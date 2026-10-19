Hradec Králové má studii Central parku o 84 hektarech, vybuduje jej postupně

Město Hradec Králové má hotovou urbanisticko-krajinářskou studii na vybudování takzvaného Central parku v jižní části města. Území o rozloze 84 hektarů navazuje na největší hradecké panelové sídliště Moravské Předměstí. Město chce park budovat postupně. Prvním již hotovým prvkem je nedávná obnova historického schodiště na Kopec sv. Jana, uvedla dnes radnice. Studii pro město udělalo sdružení brněnských architektů Lucie Radilové a Zdeňka Sendlera.
Dokument navrhuje úpravy cest, rekreačního zázemí, zeleně a vodního režimu s důrazem na zachování přírodního charakteru území. "Nechceme z Central parku udělat klasický městský park, kde je všechno přesně nalinkované. Jeho největší hodnotou je právě to, že je to kus krajiny na okraji města. Chceme zachovat stromy, louky, vodu a přírodní charakter místa a citlivě k nim přidávat to, co tu dnes chybí," uvedl náměstek primátorky pro rozvoj města Lukáš Řádek (TOP 09).
Většina plánovaných úprav se týká lesoparku, například oprav cest, pořízení herních prvků, informačního systému nebo mobiliáře. "Postupně chceme také opravovat svodnice, které pomáhají s hospodařením s dešťovou vodou, a dál pečovat o zeleň. Otevřená krajina pod Kopcem sv. Jana si naopak svůj charakter zachová," uvedl Řádek.
Lesopark má rozlohu přes 22 hektarů a přímo navazuje na sídliště, v němž žije asi 30.000 lidí. Byl založen v 70. a 80. letech minulého století a hlavně kvůli pozdějším restitucím jej město nedokončilo. V dříve neudržovaných porostech lesoparku začalo město loni s probírkou a výchovnými zásahy. Dřevorubci stromy káceli a porosty prosvětlovali na pozemcích města a tam, kde se na tom město s majiteli parcel dohodlo.