Hradec Králové investoval do škol stamiliony, kapacitní problémy nemá

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Hradec Králové v posledních čtyřech letech investoval do základních a mateřských škol téměř půl miliardy korun a další velké investice chystá. Kapacitní problémy s umísťováním dětí do mateřských a základních škol stotisícové město v současnosti nemá, zjistila ČTK na magistrátu. Více než rok trvající problém s kolaudací opravené základní a mateřské školy v Malšově Lhotě radnice v minulých dnech vyřešila. Děti se do malšovské školy po roce dojíždění do jiných škol vrátí 1. září.

Ze 468 milionů korun investovaných v letech 2022 až 2025 do škol připadá největší díl na rekonstrukci Základní umělecké školy Střezina, která je s téměř 2500 žáky největší školou svého druhu v Česku. Přestavba za asi 460 milionů korun má tři etapy a nyní jsou práce za polovinou druhé etapy. Na moderní prostory škola čekala čtvrt století. Před lety vznikla i petice za dostavbu školy, kterou podepsaly tisíce lidí.

Kapacity mateřských škol hodlá Hradec Králové zvýšit stavbou školky Podzámčí II s komunitním ekocentrem pro 100 dětí. Náklady radnice odhaduje na 200 milionů korun, počítá s evropskou dotací. Cenu kritizuje opozice. Moderní školka v Podzámčí podle primátorky Pavlíny Springerové (Hradecký demokratický klub) významně posílí kapacity v části s velkou bytovou výstavbou. Poznamenala, že město bude muset v budoucnu reagovat na to, že v některých částech bude poptávka po školských kapacitách klesat, v jiných naopak dramaticky růst, například v Kuklenách.

V základním školství město také přichystalo rozsáhlou rekonstrukci Základní školy a Základní umělecké školy Habrmanova. Náklady radnice odhaduje na více než 220 milionů korun bez DPH, dílo by mohlo být hotové v roce 2028. Obě školy navštěvuje přes 1500 dětí.

Pro opravenou školu v Malšově Lhotě město ve čtvrtek získalo kolaudační rozhodnutí. V minulém školním roce kvůli sporu o stavební povolení a chybějící kolaudaci muselo asi 130 dětí dojíždět do jiných škol. Kvůli přestavbě školy dojížděly již celý školní rok 2024/2025. Od 1. září by mělo do malšovské školy nastoupit 88 dětí školního a 34 dětí předškolního věku.

Do městských mateřských škol bylo letos zapsáno 747 dětí po loňských 836. Úbytek podle radnice souvisel s poklesem porodnosti. Do prvních tříd by mělo nastoupit asi 1000 dětí, stejně jako loni. Městské školy opět hodlají otevřít 40 prvních tříd. "Demografický pokles můžeme brát také jako příležitost vedoucí ke snížení počtu dětí ve třídách, přijímání dětí mladších tří let a vytvoření příjemnějšího a komfortnějšího prostředí pro rozvoj našich školkových dětí," uvedla primátorka.

K přilákání nových učitelů do hradeckých škol zavedl magistrát v minulých letech stipendia pro studenty učitelských oborů. Kromě stipendií město učitele podporuje i poskytováním bytů.

Mnoho obcí a měst v kraji vytvořilo s dotační podporou EU takzvané dětské skupiny. Stavba objektu dětské skupiny přivedla na pokraj bankrotu obec Tetín na Jičínsku. Obec na stavbu téměř za 26 milionů korun neměla zajištěné financování a na jaře požádala o pomoc kraj. Ten obci půjčil 18 milionů korun. Obec předpokládá, že peníze vrátí nejpozději příští rok v březnu po vyúčtování dotace. Skupina až pro 12 dětí zahájí provoz 1. září. "Obec Tetín bude rodičům přispívat na provoz dětské skupiny ve výši 50 procent, takže rodiče zaplatí pouze 1000 korun měsíčně," uvedl na facebooku tetínský starosta a poslanec Matěj Hlavatý (STAN).

Letošní převod financování nepedagogických pracovníků a neinvestičních výdajů ze státu na obce a kraje dosud větší problémy v Královéhradeckém kraji nezpůsobil. Školy v souvislosti s tím nepedagogické pracovníky nepropouštěly, vyplynulo z informací oslovených obcí a hejtmanství. Hradci Králové však navýšené rozpočtové určení daní náklady na nepedagogické pracovníky nepokryje. Magistrát tak chybějících asi 30 milionů korun dá letos z vlastních zdrojů. "Náklady na nepedagogy jsme vzali na svá bedra," řekla primátorka Springerová.

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