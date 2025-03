Velké náměstí zdobívala kašna, dosud se hledá. Vodní prvek Hradec vrátí

Jen písemné prameny uvádějí, kde od konce 15. století do 80. let 18. století stála honosná gotická kašna s bohatou sochařskou výzdobou včetně sochy svatého Jiří.

Před patnácti lety si dalo tehdejší vedení města za cíl kašnu nejen najít, ale hlavně obnovit. Současná rada koncem ledna rozhodla, že na novodobou podobu kašny vypíše architektonicko-uměleckou soutěž podobně jako na proměnu betonového komunistické Galerie cti u Koruny. Také u kašny může dojít k radikální proměně, město proto raději mluví o vodním prvku.

Gotická kašna stála asi v polovině cesty mezi radnicí č. p. 1 a mariánským sloupem. Podle historických zmínek byla skutečně mimořádná.

„Ta nejstarší pravděpodobně vznikla za panování krále Jiřího a její podobu známe pouze z popisů, navíc z doby, když už byla ve velice špatném stavu. Nemáme ani žádné vyobrazení, o které bychom se mohli opřít, avšak víme o bohaté sochařské výzdobě. Na konci 18. století ji město zbouralo, na jejím místě vznikla kašna jednodušší. Ta byla v 19. století obnovena, ale krátce před druhou světovou válkou definitivně zanikla,“ řekl Radek Bláha, archeolog Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Na kašnu dohlédne porota

Radnice neusiluje o kopii kašny z 15. století ani té o 300 let mladší. Čerstvá architektonická studie mluví o vodním prvku, jehož stavba by měla být součástí rozsáhlé rekonstrukce Velkého náměstí, k níž však nedojde dřív než na sklonku roku 2027.

„Nastal problém, jakým způsobem k tomu přistoupit. Historicky kašna před radnicí byla, ale nedochovaly se fragmenty ani podrobnější dokumentace. Nemůžeme udělat kopii a je otázka jak dál. Rozhodli jsme, že půjdeme cestou architektonicko-umělecké soutěže s odbornou porotou. Uvidíme, jestli to bude kašna nebo fontána,“ popsal situaci náměstek primátorky pro památkovou péči Adam Záruba (Změna). Podle něj by soutěž měla chvátat, protože její výsledky a vítězný návrh jsou potřebné k projektové dokumentaci celého náměstí.

Tak vypadala kašna na hradeckém Velkém náměstí před druhou světovou válkou, stála na místě monumentální gotické kašny s bohatou sochařskou výzdobou.

„Památková péče by chtěla obnovu historické kašny, ale podmínkou je, aby nevznikla jen podle našich představ, aby to nebyla karikatura. Pokud historickou podobu neznáme, lze vybudovat i novotvar. Porota bude dostatečně kompetentní, aby vybrala to nejlepší řešení,“ uvedl Jan Falta, vedoucí městského odboru památkové péče.

Najde se sochařská výzdoba?

Rekonstrukce Velkého náměstí s jistotou ukáže, kam od 15. století hradečtí měšťané chodili pro vodu. Archeologové neztrácejí naději, že objeví i pozůstatky Jiříkovy kašny, tedy sochařskou výzdobu. Tu zatím neodkryl ani průzkum v okolí katedrály svatého Ducha, ani nedávné výkopy teplovodu.

„Když jsme před patnácti lety dělali výzkum na náměstí, jedna ze sond byla velmi blízko. Podařilo se nám zachytit zbytky dřevěného potrubí, kterým se do kašny přiváděla voda. V blízkosti jsme objevili i studnu jako zálohu vody, která byla vedle kašny v 17. století. Stále však nevíme, kam se poděly pozůstatky honosné Jiříkovy kašny. Nevíme, jestli máme šanci je objevit a jestli nám k tomu nepomůže právě rekonstrukce náměstí,“ řekl Radek Bláha.

Přesné místo kašny nyní mohla označovat monumentální bronzová socha Jana Žižky. Jenže zkouška s maketou sochy dopadla v roce 1939 rozpačitě, když ukázala, že tak velký pomník se mezi mariánský sloup a radnici nehodí.

Zatímco archeologové se těší na odkrytí prastaré kašny i na další nálezy, památkáři mají už z velké části hotovo. Čeká je především dohled nad revitalizací.

„Snažili jsme se ve vypracované studii vypsat všechny nejdůležitější body, které poté budeme sledovat v další projektové dokumentaci. Je to velmi obsáhlý seznam. Nejhodnotnější jsou dochované autentické prvky, což jsou torza dlažby před starou radnicí. Projekt počítá s její rekonstrukcí,“ řekl Jan Falta.

Nejdříve za čtyři roky

Koncem ledna pokročily přípravy na revitalizaci celého náměstí. Zastupitelé schválili 20,5 milionu korun na projektovou dokumentaci, tendr na zpracovatele město vypsalo v únoru.

24. listopadu 2023

„Kromě ceny, která bude hlavním hodnoticím kritériem, se zaměříme také na odborné zkušenosti a kvalifikace uchazečů v autorizovaném inženýrství,“ uvedl náměstek primátorky pro oblast městských investic Lukáš Řádek (TOP 09).

Ten očekává, že dokumentaci by město mohlo mít na přelomu let 2026 a 2027: „Poté zahájíme výběr zhotovitele stavebních prací, přičemž samotná rekonstrukce by mohla podle velmi předběžných odhadů začít o rok později.“