny s cílem uvést soud v omyl. Jednání směřovalo bezprostředně k dokonání trestného činu, ačkoliv k jeho dokonání nakonec nedošlo. Přesto se jedná o závažné pokusy o maření spravedlnosti, podvod a poškození věřitele,“ uvedla mluvčí.

Policie pokračuje ve vyšetřování a zajišťování důkazů. Obviněným hrozí tresty až na 10 let a osm měsíců, právnickým osobám peněžité tresty, zákaz činnosti nebo zrušení subjektu.

