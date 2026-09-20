Hradec Králové má chytré řízení dopravy, chystá se parkovací dům u nemocnice

Autor: ČTK
  6:00aktualizováno  6:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Zavedení inteligentního systému řízení dopravy patřilo v Hradci Králové v minulých čtyřech letech k hlavním investicím radnice do zlepšení dopravy stotisícového města. Silničáři také přebudovali důležitou křižovatku Mileta na čtyřproudém silničním okruhu města. Velmi obtížné parkováním v hradecké fakultní nemocnici má zlepšit chystaná stavba parkovacího domu pro 900 aut. Ceny jízdného v MHD radnice předloni zvýšila, ceny parkovného se neměnily.

Dopravu ve městě od dubna 2023 řídí takzvaný inteligentní dopravní systém za 317 milionů korun. Hlavní částí systému bylo osazení 34 křižovatek a čtyř přechodů pro chodce semafory se zabudovaným řízením dopravy. Technologie dopravu řídí tak, aby se netvořily kolony. "IDS prokazatelně funguje, byť lidé, kteří byli zvyklí na bývalou zelenou vlnu, jej malinko kritizují," uvedl náměstek primátorky pro investice a rozvoj Lukáš Řádek (TOP 09).

Přestavba křižovatky Mileta za více než 630 milionů korun trvala od jara 2024 do letošního léta, město o její předělání usilovalo přes 20 let. Přes křižovatku vede hlavní spojnice mezi sídlištěm Moravské Předměstí a centrem města. Díky čtyřem podchodům pod rameny křižovatky se zásadně zvedla bezpečnost chodců a cyklistů, provoz na křižovatce by měl být plynulejší.

Na financování parkovacího domu u fakultní nemocnice za odhadových půl miliardy korun bez DPH se budou na základě loni uzavřeného memoranda kromě nemocnice podílet i město a kraj. Stavba by mohla začít v roce 2027. V lokalitě Slezského Předměstí má parkování zlepšit na jaře zahájená stavba parkovacího domu Rožberk. Garáže s 284 místy buduje soukromá firma ISP, která provozuje parkování ve městě od ledna 2007 na základě koncese udělené radnicí. Sama radnice nedávno přišla se záměrem stavby družstevního parkovacího domu na Moravském Předměstí.

Tarify v MHD město zvedlo k 1. březnu 2024, a to po osmi letech. Jednotlivé jízdné v průměru zdražilo o 30 procent, časové jízdné šlo nahoru v průměru o deset procent. Jednotlivá přestupní jízda placená bankovní či městskou kartou zdražila ze 14 na 25 korun. Dotaci dopravnímu podniku radnice od roku 2022 zvedla z tehdejších 331 milionů korun na letošních 452 milionů korun. Desetina výdajů rozpočtu města tak jde do podpory MHD.

Radnice v končícím volebním období také začala chystat reformu parkování, která by měla především zajistit parkování pro rezidenty a pomoci zlepšit parkování na sídlištích. Konkrétní změny již bude dělat vedení města vzešlé z říjnových voleb. Z ankety ČTK mezi lídry kandidujících stran vyplynulo, že většina stran hodlá podpořit stavbu parkovacích domů. Se zapojením soukromé firmy ISP Hradec Králové do změn parkování strany nepočítají.

V takzvané zóně ISP, která zabírá centrum a širší střed města, firma ISP vybírá parkovné asi z 7400 míst. Ceny parkovného určuje město, které do systému parkování a staveb parkovacích domů žádné své peníze nevkládá. Ceny parkovného v systému ISP se od roku 2011 neměnily, hodina parkování v Hradci Králové stojí podle oblasti od pěti do 30 korun.

Popularitu si získala dotovaná sdílená kola, která Hradec Králové nabízí od léta 2022. Aktuálně je k půjčení 250 kol a od začátku roku město eviduje přes 246.000 výpůjček, za celý loňský rok jich bylo téměř 343.000. Podle Řádka město patří ve sdílených kolech k lídrům této služby v Česku. Sdílení kol, které zajišťuje firma nextbike Czech Republic, Hradec Králové měsíčně dotuje víc než půl milionem korun. Díky dotaci je prvních 15 minut půjčení zdarma.

Největší aktuální veřejnou dopravní investicí ve městě je přestavba hlavního železničního nádraží za deset miliard korun. Správa železnic stavbu zahájila loni na podzim, naplno práce začaly letos na jaře. Dílo by mělo být hotové na konci roku 2031. Důležitou součástí stavby bude rozšíření železničního podjezdu na Gočárově třídě, která je výpadovou silnicí z města k dálnici D11. Na přestavbě podjezdu se bude finančně podílet i město Hradec Králové.

Podle Řádka je pro město důležité i to, že se podařilo rozhýbat a posunout přípravu zdvoukolejnění železničních tratí z Hradce Králové směrem na Pardubice, Chlumec nad Cidlinou, Jaroměř a Týniště nad Orlicí.

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