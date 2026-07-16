Hradec Králové má po roce kolaudaci opravené školy, děti se do ní 1. září vrátí

Město Hradec Králové má kolaudační rozhodnutí na opravenou základní a mateřskou školu v Malšově Lhotě a děti se do ní od 1. září vrátí. V minulém školním roce kvůli sporu o stavební povolení a chybějící kolaudaci musely dojíždět do jiných škol. Problém město řešilo více než rok. Přestavbu školy za 69 milionů korun bez DPH stavbaři dokončili loni. O vyřešení případu město dnes informovalo v tiskové zprávě.
Dojíždění v malšovské škole se v uplynulém školním roce týkalo téměř 90 dětí ze základní školy a téměř 40 dětí z mateřské školy. Kvůli přestavbě školy dojížděly již celý školní rok 2024/2025. Děti ze základní školy, kterou tvoří první stupeň, dojížděly loni do ZŠ Mandysova, předchozí školní rok 2024/2025 strávily ve škole V Lipkách. Děti ze dvou tříd mateřské školy dál navštěvovaly ZŠ Štefánikova.
Od 1. září by mělo do malšovské školy nastoupit 88 dětí školního a 34 dětí předškolního věku. Školu navštěvují děti hlavně z Malšovy Lhoty a Svinar, ale také z centra Hradce Králové, Bělče i okolních vesnic.
"Nechce se mi ani uvěřit tomu, že po tak náročném roce je vše konečně za námi. Těšíme se, že s kolegy začneme v nejbližší době řešit stěhování," uvedla ředitelka školy Iva Trojnová.
O kolaudaci požádala stavební firma, která v řízení zastupovala město, ve druhé polovině června. Dnes stavební úřad vydal kolaudační rozhodnutí.
"Dodavatel stavby se zároveň vzdal práva na odvolání. A protože účastníkem tohoto správního řízení již není nikdo další, kolaudační rozhodnutí je v právní moci. Díky němu je tedy budova přístupná a zaměstnanci školy budou moci v nejbližších týdnech zahájit stěhování," uvedla radnice. Město dosud nemělo kolaudaci školy kvůli sporu o stavební povolení na rekonstrukci, které spolumajitel sousední nemovitosti napadl.
Kdyby se městu kolaudaci na opravenou malšovskou školu získat nepodařilo, dojížděli by školáci od 1. září do školní budovy V Lipkách, mateřská škola by pokračovala v ZŠ Štefánikova.
Rodičům dětí ze školy v Malšově Lhotě město po dobu dojíždění jinam odpustilo poplatky za školní družinu a mateřskou školu. Pro školáky zajistilo autobusovou dopravu. Na jaře magistrát jako kompenzaci za komplikace rodinám vyčlenil půl milionu korun na školu v přírodě a podobné aktivity.