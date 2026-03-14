Hradec vyhlásil soutěž na pamětní desku lékaři. Soutěž na kašnu budí odpor

Petr Záleský
  7:42aktualizováno  7:42
Čtvrtou architektonickou soutěž za pouhých 14 měsíců vyhlásil Hradec Králové. Nejen v hradeckých poměrech jde o novinku. Zatímco chystanou proměnu někdejší komunistické galerie cti u křižovatky Koruna provází „uznalé mlčení“, soutěž na novou kašnu na Velkém náměstí sklízí hlasitou kritiku.
Kašnu z devíti nádob navrhli vítězové soutěže Tomáš Pavlacký a Petr Preininger. | foto: Vizualizace: Město Hradec Králové

V únoru Hradec Králové oznámil další dva tendry. Architektonicko-výtvarnou soutěž na pamětní desku věnovanou památce vězeňského lékaře Ladislava Vančury.

Dále ze 49 návrhů vybral pět finalistů na přerod někdejší koželužny v Kuklenách, kde vznikne náměstí a bytový dům.

Auta parkují na hradeckém Velkém náměstí, mizejí jen při výjimečných příležitostech. (18. listopadu 2024)
Jak strašně může dopadnout snaha o novou uměleckou dominantu veřejného prostoru, zjistil Hradec 7. listopadu 2010, kdy byl na náměstí Svobody odhalen pomník hradeckého starosty-vizionáře Františka Ulricha.

Kaz na kameni, který zjizvil tvář, byl tou nejmenší vadou. Ulrichovi ujíždělo oko, chyběly ruce a působil jako shrbený vozíčkář na toaletě. Kvůli silnému odporu socha od Stanislava Hanzíka na ulici vydržela osm měsíců. V červenci 2011 ji náklaďák odvezl do technických služeb, kde v dřevěné bedně sedí dodnes.

Zhyzdí vázy náměstí?

Nyní se v Hradci strhla jiná nevole. Na rozdíl od Ulricha navržené dílo prošlo soutěží i porotou a mělo by být realizováno při zásadní revitalizaci Velkého náměstí. Jde o kašnu mezi radnicí č. p. 1 a mariánským sloupem. Tvoří ji devět různě vysokých nádob z vysokopevnostního betonu, které připomínají kubistické vázy z přelomu 19. a 20. století.

Dva dny poté, co rada města na konci listopadu vítězný návrh schválila, vznikla petice, pod kterou přibylo necelých 700 podpisů.

Kritikům vadí narušení genia loci a hodnot městské památkové rezervace, nevhodnost zvoleného materiálu, ignorování názoru veřejnosti i drahota díla, které by podle odhadů mělo stát do 25 milionů korun.

„Hloupost a povýšenectví estetických impotentů je fascinující. Nediskutují, proč toto monstrum na Velké náměstí nepatří, ale operují samozvanou kočovnou umělecko-impotentní porotou, která jezdí po České republice a prosazuje tyto s*** platících neumělců. Pokud se vám toto dílo nelíbí, nabídnou příběh, autority a školení, ve kterém vám odborně vysvětlí, proč jste hloupý a že král není nahý, ale má krásné šaty,“ horlil podnikatel z Velkého náměstí Karel Pohner.

Negativními komentáři Facebook jen přetéká. „Nehodí se to do historické části města a doufám, že tím opravdu náměstí nebudete hyzdit,“ píše Lenka Hosová.

„Dávám tomu měsíc, než to někdo zničí a já mu budu potichu fandit,“ přidává se Ondřej Bilča.

„A co je jako platné, že si lidé mohou prohlédnout ostatní návrhy? Zastupitelstvo představilo tuhle hrůzu jako hotovou věc a je jim úplně jedno, že se to nelíbí,“ reaguje Jana Jirásková na výstavu soutěžních návrhů v Galerii moderního umění.

Odpor u kašny překvapil

Město očekávalo odpůrce na představení v galerii a na nepříjemné dotazy byl připraven i vítěz.

„Nebudu zastírat, že mě takový odpor nepřekvapil, ale na druhou stranu najednou utichl spolu s člověkem, který organizoval i petici a ani ji nepředal na město. Působí to na mě jako pokus o nějakou hru, která ustala. Samozřejmě je tu řada lidí, kterým se návrh nelíbí, nemůžeme se zavděčit všem,“ poznamenal Adam Záruba (Změna), náměstek primátorky pro oblast architektury a urbanismu, jenž tyto umělecké soutěže jako hradeckou novinku prosazoval.

Netradiční pojetí kašny našlo i příznivce. „Moderní architektura do centra jednoznačně patří stejně, jako tam patřily jiné ve své době extrémně moderní stavby, třeba dnešní galerie moderního umění nebo nedlouho poté Gočárovy schody,“ tvrdí Petr Voda.

„Bez moderních staveb se město stává skanzenem. Přesto proti nim neustále laická veřejnost protestuje. Právě proti zmíněným stavbám, dnes už historickým, se v době jejich vzniku zvedla stejná hysterie. Chcete, aby město vyhazovalo peníze za líbivou Disney hovadnost a směšnou napodobeninu historického stylu namísto skutečně moderní architektury?“ ptá se Voda.

Přeměna galerie cti odpor nebudí

Odpor se naopak nezvedl proti výsledkům první soutěže, která se zaměřila na galerii cti, betonový památník s dosud čitelným nápisem Lid je hlavním tvůrcem dějin.

Vyhrál provokativní návrh ateliéru collcoll. Betonová zeď, kde visely fotografie zasloužilých soudruhů, bude částečně zapuštěná do svahu.

Kdo má dost fantazie, najde na zadní straně hlídacího psa s ohnivýma očima, jak polyká pěticípou hvězdu. Mezi návrhy se však objevily i takové, které obrys pěticípé hvězdy přiznávaly.

K desce město umělce samo oslovilo

Hradec už vyhlásil další architektonicko-výtvarnou soutěž. Tentokrát na pamětní desku, která bude umístěna na bývalém bočním vchodu vazební věznice. Město ji chce věnovat lékaři Ladislavu Vančurovi, který ve věznici pracoval v letech 1934 až 1948 a za okupace přispěl k záchraně stovek politických vězňů. Přesto ho pak komunisté zničili.

Město tentokrát samo vybralo pět umělců, kteří do konce dubna odevzdají návrhy. Odhalení je v plánu 28. října.

„Tentokrát je to trochu jiný typ soutěže, protože jsme oslovili okruh umělců s cílem, aby byly zastoupeny všechny různé směry od konzervativních až po ty novější,“ sdělil Záruba.

Současně začala i architektonicko-urbanistická soutěž na náměstí a bytový dům v Kuklenách. Porota ze 49 návrhů vybrala pět finalistů, kteří dopracovaný návrh odevzdají do 10. dubna. Zájem architektů předčil očekávání. Radnice předpokládala, že se přihlásí do 20 ateliérů.

