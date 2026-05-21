Hradec Králové chystá rekonstrukci části Pražské třídy za čtvrt miliardy korun

Hradec Králové chystá zhruba čtvrtmiliardovou opravu části frekventované Pražské třídy ve čtvrti Kukleny. Ulice je páteřní komunikací rozvíjející se čtvrti na západním okraji města. Radnice u Pražské třídy připravuje v místě po bývalé koželužně stavbu náměstí s bytovým domem o 90 družstevních bytech. Zastupitelé města v úterý schválili 20 milionů korun na pořízení projektové dokumentace. Hodnotu samotné přestavby ulice město odhaduje na 215 milionů korun, vyplývá z dokumentů radnice pro zastupitele.
Úsek k přestavbě mezi Anenským náměstím a křižovatkou s ulicí Pálenecká je dlouhý přes 600 metrů. Radnice chce nejprve prověřit, zda práce bude moci rozdělit na finančně méně náročné části a zároveň udělat opravy prioritních úseků. "Mezi ně patří Anenské náměstí, kde by mělo dojít ke zklidnění a usměrnění dopravy, dále část Pražské třídy v místech bývalé koželužny, na kterém vznikne náměstí a bytový dům, anebo úsek před Základní školou Kukleny," uvedl dnes náměstek primátorky pro územní plánování Adam Záruba (nestr.).
Rekonstrukci ulice by stavbaři podle představ radnice měli udělat souběžně se stavbou nového náměstí v Kuklenách. Pokud by šlo vše hladce, mohla by stavba začít v roce 2030.
Nové náměstí v Kuklenách a bytový dům by měly vzniknout podle návrhu sdružení španělských architektonických kanceláří Mach Office a Arame Studio z Barcelony. Sdružení minulý týden vyhrálo architektonicko-urbanistickou soutěž na podobu oblasti.
Kuklenský brownfield o výměře téměř 14 hektarů má podle radnice výjimečný potenciál pro vznik nového centra čtvrti, v níž by mohlo najít domov téměř 1900 lidí. Architektonická soutěž se týkala plochy, která má přes půl hektaru. Z ní by přes polovinu měl zabrat bytový dům, na zbytku bude náměstí.
V sousedství areálu bývalé koželužny již dříve oznámila bytový projekt s přibližně 220 byty hradecká developerská společnost Noho. První dům Cihlovka 1 s 22 byty firma v Kuklenách postavila v roce 2021 a dům Cihlovka 2 s 48 byty dokončila v roce 2023. U budoucího náměstí chystá investor Pavel Ludvík dům se 74 byty. Nedaleko Cihlovek nedávno vyrostl i bytový dům Thera s 65 byty.