Hradec Králové má studii oprav zchátralé Benešovy třídy, opraví ji po částech

Město Hradec Králové má hotovou studii oprav zchátralé Benešovy třídy na největším hradeckém sídlišti Moravské Předměstí. Opravu veřejných částí bulváru město udělá po etapách. Studie bude hlavním podkladem pro další stupně projektové dokumentace. S výběrem projektanta první etapy by město mohlo začít v létě, stavební práce by mohly začít do dvou let, uvedla dnes radnice. Oprava třídy, na níž v mnohapatrových panelácích žije asi 10.000 lidí, patří mezi dlouholeté priority radnice.
Původní záměr zrekonstruovat bulvár najednou radnice loni opustila. Učinila tak proto, že by k rozsáhlé stavbě s odhadovanými náklady kolem miliardy korun nedokázala sehnat souhlas majitelů všech dotčených nemovitostí. V dřívější přípravě celkové opravy město dospělo do fáze pořízení dokumentace pro územní řízení.
Na bulváru jsou zchátralé zejména kovové rampy s chodníky a střešními konstrukcemi. Ročně město do jejich oprav dává miliony korun. Část ramp a schodišť je kvůli zchátralosti oplocená a uzavřená. Samotné panelové domy městu nepatří a postupně je opravují soukromí majitelé.
Návrh na opravu bulváru má podle radnice podporu u společenství vlastníků jednotek, komise místní samosprávy a dalších subjektů. "Po letech debat se konečně posouváme ke konkrétním krokům," uvedla primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub).
V první části oprav se radnice zaměří na rekonstrukce ochozů, stříšek a ramp. "Následovat by mohly demolice původních objektů garáží a výstavba nových, s vyšším počtem parkovacích míst. Přibýt má i více zeleně," uvedla radnice. V dalších etapách město počítá s opravami a předěláním komunikací, cyklostezek a křižovatek.
V letech 2012 až 2014 radnice opravila zhruba za 150 milionů korun prostřední třetinu Benešovy třídy. Dílčí opravy radnice dělá. Předloni opravila nákladem 11 milionů korun lávku mezi paneláky u Kozlovky. Následně opravila dvě ocelové lávky u supermarketu Billa a u drogerie Teta, loni opravila parkoviště před Poliklinikou III.