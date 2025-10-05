Kvízové večery v hospodách prověří znalosti o Hradci Králové

„Myšlenka se zrodila po jednom ze soutěžních kvízů, kam si pravidelně chodíme zahrát,“ uvedl spoluorganizátor Martin Holý, který se ujme role moderátora.
„Zatím máme obsazeny Sport pub U Viktora na Moravském Předměstí a restauraci Slávka. Plní se kvíz v pivnici Hradecký Klenot na Velkém náměstí a nejvíce volných míst zbývá v restauraci Šalanda,“ uvedla za pořadatele Ludmila Žlábková.
V plánu jsou tři soutěžní večery ve vybraných hospodách. „Díky tomu, že se všude bude hrát najednou a odpovídat na stejné otázky, je možné sestavit žebříček, nejlepších 15 týmů se utká ve finále 24. listopadu,“ řekla Žlábková.
Nejtěžší bylo sestavit mix témat a otázek. „Mě třeba baví sport a filmy, ale museli jsme myslet i na příznivce techniky, přírody, historie, kultury či komunální politiky,“ podotkl Holý. Některé otázky budou obrázkové, jiné jako rébus. Výhodou nejsou jen znalosti, ale také logika a dobrý odhad.
„Buď si soutěžící ověří, že toho vědí o Hradci opravdu dost, nebo se dozvědí něco nového a překvapivého,“ slíbil Holý.
Řada otázek se bude týkat filmů a seriálů, které se ve městě natáčely. „Body za správnou odpověď může získat často i ten, kdo snímek nezná, protože naše otázky nebudou směřovat pouze na název filmu či jeho režiséra. Někdy bude stačit pozorně se dívat na ukázku,“ poradil.
V každém kvízovém kole bude 56 otázek. Soutěžit mohou mladí i starší, témata jsou pro všechny. Nejúspěšnější týmy se potkají ve finále, takže je dobré hrát ve všech třech kolech, což však není podmínkou. Vědomostní kvíz Hradec 800 se hraje na tři základní kola a jedno finálové. Stačí vytvořit tým o dvou až deseti členech a dorazit ve správný čas na správné místo.
První kvíz se koná v pondělí v 19 hodin. Další budou 20. října, 3. listopadu a finále 24. listopadu na Slávce. Hlásit se lze na facebookovém profilu Hradecký kvíz nebo na mailu kvizhk800@seznam.cz.